Colombia

Policía de Nigeria confirmó el rescate de dos colombianas víctimas de red de trata de personas coordinadas por chinos

Las dos jóvenes viajaron desde Sudamérica hacia el continente africano bajo engaños, luego de ser contactadas a través de redes sociales con llamativas ofertas de empleo

A las jóvenes les arrebataron sus documentos personales al llegar a Lagos - créditos Temilade Adelaja / Reuters | @PoliceNG/X
A las jóvenes les arrebataron sus documentos personales al llegar a Lagos - créditos Temilade Adelaja / Reuters | @PoliceNG/X
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La mañana del sábado 29 de agostó se confirmaron los detalles del operativo de rescate de dos mujeres de nacionalidad colombiana por parte de las autoridades de Nigeria.

De acuerdo con lo que señaló el reporte oficial, Maria Camila Rodas Ortiz y Yuliet Fernanda Rios Mesa habrían sido víctimas de una red de trata de personas y permanecieron en cautiverio en un escondite criminal ubicado en Lagos.

El operativo se llevó a cabo por parte de agentes de la Policía Nacional de Nigeria tras recibir información de la Interpol-NCB (National Central Bureaus u Oficina Central Nacional) de Bogotá el miércoles 26 de agosto de 2026.

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Las dos colombianas fueron atraídas a Nigeria bajo falsas promesas y, una vez en el país, sus documentos de viaje fueron confiscados por los traficantes.

La policía nigeriana, tras recibir la alerta, puso en marcha una operación encubierta que permitió localizar el lugar donde se encontraban. Sin embargo, los sospechosos, que serían de nacionalidad china, huyeron al percatarse de la presencia policial, y dejaron a su suerte a las víctimas.

Las dos colombianas fueron rescatadas ilesas y se encuentran bajo custodia de la policía recibiendo el apoyo necesario.

A su vez, desde la Embajada de Colombia en Accra está colaborando con las autoridades nigerianas para gestionar alojamiento hotelero temporal y la expedición de documentos de viaje de emergencia para facilitar el retorno seguro de las mujeres a Bogotá.

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Las autoridades en Nigeria reportaron los detalles del operativo el sábado 29 de agosto de 2026 - crédito @PoliceNG/X
Las autoridades en Nigeria reportaron los detalles del operativo el sábado 29 de agosto de 2026 - crédito @PoliceNG/X

Las autoridades nigerianas continúan las investigaciones para identificar y capturar a los presuntos responsables, quienes permanecen prófugos. Según la policía, ya se han intensificado los esfuerzos para detener a los integrantes de la red, especialmente a los ciudadanos chinos presuntamente involucrados en la operación.

El Inspector General de Policía, Olatunji Rilwan Disu, reafirmó el compromiso de la fuerza policial nigeriana con la protección de los residentes y el fortalecimiento de las alianzas internacionales para combatir delitos transnacionales como la trata de personas, luego de que resaltó la colaboración entre agencias de distintos países fue clave para el desenlace exitoso de la operación.

Recomendaciones para tener

1. Informarse y mantenerse alerta

  • Desconfíe de ofertas laborales, educativas o de viaje que parezcan demasiado buenas para ser verdad, sobre todo si implican salir del país o cambiar de ciudad rápidamente.

2. Verificar la legitimidad de las ofertas

  • Investigue a fondo las empresas, agencias o personas que hacen ofertas de empleo, estudio o modelaje.
  • Consulte páginas oficiales, busca referencias y verifica la existencia física de la empresa o entidad.
  • No entregue documentos personales ni firmes contratos sin antes consultar con adultos de confianza o expertos.

3. Manténga la comunicación

  • Informe siempre a familiares o amigos cercanos sobre tus movimientos, especialmente si te encuentras con desconocidos o viajas a lugares nuevos.
  • Comparta su ubicación en tiempo real y mantén cargado tu celular.
crédito Ministerio de Justicia y del Derecho/Facebook
Migración Colombia cuenta con la app LibertaApp, que sirve para denunciar casos de redes de trata de personas, y en especial de mujeres - crédito Ministerio de Justicia y del Derecho/Facebook

4. Proteja su información personal

  • No publique datos personales, planes de viaje o información sensible en redes sociales.
  • Configure la privacidad de sus cuentas y desconfía de desconocidos que buscan entablar relaciones rápidamente en línea.

5. Viaje de forma segura

  • Evite aceptar viajes, hospedaje o transporte de personas que no conozcas bien.
  • Si viaja al exterior, registra tu viaje en el consulado o embajada colombiana en el país de destino.

6. Atención a señales de alerta

  • Si la presionan para mudarse, trabajar o entregar documentos rápidamente, es una señal de alerta.
  • Si le retienen documentos, restringen su comunicación o le aíslan, busque ayuda de inmediato.

7. Confía en su intuición

  • Si algo te parece sospechoso o le incomoda, consulte con personas de confianza antes de tomar decisiones.
La 'app' ayuda a combatir varios delitos en los que la mayoría de veces, las víctimas son mujeres - crédito Ministerio de Justicia y del Derecho/Facebook
La 'app' ayuda a combatir varios delitos en los que la mayoría de veces, las víctimas son mujeres - crédito Ministerio de Justicia y del Derecho/Facebook

8. Busque ayuda

  • Recuerda que existen líneas de atención gratuitas y confidenciales, como:
    • Línea Nacional contra la Trata de Personas: 01 8000 52 2020
    • Línea de emergencia 123 en Colombia

9. Denuncia

  • Si sospechas que tú o alguien más está en riesgo, denuncia a las autoridades o busca ayuda en organizaciones especializadas.

10. Apoya y comparte información

  • Difunde información de prevención y apoyo entre tus amigas, familiares y redes sociales.
A través de los códigos QR se puede descargar 'LibertApp' en su celular - crédito Ministerio de Justicia y del Derecho/Facebook
A través de los códigos QR se puede descargar 'LibertApp' en su celular - crédito Ministerio de Justicia y del Derecho/Facebook

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Operativo de rescateCiudadanas colombianasLagosNigeriaRed de trata de personasMujeres colombianasFalsas ofertas de empleoRed criminal chinaColombia-Noticias

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