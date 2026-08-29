Luis Díaz entregó su concepto sobre el futbolista que debería ganar el Balón de Oro: “Es el primero de los más candidatos”

El "Guajiro" destacó al atacante inglés tras anotar en el debut de la Bundesliga 2026-2027 ante el Stuttgart-crédito @scespn/Instagram

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El 28 de agosto de 2026, Bayern Múnich comenzó la defensa del título de la Bundesliga con una goleada ante Stuttgart.

Y el colombiano Luis Díaz fue una de las figuras del “Gigante de Baviera” al ser determinante en el ataque y anotar el último gol del equipo dirigido por Vincent Kompany en el estadio Allianz Arena.

Tras el juego, el “Guajiro” habló de la actuación de su compañero, el delantero inglés Harry Kane.

Lluvia de elogios a Luis Díaz

Luis Díaz respaldó a Harry Kane tras la goleada del Bayern Múnich por 5-1 ante Stuttgart en el arranque de la Bundesliga-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz respaldó a Harry Kane tras la goleada del Bayern Múnich por 5-1 ante Stuttgart en el arranque de la Bundesliga y lo señaló como el principal candidato al Balón de Oro, después de un partido en el que el colombiano también marcó y el conjunto de Vincent Kompany resolvió un trámite que había empezado con dificultades. El atacante colombiano fue contundente al referirse a su compañero inglés:

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“Es el mejor del mundo, no hay duda, lo demostró toda la temporada pasada y lo viene mostrando hace mucho tiempo, es un chico que hace todo bien”.

Díaz fue más allá en su elogio y explicó qué lo distingue dentro del equipo alemán.

“Yo lo dije anteriormente que lo admiro mucho porque siento que no hace nada mal. Va, corre, defiende, mete pases, mete gol, la mentalidad que tiene es de locos”, afirmó.

El mensaje también apuntó directamente al premio que entrega France Football. Para el extremo colombiano, Kane encabeza la carrera por el galardón:

“Para mí es el primero de los más candidatos a ganar el Balón de Oro, ojalá pueda llevárselo y estemos contentos todos”.

Bayern abrió la Bundesliga con una goleada tras un inicio incómodo

Bayern Múnich se impuso con goles de Dayot Upamecano, Michael Olise, un tanto en propia puerta de Josha Vagnoman, Aleksander Pavlovic y Luis Díaz. Kane no convirtió, pero volvió a ser determinante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

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El conjunto bávaro abrió el marcador por medio del defensor francés Dayot Upamecano, que conectó de cabeza en el primer palo tras un saque de esquina lanzado desde la izquierda por el volante alemán Joshua Kimmich. Ese gol cambió el desarrollo de una primera parte que hasta entonces había resultado incómoda para el local.

Stuttgart había planteado una marca hombre a hombre en toda la cancha y consiguió bloquear durante varios pasajes el juego combinativo del Bayern. También logró que el partido se jugara por momentos cerca del área bávara.

La primera ocasión clara fue para Stuttgart en el minuto 13, con un remate de Tiago Tomás desde corta distancia que tocó el larguero antes de salir por encima del arco. El Bayern respondió en el 17, cuando Olise ejecutó un tiro libre que pegó en una escuadra.

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A partir de la ventaja, el equipo de Kompany empezó a controlar el duelo y generó varias situaciones. El principal responsable de que Stuttgart llegara al descanso solo un gol abajo fue el arquero Fabian Bredlow, que evitó una diferencia mayor con dos atajadas decisivas.

La primera fue en el minuto 26, ante un remate de Luis Díaz tras un pase de Kane. La segunda llegó en el 38, cuando contuvo un disparo de Nathaniel Brown.

Josha Vagnoman al momento de empatar de forma parcial el juego para Stuttgart en el Allianz Arena de Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El empate de Stuttgart nació de una falla de Upamecano en la salida. Vagnoman aprovechó la pérdida y definió desde corta distancia para poner el 1-1.

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La reacción del Bayern fue inmediata. En el minuto 55, Olise devolvió la ventaja tras recibir un pase filtrado de Kimmich.

El tercer tanto también llegó poco después y fue un autogol de Vagnoman, que se resbaló y terminó empujando a su propia portería un centro de Davies que no encontraba destinatario. Más tarde, el Bayern tuvo otro gol invalidado por el VAR por un fuera de juego milimétrico de Olise.

El cuarto tanto lo marcó Aleksander Pavlovic a pase de Ismael Saibari, en una jugada que había comenzado con un envío de Olise desde el centro del campo. Ya en el tiempo añadido, Díaz cerró la goleada con el quinto tras una asistencia de Saibari, luego de una recuperación de balón de Tom Bischof en la mitad de la cancha.

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