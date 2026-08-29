Mariam Obregón habló sobre los migrantes venezolanos en Colombia y dejó contundente mensaje: “Ningún país nos debe absolutamente nada”

La venezolana Mariam Obregón atribuye el éxodo a la crisis interna y niega que otros países sean responsables - crédito @clipstikto/tiktok

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La situación de los migrantes venezolanos en Colombia volvió a generar conversación en redes sociales y esta vez fue Mariam Obregón, reconocida influencer venezolana que vive en Medellín, la que decidió pronunciarse sobre el tema y compartir con sus seguidores una reflexión que rápidamente llamó la atención.

La creadora de contenido aclaró que se trataba de su punto de vista personal y que buscaba expresarlo con respeto, teniendo en cuenta que la migración venezolana es un asunto que genera posiciones encontradas tanto entre colombianos como entre los propios migrantes.

En su intervención, Obregón se refirió a los comentarios de algunos venezolanos que han manifestado inconformidad ante las posibles medidas que pueda adoptar Colombia para regular o limitar la migración y frente a esto, les pidió a sus compatriotas comprender que las decisiones relacionadas con las políticas migratorias corresponden al país que los recibe.

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“Yo voy a dar un punto de vista y lo voy a decir con todo respeto, porque esto también es un tema supercontroversial, pero lo voy a decir. Muchachos, yo he visto muchos comentarios de la gente atacada porque en Colombia de repente quieren, como quien dice, regular un poco lo del tema de la migración”, comenzó diciendo.

La influencer Mariam Obregón pide a los migrantes venezolanos respetar la autonomía de Colombia - crédito @mariamobregon/IG

La influencer sostuvo que los venezolanos que actualmente viven fuera de su país no abandonaron Venezuela por decisión de los países que los recibieron, sino como consecuencia de la situación que atraviesa su nación.

“Nosotros estamos fuera de Venezuela no por culpa de absolutamente nadie”, expresó.

Uno de los principales mensajes de Obregón estuvo dirigido a quienes consideran que Colombia tiene una obligación permanente con los ciudadanos venezolanos que llegaron al territorio nacional y explicó que, desde su perspectiva, los venezolanos deben reconocer las circunstancias que provocaron la migración y diferenciar entre el derecho a buscar oportunidades en otro país y la idea de que ese país tenga una obligación ilimitada de recibirlos.

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“Ustedes tienen que entender que nosotros estamos fuera de Venezuela no por culpa de absolutamente nadie. Nosotros estamos fuera de nuestro país por lo que pasó en nuestro país, por el presidente y por la situación política de nuestro país. Es decir, ningún país nos debe absolutamente nada”, afirmó.

Con estas palabras, Obregón dejó claro que considera que la responsabilidad por la crisis que provocó la salida de millones de venezolanos debe analizarse desde el contexto interno de Venezuela y no trasladarse automáticamente a las naciones que han recibido a sus ciudadanos.

La influencer Mariam Obregón destaca la regularización de millones de venezolanos como una ayuda clave de Colombia - crédito @mariamobregon/IG

La influencer también reconoció que la situación puede resultar especialmente difícil para aquellas personas que migraron buscando trabajar, estudiar y construir una vida lejos de su país y que ahora podrían verse afectadas por nuevas medidas.

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Durante su reflexión, la venezolana hizo especial énfasis en las medidas que Colombia ha adoptado durante los últimos años para regularizar a parte de la población migrante venezolana.

Según Obregón, el hecho de que Colombia haya permitido que millones de venezolanos accedan a mecanismos de regularización constituye una muestra importante de respaldo hacia la población migrante.

“Yo más bien siento que Colombia ha hecho bastante. O sea, lo que es haberle entregado un permiso y regular a tantos millones de venezolanos es bastante y uno tiene que ser agradecido”, aseguró.

La influencer planteó que sus compatriotas deberían analizar la situación desde una perspectiva más amplia y comparar la respuesta de Colombia con la de otros países que también han recibido migrantes venezolanos.

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Mariam Obregón entra al debate migratorio con una frase que encendió las redes en Colombia - crédito @mariamobregon/IG

“Porque tú te pones a analizar otros casos u otros países donde no han hecho nada por los venezolanos, Colombia ha sido que sí el país top uno que más ha ayudado a los venezolanos”, expresó.

De esta manera, Obregón consideró que la discusión no debería centrarse únicamente en las medidas que puedan generar inconformidad entre los migrantes, también en las acciones que Colombia ya ha implementado para facilitar su permanencia y regularización.

La parte más contundente de la reflexión llegó cuando planteó que Colombia, como país receptor, tiene derecho a establecer límites y definir sus propias políticas migratorias.

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Obregón aseguró que, aunque personalmente puede sentir tristeza por los venezolanos que han intentado hacer las cosas correctamente y que eventualmente puedan resultar afectados por nuevas restricciones, también considera necesario reconocer que las decisiones sobre el territorio corresponden a los colombianos.

“Entonces, desde mi punto de vista, lo que han hecho ha estado perfecto. Y si ya ellos toman la decisión sencillamente de frenarlo, pues yo considero que este es el país de los colombianos. ¿Me explico?, sonará fuerte, pero...”, afirmó.

Sin embargo, Obregón aclaró inmediatamente que su posición no significa que desconozca las dificultades que enfrentan los venezolanos que han buscado rehacer su vida en Colombia.

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La influencer reconoció que una eventual modificación de las políticas migratorias podría afectar a personas que, según su perspectiva, han cumplido las normas y han intentado integrarse de manera adecuada a la sociedad colombiana.

Mariam Obregón dice que Colombia “ha hecho bastante” por los venezolanos y pide más gratitud - crédito @mariamobregon/IG

Por eso, aunque defendió la posibilidad de que Colombia establezca límites, también manifestó empatía por quienes podrían resultar perjudicados por decisiones generales.

“Obviamente, siento tristeza de que muchas personas que quieren hacer las cosas bien tengan que pagar por esta situación, pero es que tampoco podemos sobreexigir por algo que no nos pertenece”, concluyó.