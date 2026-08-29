Petro alertó por el aumento de la deuda con el presupuesto para 2027 y lanzó fuerte advertencia: “Demostrando inexperiencia e improvisación”

Petro señaló que la deuda pública pasaría, según sus cifras, de 57,9% del PIB en 2026 a 66,2% en 2027 - crédito Jesús Aviles/Infobae

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El expresidente Gustavo Petro cuestionó el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, cuyo monto asciende a $634,9 billones, y lo comparó con la iniciativa inicialmente presentada por el Ejecutivo, que contemplaba recursos por $575,6 billones.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro sostuvo que el incremento refleja, según su planteamiento, un mayor nivel de endeudamiento y criticó las decisiones adoptadas por la actual administración en materia de gasto y financiación.

La primera propuesta presupuestal fue devuelta por las comisiones económicas del Congreso, que solicitaron al Gobierno revisar tanto las cifras como las fuentes de financiación. Posteriormente, el Ejecutivo presentó una nueva iniciativa por $634,9 billones, incorporando obligaciones y apropiaciones que, de acuerdo con la explicación del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no estaban contempladas en el documento inicial.

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Petro centró buena parte de su pronunciamiento en la relación entre el nuevo monto presupuestal y la deuda pública. El exmandatario afirmó que durante su administración la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) habría pasado de 60,7% en 2022 a 57,9% en 2026, mientras que cuestionó la proyección de llevarla a 66,2% en 2027. “Este presupuesto evidencia dos realidades: primero que la fuente de financiación está soportada en un endeudamiento inusitado del país y segundo que incorpora todo el gasto asociado al desastre por el terremoto del 10 de agosto, sin ninguna fuente de financiación distinta al endeudamiento”, escribió Petro.

Petro cuestionó el incremento del presupuesto y la financiación

El exmandatario defendió la propuesta fiscal de su administración, que contemplaba una reforma tributaria con recursos proyectados por $22 billones para 2027 y mayores recaudos en los años siguientes para contribuir al ajuste de las finanzas públicas - crédito @petrogustavo/X

Según la información entregada por el Gobierno, entre los rubros mencionados se encuentran los recursos destinados al pago de pensiones, el sistema de salud y las universidades públicas. También se incluyeron necesidades relacionadas con las elecciones regionales y compromisos correspondientes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec).

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A estos requerimientos se añadió el impacto fiscal derivado del terremoto registrado el 10 de agosto. El Gobierno calculó preliminarmente que las consecuencias fiscales de la emergencia podrían representar entre 1,5% y 2% del PIB, equivalentes a una cifra de entre $30 billones y $40 billones.

Petro sostuvo que el proyecto presentado durante su gobierno contemplaba una reforma tributaria como mecanismo para atender el desequilibrio fiscal. De acuerdo con su publicación, esa propuesta estimaba recaudar $22 billones en 2027, $32,7 billones en 2028, $34,9 billones en 2029 y $37 billones en 2030.

El exmandatario explicó que su propuesta buscaba obtener nuevos ingresos mediante un esquema de tributación progresiva dirigido, según indicó, a las altas rentas y patrimonios de personas naturales, el sector financiero y la producción de hidrocarburos. “El nuevo gobierno no solo incrementa el gasto, sino que plantea una perspectiva de insostenibilidad de las finanzas públicas, que solo se maneja a través de endeudamiento público”, afirmó Petro.

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El expresidente también cuestionó el tratamiento dado en el nuevo presupuesto al servicio de la deuda. En su mensaje aseguró que el presupuesto presentado durante su administración contemplaba $118 billones para atender el servicio de la deuda en 2027 y sostuvo que el aumento proyectado en el nuevo proyecto supone un endeudamiento significativo durante el segundo semestre de 2026.

El debate sobre pensiones, salud, combustibles y nómina

El nuevo proyecto presupuestal incorpora recursos adicionales para pensiones, salud, universidades públicas, elecciones regionales y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles - crédito Infobae

Otro de los puntos cuestionados por Petro corresponde a los recursos destinados a diferentes sectores. En su pronunciamiento se refirió específicamente a las pensiones y a los recursos que, según señaló, permanecen en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) luego de los traslados hacia Colpensiones.

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“Hablan de desfinanciamiento de algunos rubros como el pago de pensiones, pero no informan que sucede con los traslados de los ahorros de pensionados que se han trasladado de los fondos privados (AFP) a Colpensiones, que mantienen retenidos más de 8 Billones en las AFP y generan una asfixia de caja a Colpensiones”, escribió.

También cuestionó la asignación de $2 billones para el sistema de salud y sostuvo que el Gobierno no estaría teniendo en cuenta, según su argumento, los recursos destinados al pago ajustado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS.

Petro cerró su pronunciamiento con una crítica directa al manejo de las finanzas públicas del nuevo Gobierno - crédito @petrogustavo/X

En materia de combustibles, Petro se refirió a los $9,6 billones previstos para el Fepec. En su publicación sostuvo que el déficit derivado de la diferencia entre el precio internacional y el precio interno de la gasolina podría ser atendido mediante incrementos en el precio del combustible, como, según afirmó, ocurrió durante su administración.

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El exmandatario también cuestionó los $4,5 billones que, de acuerdo con la discusión presupuestal, estarían pendientes para cubrir salarios de funcionarios públicos. Petro relacionó esa cifra con un incremento proyectado de 9,1% en la nómina de la rama ejecutiva, que pasaría, según sus cifras, de 99.000 a 108.000 funcionarios.

El nuevo proyecto contempla, además, medidas de ajuste fiscal para contener el crecimiento del gasto y del endeudamiento. El Gobierno ubicó el déficit fiscal real en 8,2% del PIB, frente al 5,3% calculado previamente. En ese escenario, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) aprobó un recorte y bloqueo presupuestal de $21,9 billones para 2026. La medida busca reducir el déficit primario del 4,4% al 3,3% del PIB.

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Petro criticó la estrategia fiscal y cuestionó al Ministerio de Hacienda

El Gobierno estimó que las consecuencias fiscales del terremoto podrían representar entre $30 billones y $40 billones, equivalentes a entre 1,5% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito @MinHacienda/X

El Gobierno también planteó un proceso de ajuste fiscal gradual durante cuatro años. Según explicó el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, la estrategia estará enfocada en reducir el gasto y contener el crecimiento del endeudamiento, con el propósito de evitar que la deuda continúe aumentando al cierre del periodo presidencial.

Petro también cuestionó la presentación del comportamiento de las tasas de interés de los títulos de deuda pública TES. En su mensaje señaló que el Gobierno presenta como un logro una tasa de colocación de TES COP de 12,5%, pero sostuvo que en junio los títulos se colocaron al 12,5% y en julio al 12,2%.

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Frente al terremoto y los efectos del fenómeno de El Niño, el expresidente reconoció en su pronunciamiento que estas situaciones requieren recursos adicionales en el presupuesto, aunque planteó que el debate debe centrarse en establecer la fuente de financiación.

“Ahora bien, el terremoto y los efectos del fenómeno del niño, si requieren de nuevos recursos en el presupuesto, lo que hay que definir es la fuente de estos nuevos recursos”, señaló.

El proyecto de $634,9 billones ya avanza en el Congreso, donde las comisiones económicas estudian las nuevas cifras, las fuentes de financiación y las apropiaciones incorporadas por el Gobierno - crédito Colprensa

Petro comparó esta situación con la respuesta fiscal al terremoto del Eje Cafetero de 1999. Según su publicación, aquella emergencia estuvo acompañada por la creación de nuevos ingresos tributarios y sostuvo que no se recurrió al endeudamiento público como única alternativa.

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También se refirió al costo de la deuda interna y a la tasa de cambio, y planteó que, en su opinión expresada en el mensaje, una reducción significativa de la tasa de interés de referencia del Banco de la República sería necesaria para compensar estos factores.

El pronunciamiento concluyó con una crítica directa a los funcionarios de la actual administración encargados de las finanzas públicas. “Muchos discursos, declaraciones y mentiras se dan por los funcionarios del nuevo gobierno, demostrando su inexperiencia e improvisación en el manejo de las finanzas públicas”.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación por $634,9 billones deberá continuar su trámite en el Congreso, donde las comisiones económicas deberán estudiar la nueva distribución de recursos, las fuentes de financiación y las medidas planteadas por el Ejecutivo para atender el déficit fiscal y contener el crecimiento del endeudamiento.