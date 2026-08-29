La madre de Yeferson Cossio se recupera tras su operación, ya fue dada de alta y volvió a su casa

La mamá de Yeferson Cossio fue dada de alta tras su procedimiento quirúrgico y ya se encuentra en recuperación - crédito @yefersoncossio/ Instagram

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El creador de contenido Yeferson Cossio compartió recientemente una actualización sobre el estado de salud de su madre, quien fue sometida a un procedimiento quirúrgico.

A través de sus historias en Instagram, el influencer antioqueño mostró distintos momentos vividos junto a su familia durante este proceso, aunque no se especificaron los detalles médicos de la intervención.

Días atrás, Cossio había publicado un video en el que se veía a su mamá en el hospital, acompañada de sus dos hermanas y recostada en una camilla. En otra publicación, el influencer compartió escenas previas al ingreso al quirófano, donde su madre hizo una pregunta relacionada con el procedimiento y los protocolos médicos seguidos durante la atención. Estas imágenes evidenciaron la mezcla de emociones que la familia atravesó mientras esperaban la evolución de la paciente.

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Tras la operación, su madre fue dada de alta y la familia llevó un ramo de flores a la capilla del hospital como muestra de gratitud - crédito @yefersoncossio/ Instagram

En la más reciente actualización, Yeferson Cossio mostró a su mamá en una silla de ruedas dentro de la capilla del hospital, después de la operación. El influencer acompañó el video con un mensaje confirmando una noticia positiva: “Ya le dieron de alta a mi mamá”, junto a varios emojis de corazón rojo. En el mismo video se observa un gran ramo de flores, recibido como regalo durante la hospitalización, que la familia decidió llevar hasta el altar de la capilla antes de abandonar el hospital, como gesto de agradecimiento y fe.

La familia Cossio optó por un momento de recogimiento en la capilla tras la salida de la paciente, lo que fue valorado por muchos de sus seguidores como un acto simbólico de gratitud tras superar un evento médico significativo. La imagen de la madre de Yeferson, en recuperación y rodeada de su familia, generó mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales, donde miles de usuarios han seguido de cerca el proceso.

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Hasta el momento, no se ha divulgado el tipo de procedimiento quirúrgico al que fue sometida la madre del influencer, pero Yeferson ha mantenido informados a sus seguidores con publicaciones constantes sobre el avance de su recuperación y el ambiente familiar que la acompaña en esta etapa.

Aunque no se conoce el diagnóstico exacto, Yeferson Cossio ha mantenido informados a sus seguidores sobre el proceso de recuperación - crédito @yefito/IG

Después de recibir la noticia del alta médica, Cossio mostró en redes parte de su rutina, dejando ver que regresó a su casa en Guatapé y compartió imágenes de un momento de celebración junto a amigos y familiares. Esta actitud refleja el alivio y la alegría que vive actualmente la familia tras la favorable evolución postoperatoria.

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Por ahora, los Cossio se centran en la recuperación de la madre del influencer, agradeciendo las muestras de cariño recibidas y manteniendo la reserva sobre detalles médicos. La evolución positiva tras el procedimiento ha sido motivo de celebración y tranquilidad para quienes han seguido el caso en redes sociales.

Yeferson y Cintia Cossio reconstruirán la casa de una familia en Quibdó tras el terremoto y movilizan ayuda para los damnificados

En el marco de las emergencias ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, Yeferson Cossio y su hermana Cintia Cossio se destacaron por su apoyo directo a las comunidades afectadas en distintas regiones del país. En las semanas recientes, el creador de contenido ha documentado, a través de sus redes sociales, sus recorridos por zonas impactadas como Roldanillo en el Valle del Cauca y, más recientemente, su llegada a Quibdó, Chocó, el epicentro del sismo.

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Acompañado por su hermana y su pareja, Carolina Gómez, Cossio visitó sectores vulnerables como el barrio Reposo, donde realizaron entregas de productos de primera necesidad a los damnificados. Según informó el propio influencer, su familia logró movilizar cerca de 40 toneladas de donaciones con el objetivo de mitigar las necesidades urgentes de los habitantes de la zona.

Yeferson y Cintia Cossio anunciaron su compromiso con la reconstrucción de una vivienda en Quibdó tras el terremoto - crédito @Yefito/YouTube

Durante su estancia en Chocó, Yeferson compartió un video junto a una de las personas afectadas, en el que también reflexionó sobre las críticas recibidas por su actitud positiva frente a la crisis. Explicó que su intención era transmitir la mejor energía posible a quienes enfrentan la adversidad, para brindarles ánimo y esperanza en medio de la difícil situación.

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Uno de los momentos más significativos de su visita fue el anuncio de que se haría cargo de la reconstrucción de la vivienda de una familia cuya casa fue destruida por el sismo, aclarando que no se encargaría de amoblarla. En ese instante, su hermana Cintia intervino para asegurarle a la familia que ella sí los ayudaría con los muebles necesarios.

Los hermanos Cossio anunciaron que se encargarán de la reconstrucción de una vivienda destruida por el sismo en Chocó y Cintia ofreció apoyo adicional con los muebles para la familia damnificada - crédito @yefersoncossio/ Instagram

Este acto de solidaridad generó reacciones positivas entre los seguidores de los Cossio, quienes celebraron la iniciativa y el compromiso mostrado para ayudar a las familias afectadas por el desastre natural. La acción de los hermanos resalta la importancia del apoyo social en momentos de crisis y la capacidad de influir positivamente desde plataformas digitales.

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