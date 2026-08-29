Creadora de contenido mostró cómo fue comer en las calles de París y las ratas se robaron el protagonismo: “Son demasiadas”

La mamá de Lauri levanta los pies al ver roedores cerca mientras almuerzan en una terraza - crédito @sieslauri/titkok

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Lo que parecía ser una publicación más sobre un viaje a París terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la experiencia de la creadora de contenido colombiana Laura Daza, conocida en redes sociales como Lauri.

La influencer compartió en TikTok un video en el que mostró una salida gastronómica junto a su mamá, pero unas inesperadas visitantes terminaron llevándose toda la atención.

La publicación fue acompañada por la frase “POV: Paris (cuando París)”, una forma habitual de presentar este tipo de contenidos en redes sociales y que, en este caso, terminó adquiriendo un significado particular, pues lo que comenzó como una muestra de la experiencia de comer en una terraza parisina terminó revelando una escena que tomó por sorpresa a las dos mujeres.

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En las primeras imágenes del video se puede observar a Laura y a su mamá sentadas en una terraza mientras disfrutan de diferentes platos.

Sobre la mesa aparecen una hamburguesa con papas fritas y una ensalada, en medio de un ambiente que inicialmente parece tranquilo y propio de una salida turística.

La influencer Laura Daza comparte un video en París y capta ratas bajo una terraza - crédito @laura.daza_/IG

La creadora de contenido quiso mostrar precisamente esa experiencia de comer en las calles de París, una de las actividades que muchos turistas realizan durante su visita a la capital francesa.

Las tradicionales sillas ubicadas hacia la calle, las mesas de los establecimientos y el movimiento de las personas hacen parte de las imágenes que aparecen durante la grabación.

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Sin embargo, poco después la atención deja de estar puesta en la comida y comienza a centrarse en el suelo.

En diferentes momentos del video se observa la presencia de ratas que se movilizan por debajo de las mesas y las sillas del patio donde estaban sentadas las mujeres. Los animales recorren el espacio a pocos centímetros de los comensales, generando una situación completamente inesperada para ellas.

Es por esto que la escena provocó una evidente reacción de preocupación en las protagonistas; incluso, en uno de los momentos que más llamó la atención, se observa cómo la mamá de Laura levanta los pies para evitar que alguno de los animales pueda acercarse o tocarla, mientras ambas permanecen pendientes de lo que ocurre debajo de la mesa.

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Las redes debaten un clip viral de Lauri por una comida en la capital francesa con ratas - crédito @laura.daza_/IG

El contraste entre las imágenes de la comida y la aparición de los roedores fue precisamente lo que convirtió el video en tema de conversación en las redes sociales. Mientras sobre la mesa continuaban los alimentos, debajo de ella los animales se desplazaban entre las sillas de los establecimientos.

La propia Laura reconoció que la situación terminó generando una mezcla de susto y asco, aunque decidieron continuar con la comida.

“Yo decía que tiernísimos... Lo peor es que seguimos comiendo, pero alerta”, escribió la influenciadora en la publicación.

Aunque inicialmente el video tenía un tono relacionado con viajes, gastronomía y estilo de vida, la aparición de los animales terminó convirtiéndose en el elemento central de la publicación.

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Laura Daza mostró su almuerzo en París y unas ratas terminaron robándose el video - crédito @laura.daza_/IG

La experiencia dividió opiniones en redes sociales

Como era de esperarse, las imágenes provocaron una oleada de comentarios entre los usuarios. Algunos manifestaron sorpresa al ver que las protagonistas continuaran comiendo pese a la presencia de los animales, mientras otros aprovecharon la publicación para comparar la situación con lo que ocurre en Colombia.

Uno de los comentarios que más llamó la atención planteó una comparación directa: “Si fuese aquí en Colombia ya hubiesen cerrado el lugar, pero como es París no pasa nada”.

Otros usuarios fueron mucho más contundentes al describir la reacción que tuvieron al observar las imágenes: “Automáticamente se me quitan las ganas de comer”, “Dios santo, por eso amo Colombia. Eso no se ve en Colombia. Qué horror”.

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El video también despertó comentarios cargados de humor. Al ver a los roedores desplazándose por debajo de las mesas, algunos usuarios hicieron referencia a Remy, el famoso personaje de la película Ratatouille, ambientada precisamente en París.