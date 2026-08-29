Sofía Vergara y la Federación Nacional de Cafeteros unen esfuerzos para apoyar a damnificados por el terremoto en Colombia

La iniciativa conjunta busca recaudar recursos para reconstruir viviendas y apoyar la recuperación de los productores de café en las zonas más impactadas por el terremoto - crédito @fedecafeterosc/ Instagram

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La reconocida actriz Sofía Vergara se sumó a las iniciativas de ayuda para los afectados por el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto.

El sismo, de magnitud 7,4, dejó un saldo de más de 300 fallecidos y miles de damnificados, según reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las consecuencias del desastre han movilizado a artistas y figuras públicas, tanto nacionales como internacionales, que han decidido aportar a la reconstrucción y al apoyo de las comunidades más golpeadas.

En este contexto, Sofía Vergara utilizó sus redes sociales para invitar a sus seguidores a sumarse a la campaña liderada por la Federación Nacional de Cafeteros. La actriz barranquillera compartió un video en el que hizo un llamado directo a la solidaridad con las familias cafeteras de regiones como Quindío y Risaralda, que resultaron gravemente afectadas.

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Sofía Vergara se unió a las campañas de ayuda tras el terremoto, mostrando su apoyo a los damnificados de Colombia - crédito @sofiavergara/Instagram

“Colombia nos necesita, miles de familias cafeteras han sido afectadas por el reciente terremoto: más de 8 mil familias sufrieron daños en sus casas y cerca de 7 mil lo perdieron todo. Estas familias dependen del café en su vida diaria, uno de los productos que más nos representan, y hoy ellos necesitan nuestra ayuda”, dijo la actriz barranquillera.

En su mensaje, Sofía añadió: “Hoy los invito a que nos unamos a súbete a la causa. Una iniciativa de la Federación Nacional de Cafeteros para ayudar a estas familias, a reconstruir sus hogares y salir adelante. Cualquier aporte, grande o pequeño, puede hacer una gran diferencia. Yo me subo a la causa, súbanse ustedes también. Pueden donar directamente a través de los canales oficiales de la Federación Nacional de Cafeteros. Colombia siempre ha sabido unirse cuando más lo necesita”.

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El gesto de Vergara fue ampliamente celebrado por sus seguidores, quienes destacaron su compromiso con el país y con los sectores más vulnerables, especialmente en un momento en que la caficultura enfrenta enormes desafíos tras la emergencia. A través de la campaña, se busca recaudar fondos que permitan la reconstrucción de viviendas y la reactivación de las actividades productivas esenciales para miles de familias que dependen del café para su sustento.

Sofía Vergara alentó a sus seguidores a donar y sumarse a la causa, resaltando que cada aporte ayuda a la reconstrucción de hogares cafeteros - crédito @sofiavergara/Instagram

La tragedia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 ha despertado una movilización internacional sin precedentes, con la participación activa de grandes figuras del entretenimiento mundial. Entre las personalidades que han decidido brindar apoyo a las comunidades damnificadas se destacan Beyoncé, Shakira y Karol G, quienes han realizado aportes significativos y se han sumado a campañas de ayuda humanitaria.

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La cantante estadounidense Beyoncé fue una de las primeras celebridades en anunciar su respaldo. A través de un comunicado de su agencia Parkwood Entertainment, se confirmó la donación de un millón de dólares destinada a organizaciones como Food for the Poor y World Central Kitchen, que operan en las zonas más afectadas. El objetivo principal de estos fondos es proporcionar alimentos y suministros de vivienda de manera inmediata, atendiendo las necesidades más urgentes de quienes perdieron sus hogares y medios de vida debido al sismo. “La donación está destinada a ayudar de inmediato a proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las zonas más gravemente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Chocó en la madrugada del 10 de agosto”, informó la agencia.

Beyoncé donó un millón de dólares a organizaciones que distribuyen alimentos y refugio en las zonas más golpeadas, con el objetivo de atender necesidades inmediatas - crédito Foto AP/Chris Pizzello

Por otro lado, Shakira también ha jugado un papel fundamental en la respuesta solidaria. La artista visitó personalmente el departamento de Chocó, donde recorrió instituciones educativas afectadas y se reunió con autoridades locales. Durante su visita, anunció un compromiso de 1,25 millones de dólares a través de su Fundación Pies Descalzos para la reconstrucción de colegios y la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó. Este esfuerzo cuenta con el apoyo de aliados internacionales como Global Citizen y Live Nation, y busca garantizar la continuidad educativa de miles de niños y jóvenes en la región.

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Asimismo, Karol G se ha sumado a la causa con una donación de 1,2 millones de dólares a través de su Fundación Con Cora. La cantante destinó estos recursos a la rehabilitación de áreas afectadas, el suministro de insumos médicos, agua y alimentos, y la recuperación de espacios productivos en diferentes municipios. Su aporte fue anunciado públicamente durante el concierto benéfico Colombia: Voces por la Vida, que logró recaudar importantes fondos para los damnificados.

Karol G y Shakira destinaron más de dos millones de dólares en donaciones y proyectos para apoyar la reconstrucción y la educación en las zonas más afectadas por el terremoto, reafirmando su compromiso con las comunidades vulnerables de Colombia - crédito AFP

Estas acciones, junto a otras iniciativas ciudadanas y empresariales, han fortalecido la capacidad de respuesta y la esperanza de las comunidades afectadas, demostrando el poder de la solidaridad internacional en momentos de crisis.

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