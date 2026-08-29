Colombia

Van 8 sismos en la madrugada y mañana del sábado 29 de agosto, según el Servicio Geológico Colombia: 6 fueron en Chocó

La entidad oficial detalló que la actividad se concentró con una secuencia de movimientos en Istmina, Sipí y Medio San Juan, además de eventos en Santander y Nariño

En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
Chocó concentró seis de los ocho sismos reportados por el Servicio Geológico Colombiano - crédito Infobae
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró el sábado 29 de agosto una serie de ocho sismos en distintas regiones del país durante la madrugada y primeras horas de la mañana, con el departamento de Chocó como epicentro de seis de los movimientos.

El evento de mayor magnitud, de 3,9, se localizó en Medio San Juan, cerca de Andagoya, y fue inicialmente reportado como de 4,0; posteriormente ajustado por el SGC. El epicentro se situó a 14 kilómetros de Sipí, 45 de Nóvita y 56 de El Dovio, en el Valle del Cauca.

Entre las 3:39 y las 8:58 a. m., Chocó experimentó una secuencia de temblores que incluyó sismos en Istmina, Medio San Juan y Sipí, con magnitudes que oscilaron entre 2,0 y 3,9, y profundidades de 40 a 43 kilómetros.

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El primer movimiento fue detectado en Istmina a las 3:39 a. m., con una magnitud de 3,0, seguido catorce minutos después por otro de 2,8 en el mismo municipio.

El sismo de mayor magnitud en Chocó ocurrió en Medio San Juan y fue ajustado de 4,0 a 3,9 - crédito SGC
El sismo de mayor magnitud en Chocó ocurrió en Medio San Juan y fue ajustado de 4,0 a 3,9 - crédito SGC

La serie de eventos sísmicos en Chocó se concentró en un lapso de poco más de cinco horas. Los movimientos no dejaron reportes de daños ni víctimas hasta el momento.

Además de la actividad en Chocó, se registró a las 7:20 a. m. un sismo de magnitud 2,6 en Los Santos, Santander, a una profundidad de 135 kilómetros. Por la madrugada, a la 1:23 a. m., el área de Aldana, Nariño, próxima al volcán Cumbal, también fue sacudida por un evento sísmico de magnitud 2,4.

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La actividad sísmica en Colombia es monitoreada de manera permanente por el SGC, que recordó a la población la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención ante este tipo de fenómenos naturales.

El Servicio Geológico Colombiano enfatizó que el monitoreo de la actividad sísmica se mantiene activo y reiteró que la información sobre magnitudes, epicentros y profundidades es actualizada en tiempo real a través de sus canales oficiales.

El Servicio Geológico Colombiano informó ocho sismos en Colombia durante la madrugada y la mañana del sábado 29 de agosto - crédito SGC
El Servicio Geológico Colombiano informó ocho sismos en Colombia durante la madrugada y la mañana del sábado 29 de agosto - crédito SGC

Temblores del viernes 28 de agosto

El SGC reportó que el sismo de mayor magnitud durante el viernes 28 de agosto de 2026 se registró en Istmina, Chocó, alcanzando 3,8 en la escala local.

El evento se produjo a las 3:24 a. m., con una profundidad de 43 kilómetros. Las coordenadas del epicentro se establecieron en 4,44° de latitud y -76,71° de longitud.

Las autoridades informaron que los municipios más próximos al epicentro fueron Sipí, Chocó a 25 kilómetros, Trujillo, Valle del Cauca a 50 kilómetros, y El Dovio, Valle del Cauca a 53 kilómetros. El evento fue percibido principalmente en la región del Chocó, generando inquietud por la recurrencia de sismos de baja y mediana magnitud en la zona.

El SGC documentó varios movimientos sísmicos adicionales en distintas regiones del país a lo largo del viernes. Entre ellos, destacan:

La entidad señaló que en Vigía del Fuerte, Antioquia, se registró un sismo de magnitud 2,2 a las 11:36 a. m., con una profundidad superficial.

Estos es el reporte de los movimientos telúricos en la madrugada del viernes 28 de agosto, según el SGC - crédito SGC
Estos es el reporte de los movimientos telúricos en la madrugada del viernes 28 de agosto, según el SGC - crédito SGC

En el municipio de Los Santos, Santander, ocurrió un evento de magnitud 2,8 a las 9:47 a. m., con una profundidad de 125 kilómetros.

La actividad sísmica también se sintió en Uribe, Meta, donde se detectó un movimiento de magnitud 2,1 a las 7:17 a. m., y en el Océano Pacífico, con una magnitud de 3 a las 7:07 a. m., ambos catalogados como superficiales.

En la madrugada, Istmina, Chocó, fue escenario de otro sismo de magnitud 2,9 a las 3:22 a. m., con una profundidad de 42 kilómetros. Minutos antes, Sipí, Chocó, experimentó un temblor de 2,6 a las 3:00 a. m., con profundidad de 39 kilómetros.

La región de Los Santos, Santander, reportó otro sismo, esta vez de 2,5 a la 1:59 a. m., con una profundidad de 139 kilómetros. Por su parte, Suesca, Cundinamarca, tuvo un evento de magnitud 2,3 a la 1:42 a. m., con profundidad de 156 kilómetros.

En Totoró, Cauca, se registró un movimiento de magnitud 2,4 a la 1:05 a. m., también de carácter superficial.

El SGC también identificó un sismo en territorio panameño, con una magnitud de 3,7 a la 1:46 a. m., clasificado como superficial.

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