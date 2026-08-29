Colombia

Mafe Carrascal lanzó duro dardo contra la ministra de Transporte: “¿Ahora resulta que Elsa Noguera descubrió las fotomultas?”

La congresista pidió al Ejecutivo continuar las investigaciones contra organismos de tránsito y avanzar con la eventual revocatoria de comparendos cobrados de manera irregular

Mafe Carrascal seññaló que la ministra de Transporte anunció la revisión de todas las fotomultas del país como si fuera un gran descubrimiento, pero la verdad es que el proceso ya estaba en marcha - crédito @MafeCarrascal/X

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, por el Pacto Histórico, cuestionó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, tras los anuncios del Gobierno nacional de revisar el sistema de fotomultas y modificar el Código Nacional de Tránsito.

La congresista sostuvo que los procesos de sanción a los organismos de tránsito ilegales e investigación a millones de comparendos fueron dejados en marcha por la anterior administración pública del expresidente Gustavo Petro.

Las declaraciones de la legisladora se dieron luego de que la ministra Noguera confirmara la elaboración de un borrador de reforma para ajustar el valor de las sanciones de tránsito, reducir cobros en el Runt y el Simit, revisar la periodicidad de la inspección técnico-mecánica y restringir los requisitos para la instalación de cámaras de fotodetección en las vías del país.

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El fallo de tutela que ordenaba el nombramiento Carmen Elisa Luna Rodríguez, fue proferido por la entonces gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera - crédito Colprensa
Mafe Carracal cuestionó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, por los anuncios de reforma al sistema de sanciones de tránsito - crédito Colprensa

Frente a estas medidas, la congresista de oposición aseguró en sus redes sociales que el Ejecutivo actual se está atribuyendo los avances logrados durante la gestión de la exministra de Transporte María Fernanda Rojas.

En su cuenta de X, la representante escribió: “¿Ahora resulta que Elsa Noguera descubrió las fotomultas? No. La revisión y eventual eliminación de millones de fotomultas viene del Gobierno de Gustavo Petro”.

La legisladora añadió a su publicación: “Fue su Ministerio de Transporte, junto con la Superintendencia de Transporte, el que abrió la investigación contra 37 organismos de tránsito y puso bajo la lupa más de 7,5 millones de comparendos por presuntas irregularidades técnicas”.

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Según Mafe Carrascal, más de 7,5 millones de comparendos fueron puestos bajo revisión por presuntas irregularidades técnicas relacionadas con sistemas de fotodetección - crédito @MafeCarrascal/X
Según Mafe Carrascal, más de 7,5 millones de comparendos fueron puestos bajo revisión por presuntas irregularidades técnicas relacionadas con sistemas de fotodetección - crédito @MafeCarrascal/X

“De esos, más de 5,8 millones que no habían sido pagados podían quedar sin efecto y los ciudadanos que ya habían pagado podrían recibir la devolución de más de $1 billón”, concluyó en su mensaje Carrascal.

Carrascal pide revocar las fotomultas que sean irregulares

Junto a estas palabras, la congresista compartió un video en el que amplió sus críticas hacia el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella. Carrascal explicó que la investigación administrativa contra los centros de tránsito por inconsistencias en la calibración y ubicación de los equipos de fotodetección ya había culminado su fase inicial de descargos legales antes del cambio de gobierno.

Sobre el trámite de estas actuaciones, la representante afirmó: “Como si acabaran de descubrir el agua tibia. Y hasta felicitaciones recibió de Abelardo de la Espriella. Pero a quien deberían felicitar es a la exministra de Petro Mafe Rojas quien abrió un proceso sancionatorio contra quienes estaban imponiendo comparendos sin cumplir con los requisitos de ley”.

María Fernanda Rojas es la ministra de Transporte de Colombia - crédito Ministerio de Transporte
Mafe Carrascal señala que el avance de las fotomultas y el sistema fue hecho en el ministerio de María Fernanda Rojas - crédito Ministerio de Transporte

“El gobierno del cambio dejó encaminado el proceso para que ahora pueda avanzar la revocatoria. Pero como no hicieron empalme, no se enteraron de nada o no quisieron”, agregó en el clip.

Carrascal exhortó a la titular de la cartera de Transporte a continuar con la nulidad de las infracciones cobradas de forma irregular y a efectuar el reintegro de dinero a los conductores afectados, al exigir que se reconozcan los antecedentes institucionales del caso.

“Ministra Elsa Noguera, adelante, continúe el proceso, revoque los comparendos que correspondan, devuelva la plata que corresponde. Pero cuéntele a la gente la historia completa. Esto no lo hicieron ustedes, pero hágalo usted y que lo hagan también todas esas cuentas como la de David Luna, que salieron a seguirle su mentira”, declaró la congresista.

Cámaras de fotomultas en Bogotá
La ministra Elsa Noguera señaló que los cambios en preparación buscan evitar que las cámaras de fotodetección sean utilizadas principalmente como mecanismos de recaudo - crédito Colprensa

Gobierno busca reducir hasta 50% algunas multas de tránsito

Los pronunciamientos de la legisladora responden a los anuncios oficiales emitidos por el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, que ordenó al Ministerio de Transporte estructurar un proyecto de ley para presentar ante el Congreso de la República. La iniciativa busca rebajar hasta en un 50% el valor económico de las multas de tránsito en el territorio nacional.

El primer mandatario señaló en sus canales oficiales que el Estado debe dejar de funcionar como una entidad fiscalizadora que afecte el patrimonio de las familias.

Entre las medidas propuestas por el Ejecutivo figuran la reducción del 25% en el costo de los cursos pedagógicos de vialidad, la eliminación de intermediarios en los Centros Integrales de Atención y la flexibilización en los tiempos para la revisión técnico-mecánica en vehículos particulares nuevos.

- crédito Joel González/Presidencia
El Ejecutivo plantea reducir en 25% el costo de los cursos pedagógicos de vialidad y eliminar intermediarios en los Centros Integrales de Atención - crédito Joel González/Presidencia

Por su parte, la ministra Noguera reiteró que las resoluciones normativas en preparación buscan desincentivar el uso de cámaras de fotodetección como mecanismos de recaudo fiscal en las entidades territoriales, asegurando que los dispositivos se limiten exclusivamente a labores de prevención y seguridad vial.

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