El cantante Río generó polémica en redes sociales tras revelar por qué se separó de Pedrina en 2018: “Decidieron arrebatármelo todo”

La separación de Pedrina y Río, el dúo colombiano que marcó una época entre 2012 y 2018 con su fusión de pop alternativo y ritmos latinoamericanos, sigue generando debate y nostalgia. Nuevas declaraciones de Río y la ausencia de respuesta de Pedrina avivan la polémica sobre los motivos reales detrás del quiebre, mientras los seguidores mantienen viva la memoria de sus canciones más recordadas - crédito mflavozdelpueblo / TikTok

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El legado de Pedrina y Río aún resuena entre los amantes del pop alternativo colombiano, a pesar de que el dúo anunció su separación oficial el 27 de marzo de 2018, tras más de seis años de carrera conjunta.

La formación de la agrupación se remonta a 2012, cuando Pedrina (Emilia Reyes) y Río (Javier Valencia) decidieron unir talentos para crear un proyecto que combinara el pop alternativo con ritmos latinoamericanos, como la cumbia, el bolero y la música popular.

Ambos artistas lograron consolidar una identidad musical propia, recordada especialmente por temas como Enamorada. Sin embargo, el final de la dupla ha estado rodeado de versiones encontradas y sentimientos expuestos, que recientemente cobraron vigencia gracias a una entrevista viral en redes sociales.

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Revelaciones públicas de Río tras la separación

En marzo de 2018, la noticia de la ruptura sorprendió a sus seguidores. No obstante, fue en 2026 cuando Río expuso en una entrevista casual, grabada por la cuenta de TikTok mflavozdelpueblo en el mercado de las pulgas de San Alejo, su versión de los hechos.

Río atribuyó la separación a una decisión tomada por su compañera y el mánager, mencionando un impacto emocional y de salud tras el quiebre - crédito mflavozdelpueblo / TikTok

“El proyecto que tuve cuando mi compañera, de la mano del mánager, decidieron arrebatármelo todo por ambición”, declaró, haciendo alusión directa a las circunstancias que, según él, precipitaron el quiebre del dúo.

Durante la charla, el músico reveló el alto costo personal que significó para él la separación. “Tuve un infarto porque tenía mucho estrés encima, toda esta pena se me vino encima”, relató, explicando que la ruptura no solo marcó un antes y un después en su vida profesional, sino también en su salud.

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El artista compartió que su recuperación fue posible gracias a la enseñanza del canto y al impulso de proyectos propios: “Siempre las cosas más duras tienen un revés maravilloso, que fue creer en mí, empezar a impulsar mi propio proyecto y revisar muchas cosas mías, también sanar, porque el rencor me estaba matando”.

Actualmente, Río se dedica a la instrucción vocal y anunció el próximo lanzamiento de “Planeta Río”, un espacio digital donde planea compartir trece trabajos discográficos. Para quienes desean conectar con su trabajo, precisó: “En Instagram únicamente ahorita, en Río Cerón”.

Pedrina y Río consolidaron su propuesta musical entre 2012 y 2018, combinando pop alternativo con sonidos latinoamericanos - crédito Pedrina y Rio Musica y Arte / Facebook

El relato de Pedrina: diferencias creativas y nuevos caminos

En una entrevista concedida en 2024 a Blu radio, Pedrina ofreció su propia visión sobre el final del dúo. Destacó que, tras seis años de trabajo conjunto, desde 2012, las diferencias creativas se hicieron cada vez más evidentes.

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“Después de seis años, cuando estábamos trabajando en lo que iba a ser nuestro próximo disco, durante todo el año pasado empezamos a ver que teníamos algunas diferencias en cuanto a nuestros gustos, habíamos cambiado”, explicó la cantante.

La artista señaló que la transición hacia su carrera solista le ha resultado enriquecedora. “Él es un gran compositor, un gran músico, también veníamos sintiendo que él cedía mucho para que yo pudiera expresarme más como compositora, en los trabajos que hicimos juntos, la mayoría de las letras eran mías, entonces yo sentía que él cedía de su parte para que yo pudiera expresarme con mayor libertad”, reflexionó.

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Pedrina declaró en 2024 que la distancia se originó por diferencias creativas y la necesidad de expresarse como compositora - crédito holapedrina - rioceron / Instagram

Por la misma época, en diálogo con El Mundo de España, Pedrina comentó sobre el proceso de distanciamiento: “Desprenderme de Río ha sido más duro que una ruptura amorosa pero seguimos siendo amigos, él me ha ayudado con este nuevo disco. Aunque ahora necesito explorar terrenos desconocidos, nunca olvidaré de dónde vengo”.

Reacciones de seguidores y debate en redes sociales

La reaparición pública de Río y la crudeza de su testimonio avivaron la conversación entre los seguidores del dúo. Mensajes como “En serio que música tan linda la que hacían. ¡Ojalá Pedrina y Río vuelvan!” y “Pedrina no es nada sin él, definitivamente el éxito eran juntos” reflejan la nostalgia por la época dorada del grupo.

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Otros comentarios, en cambio, se centraron en las acusaciones de Río: “¿O sea que Pedrina lo robó?”, “No me gusta su voz, tampoco su concepto de honestidad”, y “Será el karma por lo que le hicieron a Río?”, dejando ver que la versión del músico caló hondo entre los fanáticos, mientras otros le preguntaron: “Oyeeee acabo de ver una entrevista de rio, y claramente quisiera escuchar las dos versiones. Pero por el momento que triste si es que “sacaste a rio del proyecto por ambición”.

En contraste, Pedrina no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones de su excompañero ni ha respondido a las preguntas que sus seguidores han dejado en sus redes sociales. Su silencio ha incrementado las especulaciones, mientras la discusión sobre las verdaderas razones de la separación sigue abierta.

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