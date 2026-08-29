Colombia

Joven extranjero resultó herido al resistirse a un intento de secuestro en Medellín: Policía capturó a un sospechoso

El ataque ocurrió en el sector de La 70, en Laureles, cuando tres hombres en un taxi lo intentaron subir a la fuerza y lo apuñalaron dos veces tras un forcejeo

El ciudadano británico recibió dos heridas con arma blanca durante el forcejeo en la carrera 70 con la circular 1, en Laureles-Estadio - crédito Alcaldía de Medellpin
El ciudadano británico recibió dos heridas con arma blanca durante el forcejeo en la carrera 70 con la circular 1, en Laureles-Estadio - crédito Alcaldía de Medellpin
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Un joven turista británico permanece bajo observación médica en Medellín tras recibir varias heridas con arma blanca en la cabeza y el hombro derecho.

El incidente ocurrió mientras paseaba con su pareja por el sector de Laureles, donde buscaban alquilar monopatines de transporte público. La víctima, identificada como Timothy John Powell, de 22 años, fue abordada por tres personas que le exigieron dinero e intentaron forzarlo a subir a un taxi.

Según el reporte de las autoridades, el ataque se produjo cuando el joven se resistió a ingresar al vehículo, momento en que uno de los agresores sacó una navaja y lo hirió.

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El británico, estudiante de Ciencias Políticas que se encontraba en Medellín por un intercambio académico, sufrió heridas en la clavícula y la cabeza, además de contusiones en el cuerpo.

Persona con capucha vista de espaldas que sostiene una navaja en la mano mientras avanza por una calle cerca de una señal vial.
La agresión comenzó después de que uno de los ocupantes del taxi le pidió dinero al británico para pagar la carrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue trasladado al Hospital San Vicente Fundación, donde recibió atención médica y, tras ser estabilizado, quedó fuera de peligro. Su compañera sentimental también fue herida levemente con el mismo cuchillo.

Las cámaras del sistema 123 permitieron a la Policía Metropolitana reconstruir los hechos y rastrear el recorrido del taxi implicado. Este seguimiento resultó clave para ubicar y detener a Ánderson Ferney Palacio Mosquera, de 20 años, quien fue capturado portando una navaja que ahora es materia de investigación.

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El extranjero reconoció al detenido como su agresor mediante una fotografía, lo que facilitó su presentación ante un juez bajo cargos de tentativa de homicidio.

La rápida acción policial fue posible gracias a la denuncia de la víctima y el uso de las cámaras de seguridad, que permitieron identificar tanto el vehículo como a los presuntos responsables.

Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, fue capturado por el CTI
El detenido fue presentado ante un juez por tentativa de homicidio después de que el extranjero lo habría reconocido en una fotografía y de que le hallaran una navaja - crédito Colprensa

Los uniformados trabajan para esclarecer si el ataque estuvo motivado por un intento de paseo millonario, modalidad delictiva en la que las víctimas son obligadas a recorrer la ciudad mientras los agresores retiran dinero de sus cuentas.

El ataque ocurrió mientras el joven británico recorría la ciudad como parte de su experiencia académica y de intercambio, residiendo en un barrio de la comuna 13. El hecho ha generado preocupación entre los residentes y turistas, que demandan mayor vigilancia en sectores frecuentados por visitantes extranjeros. Las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer lo sucedido y llevar ante la justicia a todos los responsables.

La investigación policial tras la agresión

El Grupo de Actos Urgentes del CTI realizó una inspección técnica en el sitio del ataque. Durante el procedimiento, los investigadores fijaron fotográficamente la escena y recolectaron elementos que podrían ser clave para el esclarecimiento del caso.

La Policía mantiene bajo custodia al sospechoso detenido y continúa con las pesquisas para determinar si el ataque fue premeditado o si los agresores actuaron de manera oportunista. Las autoridades analizan cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir el trayecto de los implicados.

Los investigadores indicaron que la modalidad del paseo millonario sigue siendo una de las principales hipótesis, aunque no descartan otras motivaciones para el ataque. Mientras tanto, la comunidad extranjera en Medellín se mantiene atenta a la evolución del caso y a las medidas de seguridad que puedan implementarse en la zona.

Atracaron a dos turistas francesas en pleno parque Lleras en Medellín: las amenazaron con arma de fuego

El asalto a dos turistas francesas en Medellín pone en alerta la seguridad del Parque Lleras y El Poblado - crédito Captura de video
El asalto a dos turistas francesas en Medellín pone en alerta la seguridad del Parque Lleras y El Poblado - crédito Captura de video

Un episodio de violencia contra turistas sacudió a El Poblado, uno de los sectores más concurridos de Medellín, cuando dos ciudadanas francesas fueron víctimas de un asalto a escasos metros del Parque Lleras. El hecho ocurrió en horas de la noche, mientras las extranjeras regresaban a su hotel tras un paseo por la zona.

El ataque se produjo el domingo 1 de marzo de 2026, cerca de las 10:00 p. m., en la comuna 14. Las visitantes apenas llevaban un día en la ciudad cuando dos hombres en motocicleta las interceptaron. Uno de los asaltantes descendió del vehículo, exhibió un arma de fuego y obligó a las turistas a entregar sus pertenencias: celulares y dinero en efectivo.

Las autoridades informaron que, tras el robo, se desplegó una operación de seguridad reforzada en el área. El general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, resaltó que más de 120 agentes participan en una intervención focalizada en el sector, buscando frenar la ola de asaltos y proteger tanto a visitantes como a residentes.

El comandante explicó que la investigación avanza con la colaboración de gremios y representantes comunitarios, quienes ya han suministrado datos relevantes para el caso. “Nos reunimos con los gremios, los ediles ciudadanos del sector que nos están suministrando información que va a ser muy importante en el desarrollo de estos procesos investigativos”, indicó Bello Cubides, subrayando la importancia del trabajo conjunto.

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