David Toledo advierte sobre presunta conexión entre la Defensoría, el ELN y Jennifer Pedraza: “Supremamente grave”

David Toledo pone en duda la imparcialidad de la Defensoría del Pueblo por supuestos lazos con el ELN - crédito @DavidToledoOsp/X

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El activista del Centro Democrático, David Toledo, afirmó en un video publicado en X que la Defensoría del Pueblo estaría infiltrada por miembros del ELN, señalando directamente la designación de un funcionario con vínculos familiares con integrantes de ese grupo armado ilegal.

Según relató Toledo, la controversia surgió tras conocerse el nombramiento del sobrino de alias Silvana Guerrero, identificada como responsable de propaganda del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como defensor del municipio de Ocaña.

“Esto es supremamente grave porque demuestra que esta guerrilla tiene infiltrado todas las esferas del poder de Colombia”, expresó el activista.

La polémica se intensificó luego de que la Defensoría del Pueblo emitiera un comunicado en el que, según Toledo, se le condena por “haber descubierto que por los canales que maneja Silvana Guerrero le estaban haciendo propaganda electoral a Jennifer Pedraza (senadora del partido Dignidad y Compromiso)”.

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David Toledo denuncia presunta infiltración del ELN en la Defensoría del Pueblo - crédito @DavidToledoOsp/X

El activista sostuvo que el organismo estatal “defiende al ELN y a Jennifer Pedraza”, al tiempo que cuestiona la imparcialidad del pronunciamiento institucional.

La figura de Jennifer Pedraza, mencionada en las acusaciones, ha sido vinculada por Toledo a una supuesta campaña de propaganda electoral coordinada desde los canales manejados por Silvana Guerrero, lo que añade un componente político a la denuncia.

“No vamos a descansar hasta que quede probado en la historia de Colombia la unión entre la Defensoría del Pueblo, el ELN y Jennifer Pedraza”, enfatizó el activista del Centro Democrático.

Defensoría del Pueblo respaldó a Jennifer Pedraza tras acusaciones que la vinculan con el ELN

La Defensoría del Pueblo emitió la noche del viernes 28 de agosto de 2026 un pronunciamiento en defensa de la senadora Jennifer Pedraza, quien había solicitado la intervención de la Fiscalía General de la Nación tras la circulación de acusaciones en redes sociales que la vinculaban con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la utilización no autorizada de su imagen en materiales digitales.

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En respuesta, la congresista de Dignidad y Compromiso pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, investigar a los responsables de difundir estos señalamientos y usar su imagen junto a símbolos del grupo armado ilegal.

La Defensoría del Pueblo invitó a no replicar mensajes con acusaciones sin tener fundamentos, luego del caso que denunció la senadora Jennifer Pedraza - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo alertó sobre los riesgos para la vida e integridad de Pedraza y su equipo legislativo por las imputaciones “difamatorias”, y advirtió que dichas acusaciones sin pruebas pueden constituir una forma de persecución política.

“Asociar a una persona con un grupo armado ilegal sin pruebas no está amparado por la libertad de expresión”, advirtió la Defensoría, e insistió en la importancia de proteger el ejercicio libre y seguro de posiciones críticas en el debate público.

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El comunicado pidió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer el origen y la difusión de las acusaciones, además de determinar la responsabilidad de quienes editaron y compartieron el video titulado “JENNIFER PEDRAZA UNIDA CON EL ELN”, que comenzó a circular el 25 de agosto de 2026.

En la grabación, un ciudadano residente en Antioquia (David Toledo) —ahora denunciado por los delitos de injuria y calumnia agravadas— afirmó: “Señora Jennifer Pedraza, explíquele a Colombia su relación con el ELN”. El expediente señala que los videos de la congresista fueron compartidos con el logotipo del ELN y un discurso que la vinculaba con esa organización.

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La denuncia de Pedraza también apunta contra quienes editaron y distribuyeron el video en redes sociales, agregando iconografía y mensajes del grupo armado. La senadora fundamentó sus acciones legales en la necesidad de frenar la difusión masiva de contenido falso, amparada en el artículo 223 del Código Penal colombiano.

La congresista Jennifer Pedraza denuncia penalmente por calumnia e injuria a quienes la vinculan con el ELN - crédito @jenniferpedrazas/TikTok

En su declaración pública, Pedraza explicó que las acusaciones surgieron luego de sus críticas al ministro de Vivienda durante la emergencia por el reciente terremoto.

“Eso es lo que está haciendo un personaje desconocido en Antioquia buscando fama, a punta de calumniarme”, señaló la legisladora, quien recordó que no es la primera vez que enfrenta campañas de desinformación: “En el 2018, con el gobierno de Duque, se inventaron hasta que yo era la esposa de Timochenko”.

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Desde la Defensoría del Pueblo se exhortó a quienes participan en el debate público a ejercer la crítica con responsabilidad y evitar acusaciones infundadas que pongan en riesgo a voces disidentes. Además, llamó a los partidos políticos a rechazar los señalamientos contra Pedraza y a respaldar el pluralismo democrático.