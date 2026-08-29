El portero de la selección Colombia Álvaro Montero se destacó en Argentina con una atajada y así lo calificaron: “Bienvenido sea”

El exportero de Millonarios se destacó en la victoria agónica de Boca Juniors ante Lanús en La Bombonera de Buenos Aires-crédito @SC_ESPN/X

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A menos de un mes de la fecha FIFA en la cual la selección Colombia jugará ante México, Paraguay y Perú, Néstor Lorenzo recibe buenas noticias para lo que será su convocatoria.

El 28 de agosto de 2026, Álvaro Montero se destacó en la victoria de Boca Juniors ante Lanús en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, siendo clave para la victoria del cuadro “Xeneize” por la fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

La jugada se presentó al minuto 90+1, cuando el delantero paraguayo Alan Wik recibió un pase por la banda izquierda y definió de primera intención al arco defendido por el exjugador de Millonarios, y Montero ataja la pelota con los pies de forma rápida.

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A la siguiente jugada, Boca tiene un contraataque letal a favor y termina con el gol del volante argentino Tomás Belmonte al 90+3.

Álvaro Montero de Boca celebra un gol de Santiago Ascacibar este martes, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors en el estadio Defensores del Chaco en Asunción (Paraguay)-crédito Juan Pablo Pino/EFE

Por este motivo, la prensa argentina destacó la atajada de Montero, ya que fue determinante para que el equipo dirigido por Rodolfo “El Vasco” Arruabarrena consiguiera la victoria.

El periodista Tati Civiello de TyC Sports y Radio Continental 590 AM calificó a Montero con una puntuación de 8 sobre 10, y explicó que fue el primer partido importante en el cual se destacó el exjugador de Millonarios y portero de la “Tricolor”:

“Salvó el partido de manera extraordinaria con esa atajada en el último minuto de partido ante Wik, en la previa al gol de Belmonte. Sin dudas, este fue su primer gran partido. Bienvenido sea, que vengan muchos más”.

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En esta misma línea, el portal Bola Vip le entregó una puntuación de 7 puntos sobre 10, resaltando el hecho de que llegó a otro partido sin recibir gol con la camiseta azul y oro:

“Correcto partido del golero, interviniendo de manera precisa en los remates al arco del rival. Las más claras del Granate fueron un cabezazo de Peña Biafore, que despejó con un manotazo a puro reflejo, y un remate a quemarropa de Wlk en el último minuto del partido, que tapó con todo el cuerpo. Sumó otra valla invicta”.

Sebastián Villa entró en el segundo tiempo, y así lo calificaron

Sebastián Villa entró en el segundo tiempo en lugar de Alan Velasco-crédito Alejandro Pagni/AFP

Del atacante antioqueño Sebastián Villa, Civiello explicó que intentó ser determinante, pero que tuvo dificultades a la hora de concretar los ataques para Boca. Según el análisis del periodista, Villa tuvo un total de 5,5 puntos sobre 10:

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“Entró y en sus primeras intervenciones fue muy peligroso. Con el correr de los minutos, bajó su intensidad y terminó sin ser decisivo porque le costó terminar las jugadas. Un pequeño pasito adelante”.

En contraparte, Bola Vip le otorgó una puntuación de 6 sobre 10, y destacó su entrada al juego desde la capacidad de asociarse con sus compañeros en el mediocampo y en el ataque:

“Un buen ingreso, mostró sociedades con Blanco y los mediocampistas y trató de perforar la defensa de Lanús con centros y gambetas”.

Así fue la victoria de Boca Juniors con el protagonismo colombiano en La Bombonera

El 28 de agosto de 2026, Boca volvió a La Bombonera con una victoria 1-0 sobre Lanús en la séptima fecha del Torneo Clausura 2026, cortando una racha de tres empates. El equipo suma 10 puntos y se ubica entre los ocho primeros de la Zona A, en una noche marcada tanto por el alivio como por el resultado.

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El gol llegó en una contra sobre el final, tras varias intervenciones clave de Álvaro Montero, con una jugada iniciada por Santiago Ascacíbar y definida por Tomás Belmonte. Boca mostró dificultades para generar situaciones claras y tuvo que soportar varias llegadas peligrosas de Lanús, incluyendo un cabezazo de Felipe Peña Biafore al travesaño y una salvada a quemarropa de Montero ante Allan Wlk.

El triunfo era necesario para recuperar terreno en el torneo local y sostenerse en zona de clasificación. Boca tuvo la pelota por momentos, pero generó poco peligro, incluso con la presencia de Miguel Merentiel y Enner Valencia. El regreso de Leandro Paredes aportó en las pelotas paradas y en la jugada del gol, pero no bastó para ordenar el ataque. La ausencia de Tomás Aranda, lesionado y fuera por el resto del año, volvió a sentirse.

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Alan Velasco ocupó parte de ese espacio en el mediocampo, aunque con características distintas. Ascacíbar y Milton Delgado tuvieron un papel central y un ajuste posicional mejoró al equipo en el primer tiempo, con Leonel Flores colaborando por la izquierda y Velasco como enganche.

El partido marcó el regreso de Boca a su estadio tras 35 días y luego de ser local en Huracán por la renovación del campo de juego. La semana estuvo marcada por la lesión de Aranda y la necesidad de cortar la racha sin triunfos.

Boca formó con Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Delgado; Velasco; Flores y Merentiel. Lanús alineó a Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Yoshan Valois.

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El próximo partido de Boca Juniors será el 2 de septiembre de 2026 por la Copa Argentina ante Vélez, exequipo de Álvaro Montero, a partir de las 7:15 p. m. (hora de Colombia), antes de jugar el partido decisivo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante São Paulo FC.