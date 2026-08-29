Gobierno anuncia reapertura del aeropuerto de Pereira, clave para la recuperación del Eje Cafetero

Aeropuerto Internacional Matecaña retoma operaciones y abre paso a la reactivación económica de Pereira - crédito Google Maps

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La reapertura del Aeropuerto Internacional Matecaña en Pereira, Risaralda, representa un paso fundamental para la recuperación del Eje Cafetero tras el devastador terremoto del 10 de agosto, que dejó graves afectaciones en la infraestructura y paralizó por completo las operaciones comerciales de la terminal aérea durante 19 días.

El proceso de rehabilitación, liderado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y ejecutado en conjunto con autoridades locales, la Aeronáutica Civil y las aerolíneas, permitió que el aeropuerto recibiera el aval para reanudar gradualmente su operación desde el pasado 22 de agosto.

Actualmente, la terminal aeroportuaria atiende un promedio de 18 vuelos diarios desde su primer piso, cuenta con parqueaderos habilitados y mantiene en curso trabajos de adecuación para recuperar la totalidad de su capacidad operativa en un plazo estimado de dos meses. Copa Airlines, Clic, Avianca y LATAM ya restablecieron sus servicios, mientras que JetSmart se sumará a las operaciones el 31 de agosto. El regreso de estas aerolíneas no solo restituye la conectividad aérea regional, sino que impulsa la llegada de turistas y la reactivación económica en un territorio estratégico para el turismo y el comercio nacional.

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El aeropuerto ya opera con cuatro aerolíneas activas y prevé recuperar el 100 % de su capacidad en dos meses, dinamizando la economía y el turismo regional - crédito EFE/Carlos Ortega

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, resaltó la importancia de este avance para el desarrollo regional. “Cuando un territorio se levanta, Colombia se levanta con él. Recuperar su operación es recuperar la conexión de Pereira y el Eje Cafetero con Colombia y el mundo. Es el regreso de los turistas, la reactivación de los negocios y nuevas oportunidades para miles de familias”, afirmó el funcionario. La reapertura fue presentada como el resultado de un trabajo articulado, priorizando la conectividad como eje de la estrategia de reactivación económica.

Las autoridades enfatizaron que la recuperación del aeropuerto tiene un impacto directo en sectores como la hotelería, la gastronomía, los comercios y la actividad empresarial en general.

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El acceso de visitantes nacionales e internacionales se traduce en mayores ingresos para la región y permite que numerosas familias retomen sus fuentes de empleo. Destinos como el Bioparque Ukumarí, el Parque Consotá, las rutas rurales de La Florida y La Bella, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y los corredores gastronómicos y culturales del Eje Cafetero vuelven a estar al alcance de los turistas gracias a la restauración de la conectividad aérea.

El ministro Mauricio Gómez Amín destacó que la reconexión de Pereira con el país y el mundo abre oportunidades para empresas, turistas y familias - crédito @MauricioGomezCO/ X

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, definió cuatro motores para la reactivación: confianza y seguridad en el servicio, experiencias turísticas auténticas, inteligencia de datos para fortalecer el sector y recuperación de la infraestructura y la conectividad. Durante el XXX Congreso Nacional de Anato, el viceministro de Turismo, Julián Franco Restrepo, subrayó que “la reconstrucción de los territorios afectados requiere del compromiso de todos y debe convertirse en una oportunidad para fortalecer los destinos y a sus prestadores de servicios”.

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El impacto del terremoto en el Aeropuerto Matecaña incluyó el desplome de parte del techo, la aparición de grietas en muros y fachadas y la pérdida de vidas humanas, entre ellas la de un trabajador de la terminal. Durante la emergencia, la pista solo permaneció habilitada para vuelos humanitarios, mientras se realizaban evaluaciones y reparaciones. El aval de la Aeronáutica Civil, otorgado tras las labores iniciales, permitió el reinicio progresivo de las operaciones comerciales y hoy se proyecta la plena recuperación del aeropuerto para los próximos meses.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo enfatizó que “recuperar rápidamente la conectividad de los territorios afectados es fundamental para acelerar su recuperación económica. Donde vuelve la conectividad, vuelve el turismo. Donde vuelve el turismo, se mueve la economía. Y donde se mueve la economía, se abren oportunidades para la gente”. La reapertura del Matecaña es vista como mucho más que la recuperación de una infraestructura: significa turistas que llegan, empresas que se conectan y familias que vuelven a generar ingresos.

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El Ministerio de Comercio resalta que restaurar la conectividad es clave para reactivar el turismo y la economía en las zonas afectadas - crédito @MincomercioCo/ X

Pereira y el Eje Cafetero vuelven así a estar conectados con Colombia y el mundo. El Gobierno insiste en que la reconstrucción debe ir más allá de reparar daños y debe fortalecer la economía, las capacidades regionales y la competitividad turística. “Con la reapertura del Aeropuerto Internacional Matecaña, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella avanza en una recuperación que busca sentirse en la vida cotidiana de los colombianos: turistas que regresan, negocios que vuelven a moverse, empleos que se protegen y regiones que vuelven a crecer”, concluyó el ministerio en su balance oficial.