Ibai Llanos lo volvió a hacer: Colombia busca superar a República Dominicana en octavos de final de su nuevo mundial de comidas

El año pasado, la 'sartén de oro' generó mucha controversia en el Mundial de Desayunos. Este año, para el Mundial de Comidas, Ibai Llanos, el streaming español, ha pedido ideas para que el premio sea espectacular y realista - crédito @ibaillanos/IG

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El streamer español Ibai Llanos, conocido por su capacidad para movilizar audiencias y generar fenómenos virales en redes sociales, anunció en una transmisión reciente los detalles de la esperada primera edición de su Mundial de Comidas, un certamen virtual que busca enfrentar platos emblemáticos de diferentes países.

El anuncio se hizo tras el éxito inesperado y masivo que tuvo el Mundial de Desayunos en 2025, y en el que millones de seguidores votaron y debatieron sobre la mejor propuesta matutina del planeta, y en el que Colombia espera volver a ser protagonista.

En su anuncio, Llanos comenzó recordando la experiencia previa: “El año pasado ganó Perú y ganó la sartén de oro, la sartén dorada, una sartén que ha sido muy criticada, pero muy criticada. He recibido comentarios, pero diciéndome barbaridades por la sartén de oro (el nombre del título que recibió Perú al ganar la primera edición del Mundial de Desayunos) y muchos peruanos muy enfadados. Por lo tanto, este año yo me comprometo a que el premio sea muchísimo mejor que el año pasado”.

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El streamer reconoció que no esperaba la repercusión que alcanzó el torneo anterior y, por eso, ahora invita a su comunidad a sugerir ideas para el galardón de esta edición.

“¿Cuál debería ser el premio para el país ganador del mundial de comidas? Pero un premio realista, que tenga sentido, que sea bonito, un detalle que sea espectacular. Por favor, no me digáis cosas que sean absolutamente imposibles, lo pido de corazón”, comentó el creador de contenido español.

Si Colombia gana su enfrentamiento se vería las caras en cuartos de final con el ganador de la llave entre Venezuela - crédito @ibaillanos/IG

Ibai Llanos también relató cómo, tras la victoria de Perú en el Mundial de Desayunos, viajó a Lima para probar el tradicional pan con chicharrón en uno de los establecimientos más reconocidos de la capital peruana. Para esta nueva edición, el streamer promete que el reconocimiento al país campeón será más significativo y adaptado a la dimensión que ha alcanzado el concurso.

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Colombia y el debut ante República Dominicana en los octavos de final

Uno de los momentos más esperados del anuncio fue la confirmación de los primeros cruces de octavos de final.

Colombia tendrá su debut enfrentando al arroz con habichuelas de República Dominicana, en un duelo que Llanos describió con entusiasmo y respeto por la tradición culinaria de ambos países.

“Su propio nombre lo dice. Arroz con habichuelas. Es arroz, habichuelas y pollo. Esto lo comí en casa de Steven Santos, más conocido como RD Javi, si me estás viendo, te mando un abrazo porque me lo hizo su padre, si no recuerdo mal. Esto es un espectáculo, os lo digo de verdad. Esto es sencillo, pero esto bien hecho es una locura (...) también se conoce como la banderal”, inicia Llanos en la segunda grabación en la que presenta el platillo tradicional del país caribeño.

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Llanos reveló los detalles del duelo entre República Dominicana y Colombia en un video que compartió el 28 de agosto de 2026 - crédito @ibaillanos/IG

Sobre la elección de la representación nacional de Colombia, Llanos detalló: “Por parte de Colombia había varias opciones. Me habéis dicho muchas, pero por Dios santo, esto es la bandeja paisa”.

El español recordó que cuando vino al país a inicios de diciembre de 2025 (estuvo en Medellín), la comió “en casa de Ovy (on the drums) con Westcol, sin palabras”.

“O sea, la bandeja paisa es otro rollo, igual que el arroz con habichuelas. Son dos grandes platos. ¿Qué lleva la bandeja paisa? Pues la bandeja paisa puede llevar muchas cosas: frijoles rojos, arroz, carne molida, chicharrón, chorizo, huevo frito, plátano maduro, aguacate, arepa”, detalló Llanos sobre los elementos que componen uno de los platos más reconocidos de la gastronomía colombiana a nivel internacional.

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El streamer invitó a su audiencia a participar activamente en la votación: “Ahora es vuestro turno. Votad. Bandeja paisa colombiana o el arroz con habichuelas de República Dominicana. Sígueme para no perderte este mundial de comidas”.

Sobre cómo se registran los votos, el creador de contenido determinó que la interacción en redes sociales será el mecanismo fundamental para determinar cuál de los dos platos avanza a la siguiente ronda, repitiendo la fórmula que ya convirtió el torneo de desayunos en un fenómeno global.

En el Mundial de Desayunos de 2025 Colombia quedó eliminada por Venezuela en un duelo de arepas - crédito @ibaillanos/IG

Las bases del torneo y el impacto de la iniciativa

El formato del Mundial de Comidas sigue el modelo de eliminación directa, con duelos entre platos representativos de cada país.

Los enfrentamientos se anuncian con antelación y los seguidores eligen a los ganadores a través de encuestas en las redes sociales de Ibai Llanos.

La dinámica fomenta la participación de la audiencia y, al mismo tiempo, genera debates sobre identidad, tradición y cultura gastronómica, y Llanos resaltó el valor de la experiencia culinaria, al recordar cómo en la edición anterior cumplió la promesa de viajar personalmente al país ganador.

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“La gracia un poco del Mundial de Desayunos es que después yo fui a Perú, fui a Lima para probar el auténtico pan con chicharrón en el mejor sitio de todo Lima, Perú, que hacen los panes con chicharrón, que digamos que era un poco la gracia, más que la sartén de oro, es que yo mismo fui a Perú para probar la propia gastronomía peruana que había sido campeona del mundial de desayunos”, comentó el streamer.

La expectativa en torno al certamen también se centra en la elección del premio, aspecto sobre el cual Llanos pidió sugerencias directas de su audiencia. “Estamos llegando a los cuartos de final”, dijo el español, al anticipar que la competencia avanzará rápido y que cada ronda agregará emoción al desarrollo del torneo.

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El anuncio del enfrentamiento de Colombia genera expectativa en redes sociales, debido a que las interacciones determinarán quién será el vencedor en cada duelo gastronómico - crédito @ibaillanos/IG

Estos son los enfrentamientos:

España vs. Argentina

Paraguay vs. Uruguay

Perú vs. Honduras

Guatemala vs. México

República Dominicana vs. Colombia

Venezuela vs. El Salvador

Bolivia vs. Chile

Ecuador vs. Cuba