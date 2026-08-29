Wilmar Roldán explicó por qué no fue al Mundial 2026: “Gracias a Dios esta persona no hace parte de la Comisión de Árbitros”

Wilmar Roldán indicó que su continuidad hasta 2027 depende de la dirigencia y que no ve un sucesor con la proyección que esperaba en el arbitraje colombiano-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

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La ausencia de árbitros colombianos en el Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 fue uno de los hechos más relevantes en el fútbol nacional.

La ausencia del árbitro antioqueño Wilmar Roldán llamó la atención, ya que después de no estar presente en Qatar 2022, se esperaba que la Conmebol entregara a la FIFA su nombre en la lista de jueces centrales sudamericanos que irían al evento del año.

Roldán sostuvo que la ausencia de árbitros colombianos en la Copa del Mundo no respondió a una falta de calidad sino a una elección de otros nombres-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Por esta razón, el 28 de agosto de 2026, Wilmar Roldán reveló que quedó fuera del Mundial porque la persona encargada de elegir a los árbitros prefirió impulsar “nuevos proyectos” y dejó de lado su experiencia, una decisión que, a su juicio, terminó sin representación colombiana en la cita.

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El árbitro antioqueño también afirmó que su continuidad en 2027 no depende de él y que hoy no identifica un sucesor con la proyección que esperaba ver en el arbitraje nacional, y la ausencia de jueces colombianos en la Copa del Mundo, dijo, no respondió a una falta de calidad.

En diálogo con el VBAR de Caracol Radio, sostuvo que la apuesta fue por otros árbitros “que no rindieron” y que ese fue el argumento que recibió cuando preguntó por qué no estuvo en el torneo.

“El árbitro que tenía que ir al Mundial… están hablando con él. Una persona dijo que quería mostrar sus árbitros y que yo ya había ido a mundiales; dijo que quería mostrar nuevos proyectos, me lo dijo y no estoy de acuerdo con su presentación, pero se la tenía que respetar en su momento. Son cosas más del que escogía a los árbitros, optó por dejar de lado a un árbitro con toda la experiencia, por jugársela con otros muchachos que no rindieron y nos quedamos sin representante. Ese fue el argumento que me dieron".

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Roldán dijo que la decisión privilegió otros nombres y no su experiencia

Wilmar Roldán indicó que su continuidad hasta 2027 depende de la dirigencia y que no ve un sucesor con la proyección que esperaba en el arbitraje colombiano-crédito David Jaramillo/Colprensa

Roldán relató que discutió esa determinación directamente con la persona encargada en la Conmebol:

“Yo en el momento lo hablé con la persona y lo sentí así. Me dijo que algún día lo iba a entender y le contrargumenté, que ‘era como decirle a Messi o Cristiano que no fueran al Mundial porque ya habían jugado muchos. Gracias a Dios esta persona no hace parte de la Comisión de Árbitros”.

Más adelante se identificó en la entrevista al exárbitro brasileño y expresidente Comisión de Árbitros Wilson Seneme como la persona qué evitó su presencia en las dos últimas Copas del Mundo.

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También precisó que esa figura ya no hace parte de la Comisión de Árbitros, un cambio que mencionó al hablar del nuevo comité y de las expectativas de mejora en el arbitraje colombiano.

El árbitro sostuvo que el país no se quedó sin presencia en el Mundial por un problema de nivel. A su juicio, lo que falta es convicción entre los jueces y un proceso más sólido, en un escenario en el que el VAR, dijo, adquirió un protagonismo excesivo y volvió a muchos árbitros “VAR dependientes”.

“Yo siempre tuve referentes a los cuales yo quise emular, y veía qué hacían ellos para estar en esa clase de competencias. Yo les he dicho (a los árbitros) que tengan un espejo, que muestre el camino y eso es lo que yo trato. De pronto falta convencimiento, son nuevas generaciones de árbitros. Ahora el VAR ha tomado protagonismo superior, hoy los árbitros se volvieron ‘VAR dependientes’. Acá ustedes están hablando con el último mohicano”.

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El árbitro defendió la pedagogía sobre reglas y dijo que jugadores y periodistas las desconocen

Hoja con las modificaciones al reglamento entregada por Wilmar Roldán en el partido de América de Cali vs. Junior FC - crédito X

Roldán también explicó por qué repartió hojas con actualizaciones reglamentarias a jugadores, dirigentes y periodistas en el partido entre Junior y América. Según contó, la iniciativa buscó corregir uno de los problemas que más afectan al arbitraje: el desconocimiento de las reglas de juego entre quienes participan y opinan del fútbol.

“Es un tema, que lo he comentado en varias ocasiones. Uno de los problemas que tiene el arbitraje es el desconocimiento de las reglas de juego por parte de los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, público y periodistas. Eso nos juega en contra a nosotros en la profesión, que de por sí es bien polémica, y cuando una persona discute algo con desconocimiento, se nos vuelve cuesta arriba la decisión. En aras de pedagogía con jugadores, técnicos y periodistas, hicimos un documento para que ellos entendieran cuáles eran las modificaciones que ellos iban a tener en cuenta para que no hubiera protesta por ese mismo desconocimiento”

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El juez contó que antes del Mundial fue invitado a una conferencia con la Selección Colombia, en un espacio que describió como útil y bien recibido. Allí, dijo, se compartieron conocimientos sobre los cambios reglamentarios y la experiencia dejó una conclusión práctica: cuando esas normas se entienden y se aplican, aparecen partidos con más tiempo efectivo de juego y mejores condiciones de espectáculo.

Roldán recordó que esas medidas suelen ser recibidas “con un poco de resistencia”, aunque señaló que ya se habían visto en el primer semestre del torneo local y también durante el Mundial. Su posición es que jugadores, técnicos y demás actores del fútbol deben colaborar para hacer cumplir las reglas.

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Sobre su futuro, indicó que ya cumplió la edad límite, pero que recibió un año más de gracia.

“Eso ya no depende de mí, depende de la dirigencia”, dijo, y añadió que si sus superiores deciden mantenerlo por otro ciclo, lo asumirá con gusto.