Colombia

Abelardo de la Espriella citó a Diomedes Díaz en un discurso y Antonio Sanguino lo criticó: “El Papucho no deja de sorprendernos”´

La mención al cantante vallenato surgió mientras el mandatario acompañaba a los damnificados por el terremoto en Buenaventura, Valle del Cauca

Antonio Sanguino replicó comparación de Abelardo de la Espriella con frase de Diomedes Díaz - crédito @AntonioSanguino/X

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El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella volvió a ser el centro de atención en el país tras una curiosa frase que generó repercusión en las redes sociales.

Durante su intervención desde Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, el jefe de Estado colombiano se refirió al plan de acción que ejecutará el Gobierno nacional frente a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó al país el 10 de agosto de 2026.

Allí, sostuvo que no tendrá tiempo de descanso que estará encima de las obras y que exigirá resultados de forma constante.

Ustedes saben que yo no soy hombre de descanso. Aquí vamos a trabajar 24 horas, los siete días de la semana, porque cuando de reconstruir la patria se trata, no hay descanso que valga”, afirmó el mandatario colombiano.

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Antonio Sanguino calificó al presidente De la Espriella como "el Papucho" - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa
Antonio Sanguino calificó al presidente De la Espriella como "el Papucho" - crédito Presidencia de Colombia/Colprensa

Acto seguido, hizo referencia a una frase atribuida al fallecido cantante colombiano Diomedes Díaz que generó repercusión entre los asistentes. “¿Para qué dormir en vida? Si cuando uno se muere, como dijo el gran filósofo Diomedes Díaz, dura mucho”, indicó el jefe de Estado.

La frase replicada por De la Espriella generó inmediatamente múltiples reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos respaldaron la postura del presidente colombiano frente a las obras de reconstrucción por el sismo, otros cuestionaron que replique el dicho del fallecido y polémico compositor colombiano.

Uno de ellos fue el exministro de Trabajo Antonio Sanguino que, a través de su cuenta de X, cuestionó la expresión utilizada por el primer mandatario de los colombianos durante el acto público.

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El exministro del Trabajo criticó a De la Espriella por citar frase de Diomedes Díaz - crédito @AntonioSanguino/X
El exministro del Trabajo criticó a De la Espriella por citar frase de Diomedes Díaz - crédito @AntonioSanguino/X

Incluso, publicó un video donde comparó la frase utilizada por el ‘Cacique de La Junta’ y la mención de Abelardo de la Espriella, al que calificó como “El Papucho”, para luego hacer burla de ello.

‘El Papucho’ Presidente De La Espriella, no deja de sorprendernos con su estatura intelectual. Aquí tienen a su filosofo de cabecera”, escribió el exfuncionario del Gobierno Petro en la red social.

Por el momento, el presidente De la Espriella no ha emitido ninguna respuesta frente a las críticas efectuadas por parte de Antonio Sanguino.

Abelardo de la Espriella desde Buenaventura
El presidente Abelardo de la Espriella visitó Buenaventura, una de las ciudades más afectadas por cuenta del terremoto en el Valle del Cauca, en donde anunció medidas especiales - crédito suministrada a Infobae Colombia

Plan de reconstrucción para Buenaventura

Más allá de la particular frase de Diomedes Díaz, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el arranque del plan de reconstrucción con la entrega de 101 viviendas donadas por empresas privadas y la designación de un gerente regional para coordinar la respuesta, en una estrategia con la que el Gobierno busca dar alojamiento inmediato y ordenar la recuperación del puerto.

En el balance que presentó desde la ciudad, el mandatario informó que la emergencia dejó 11 muertos y 476 heridos. También confirmó el auxilio mensual de $1.050.000 que recibirán las familias afectadas por el sismo, en un periodo de tres meses.

Según el presidente colombiano, el plan comenzará con 50 viviendas aportadas por Eternit y 51 por Corporacero. La medida está dirigida a las familias que perdieron sus hogares por el sismo y fue anunciada en un acto con líderes empresariales y comunitarios.

El presidente de la República agradeció a la empresa privada que se han unido a esta iniciativa de levantar viviendas en el puerto vallecaucano - crédito Presidencia

De la Espriella sostuvo que la prioridad de su Gobierno es “garantizar techo y condiciones dignas a quienes lo perdieron todo”. Esa definición quedó atada a una primera fase de atención habitacional y a un despliegue de insumos para acelerar las obras en las zonas más golpeadas.

Por último, el presidente también designó a Juan Manuel Muñoz como gerente de reconstrucción para el Valle del Cauca. La decisión redefine el papel que tenía previsto para él dentro del Gobierno, porque, según explicó el mandatario, ya había sido nombrado embajador en Brasil.

A Juan Manuel lo había designado yo embajador en Brasil. Ya había llegado el beneplácito y me dijo: ‘Mirá, presidente, yo no me puedo ir con este problema’”, relató el jefe de Estado al presentar el cambio.

De la Espriella contó además cómo le comunicó la nueva tarea: “Le dije: ‘Hermano, quédese, usted va a ser el gerente porque usted es un patriota y es un gran colombiano que lo necesitamos aquí para reconstruir al Valle’. Gracias, Juan Manuel. Gracias por su tiempo, hermano, por su esfuerzo”.

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