Críticas hacia Iván Cepeda luego de la reunión con la gobernadora del Chocó, en Quibdó: “Puro oportunismo político”

La visita de Iván Cepeda a Chocó abrió cuestionamientos políticos en redes sociales, mientras continuaban las tareas de recuperación por el terremoto - crédito Juan David Duque/Reuters/@IvanCepedaCast/X

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El departamento del Chocó atraviesa una fase crítica tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto. La cifra de víctimas asciende a 331 fallecidos, 4.447 heridos y 152 desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Mientras tanto, miles de viviendas y servicios básicos permanecen afectados, lo que obliga a las autoridades a acelerar el proceso de reconstrucción.

En este escenario, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y el senador Iván Cepeda se reunieron para coordinar nuevas acciones orientadas a la recuperación.

En la reunión del viernes 28 de agosto, Iván Cepeda resaltó: “Hoy he tenido una reunión de trabajo fructífera con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba”. El diálogo se centró en articular esfuerzos para la reconstrucción, poniendo el énfasis en la reanudación de las clases, el restablecimiento de la energía eléctrica, el acceso al agua potable y la atención en salud.

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La gobernadora Nubia Carolina Córdoba planteó que la reconstrucción en Chocó debe ir más allá de reparar los daños y convertirse en una estrategia de desarrollo regional - crédito @IvanCepedaCast/X

La visita de Cepeda al territorio chocoano generó reacciones opuestas. Por un lado, ciertos sectores valoraron la presencia del senador como un gesto de compromiso con las comunidades afectadas. Por otro lado, usuarios en redes sociales interpretaron la reunión como un acto político, llegando incluso a calificarla de “traición” al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Carolina Gómez, vocera del presidente Abelardo de la Espriella, se pronunció en su cuenta de X con un mensaje que apuntó directamente al senador: “Mientras unos hasta ahora van al Chocó para posar en la foto con la gobernadora, el presidente ha ido desde el día uno hábil del gobierno a llevar ayudas, gestión y resultados por el bienestar de los chocoanos”.

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La funcionaria ahondó en la crítica al gobierno anterior y afirmando: “No fueron mientras tenían gobierno y presupuesto, y ahora que el presidente va y pone como prioridad esta región, sí se interesan por el Chocó. Puro oportunismo político”.

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, “Y estos de donde van a sacar el dinero para cumplir con todas las promesas que hacen, si ya no tienen la renta del estado, y el gremio privado no les entrega un peso por corruptos y ladrones …“; ”solo le interesa la intención de votos, la izquierda en Colombia es un cancer que solo se erradica demostrando con trabajo efectivo las soluciones para este país”; “La gobernadora tiene que sentar una posición mas coherente si bien el presidente no va quitar el apoyo por este tipo de show mediático de la oposición la gobernadora no puede prestarse para que este sinvergüenza haga un show politico. No hicieron nada en el poder menos fuera!”; “Un problema si van y un problema sino van, ahora que ya se está apagando las cámaras es cuando hay que estar ahí, más oportunista es el filipichin que ha ido solo para la foto de lo que otros dan y a llevar balones con el logo de su partido”: fueron algunos de los mensajes.

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Vocera del gobiero de Abelardo cuestionó la visita de Iván Cepeda al Chocó - crédito @carogomezsn/X

Encuentro con Álvaro Uribe

El viernes 28 de agosto, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba abrió las puertas de su despacho a representantes de orígenes políticos enfrentados, en una muestra de interés transversal por la emergencia.

En las primeras horas de la jornada, la mandataria regional dialogó con Iván Cepeda, senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico. Más tarde, recibió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, acompañado de parte de la bancada del Centro Democrático y de su excompañera de cámara, Paloma Valencia.

Durante su visita, Álvaro Uribe enfatizó el compromiso de su partido para respaldar a las autoridades locales y nacionales en la tarea de reconstruir la región. El exmandatario expresó: “Lo que quiere este partido es ayudarle a la gobernadora, a los alcaldes y al presidente, que se ha comprometido tan profundamente con el Chocó, para ver como el departamento no solamente supera la tragedia sino que avanza en soluciones de problemáticas estructurales”.

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El enceuntro se llevó a cabo en Quibdó con la Gobernadora Nubia Carolina - crédito Álvaro Uribe

Además del diálogo institucional, el Centro Democrático concretó una entrega de ayudas humanitarias: la delegación llevó 10 antenas de comunicación satelital Starlink, una planta eléctrica destinada al ancianato Nicolás Medrano y alrededor de dos toneladas de alimentos para animales. Estos aportes buscan fortalecer la capacidad de respuesta local, especialmente en zonas donde las comunicaciones continúan siendo un desafío.