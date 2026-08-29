Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj

La paisa colaboró con los dos españoles en el que se transformó en uno de los sencillos más exitosos de 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' - crédito Karol G/YouTube

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Karol G desplazó el 28 de agosto de 2026 a Justin Bieber y Nicki Minaj del primer puesto del Top 50: Global de Spotify, el listado diario de las canciones más escuchadas en la plataforma.

El tema musical con el que logró esta hazaña fue BbY WOW, una colaboración de la colombiana con los artistas españoles Judeline y rusowsky, perteneciente a su séptimo álbum de estudio No Me Arrepiento de Sentir Tanto, publicado en plataformas digitales en agosto.

El ascenso de BbY WOW dentro del ranking global fue sostenido. La canción, lanzada junto al resto del álbum, ingresó al listado el 12 de ese mes en la posición 189 y, en 16 días, llegó a la cima. Al cierre del 28 de agosto, el tema registró 3.343.565 reproducciones, frente a las 3.332.022 de Beauty And A Beat, de Bieber y Minaj, que quedó en el segundo lugar.

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El podio y los puestos siguientes del listado reflejan la competencia que BbY WOW debió superar. En tercer lugar se ubicó Loser, de Tame Impala, con 3.215.461 reproducciones; en cuarto, Earrings, de Malcolm Todd, con 3.187.007; y en quinto, The One That Got Away, de Katy Perry, con 3.148.729.

Los puestos del seis al diez correspondieron a Dai Dai, de Shakira y Burna Boy (3.129.626); Self Aware, de Temper City (3.108.287); Jolene, de Dolly Parton (2.956.802); back to friends, de sombr (2.933.387); y Babydoll, de Dominic Fike (2.878.025).

BbY WOW superó por 11.543 reproducciones a Beauty And A Beat, de Justin Bieber y Nicki Minaj, en el ranking global de Spotify - crédito captura de pantalla Spotify

El rendimiento de BbY WOW también fue reflejo del desempeño global del álbum en Spotify. Según datos de la plataforma, No Me Arrepiento de Sentir Tanto registró 16,6 millones de reproducciones en su primer día completo de disponibilidad, cifra que lo convirtió en el estreno más fuerte para un álbum latino femenino en lo que va de 2026 y el sexto mayor en la historia de esa categoría.

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En Estados Unidos, el LP superó los 2,7 millones de escuchas en su jornada inicial y acumuló 49,5 millones de reproducciones oficiales bajo demanda, durante su primera semana.

El alcance geográfico del sencillo abarca diez mercados principales en los últimos 28 días, con México y Estados Unidos a la cabeza, seguidos de España, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina y Costa Rica. El acumulado global de BbY WOW en el periodo alcanzó las 39.277.121 reproducciones. El álbum, por su parte, debutó en el número uno de la lista Top Latin Albums de Billboard, donde se mantuvo por segunda semana consecutiva al cierre de agosto.

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'No Me Arrepiento de Sentir Tanto' sumó 16,6 millones de reproducciones en su primer día y logró el mayor estreno de un álbum latino femenino de 2026 en Spotify - crédito @karolg/ Instagram

Colombia domina el ‘Global Impact List’ de Spotify

Días atrás, Spotify Colombia publicó el Global Impact List del primer semestre de 2026, un listado que mide el alcance de los artistas del país fuera de sus fronteras. Las canciones incluidas acumulan cifras que van desde los 39 millones hasta los 385 millones de reproducciones, con Karol G entre las figuras presentes en el conteo.

La artista aparece en el sexto puesto con Después de ti, su colaboración con Greg Gonzalez, vocalista del grupo estadounidense Cigarettes After Sex. El tema, presentado en el escenario del Festival de Coachella 2026 y publicado luego en No Me Arrepiento de Sentir Tanto, acumula cerca de 39 millones de reproducciones en Spotify y más de 30 millones en YouTube Music.

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La paisa colaboró con el cantante de Cigarettes After Sex, en el tema que se convirtió en el primer adelanto de 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' - crédito Karol G/YouTube

El primer lugar del listado lo ocupa Shakira con Dai Dai, su colaboración con el artista nigeriano Burna Boy, que fungió como himno oficial del Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. La canción supera los 385 millones de reproducciones en Spotify a nivel global, lideró el chart semanal de la plataforma por sexta semana consecutiva y acumula 37 días en la cima del ranking diario, la racha más larga de cualquier canción en lo que va del año. En el Reino Unido, el tema alcanzó el número uno en la lista oficial de streaming, un logro inédito para la barranquillera en ese mercado.

El segundo lugar corresponde a CHÉVERE (premium_remix), de Aria Vega junto a Ryan Castro, con más de 105 millones de streams en Spotify. Manuel Turizo ocupa el tercer puesto con Por un Pendejo no se llora, que suma 28 semanas en listas de dance europeas, mientras que el cuarto es para la dupla Beéle y Shakira con ALGO TÚ, activa en los charts de España tras 22 semanas en esas mismas listas.

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Feid es el artista con mayor presencia en el listado, con tres canciones: Te Entiendo (Remix) junto a Maisak y Maluma en el quinto puesto, Que vuelta vox en el octavo —con 38,6 millones de reproducciones y un promedio de 110.000 diarias— y CAMBIARÉ, grabada junto al puertorriqueño Luis Fonsi, en el décimo lugar. Aria Vega aparece dos veces en el ranking: además del remix con Castro, figura en el noveno puesto con CHÉVERE (joesóntypebeat), la versión original del tema. El séptimo lugar lo ocupa 5 Estrellas – W Sound 23, de Myke Towers, Ovy On The Drums y W Sound.