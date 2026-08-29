Caso Michelle Dayana Chavarría: Gobernación de Antioquia ofreció $50 millones de recompensa por información que permita encontrar a la menor de 6 años

Michelle Dayana Chavarría, menor de seis años desaparecida en Antioquia - crédito redes sociales

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La Gobernación de Antioquia ofreció $50 millones por información que permita ubicar a Michelle Dayana Chavarría, niña de seis años desaparecida desde el 24 de agosto en Buriticá. El caso genera preocupación por su condición de salud y por las llamadas extorsivas con pistas falsas recibidas por la familia.

La recompensa se anunció el 29 de agosto, cinco días después de la desaparición. Las autoridades habilitaron las líneas 310 414 0693 y 123, además del correo busqueda_antioquia@antioquia.gov.co, para recibir datos sobre su paradero.

La menor fue vista por última vez hacia las 10:00 a. m., tras salir de su vivienda en el barrio Cristo Rey, en la zona rural de Buriticá. Cámaras de seguridad registraron su recorrido, según la emisora.

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Michelle Dayana padece autismo, no puede hablar y sufre de epilepsia. Su familia advierte que presenta episodios periódicos, lo que incrementa la preocupación por el paso de las horas sin noticias.

La Gobernación de Antioquia ofreció $50 millones por información que permita ubicar a Michelle Dayana Chavarría, niña de seis años desaparecida desde el 24 de agosto en Buriticá - crédito @SeguridadAnt/X

La búsqueda se concentra en sectores rurales cercanos a la vivienda

La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia activó el mecanismo institucional de búsqueda. Posteriormente, la Gobernación coordinó operativos con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Alcaldía de Buriticá y organismos de socorro.

En la búsqueda participan bomberos, habitantes, vecinos y niños de la comunidad. Las labores se enfocan en el Alto del Chocho, sector cercano a la casa de la niña y punto prioritario del operativo.

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Se desplegaron cuatro caninos especializados y drones. Las autoridades consideran como hipótesis que la niña podría encontrarse en la parte alta de la montaña, aunque la familia no descarta que esté en otro lugar, según El Heraldo.

La abuela, Luz Mariela Chavarría, manifestó que le resulta difícil entender cómo Michelle Dayana podría permanecer tantas horas en la montaña sin ser ubicada, pese a la intensidad de los operativos.

La Personería de Buriticá pide información ciudadana y habilita líneas para ubicar a Michelle Dayana Henao - crédito Personería de Buriticá

La familia pagó $300.000 por una pista falsa

Durante la búsqueda, la familia recibió llamadas de personas que aseguraban tener información sobre la niña y exigían dinero a cambio.

La familia pagó $300.000 por una de esas llamadas, pero la información resultó falsa, según Noticias RCN. Tras ese episodio, denunciaron que continuaron recibiendo comunicaciones similares y no descartan la hipótesis de un posible secuestro.

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Las autoridades solicitaron a la comunidad entregar cualquier dato por los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada. Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, afirmó que la recompensa busca facilitar la llegada de testimonios o información comprobable sobre el caso.

Menor que estaba en poder del Icbf desapareció el 10 de agosto en medio de terremoto en Medellín

Familia denuncia desaparición de niña de 13 años que estaba bajo protección del Icbf en Medellín - crédito Fiscalía General de la Nación

La familia de Sharlottes Palacios Porto, adolescente de trece años, enfrenta una situación de profunda incertidumbre desde su desaparición a mediados de agosto en Medellín. El caso ocurrió mientras la menor estaba bajo el resguardo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), lo que activó la intervención de diversas autoridades y organismos de protección.

Sharlottes fue vista por última vez el 13 de agosto de 2026 en el barrio Robledo, luego de haber sido retirada de su hogar por presunto maltrato. Su madre, Magalis Porto, declaró que tras un sismo, el Icbf perdió el rastro de la joven dos días después. Desde entonces, la búsqueda ha involucrado a organismos como el Gaula, la comisaría, la Fiscalía y otras instituciones, sin lograr resultados concretos. Según el testimonio de la madre, hubo confusiones respecto al paradero de la niña, con versiones contradictorias entregadas por diferentes dependencias.

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No se dispone de información sobre la vestimenta que llevaba al desaparecer, pero se detalló que la adolescente tiene cabello crespo y abundante, contextura gruesa, piel morena y una estatura aproximada de 1,73 metros.

La madre sospecha que su hija se encuentra actualmente en el centro de Medellín, específicamente en el sector conocido como el Bronx, donde podría estar expuesta a situaciones de indigencia, consumo de sustancias y explotación sexual. La denuncia formal fue presentada ante la Fiscalía, mientras que la Alcaldía y la Secretaría de Paz activaron protocolos de búsqueda. También se han difundido fotografías recientes de la menor en esa zona.

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A pesar de los operativos y la insistencia de la familia, hasta el momento no se ha dado con el paradero de Sharlottes Palacios Porto. El caso continúa abierto y las autoridades mantienen la investigación activa, en medio de una fuerte preocupación social y familiar.