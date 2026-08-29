Clan del Golfo secuestró a tres jóvenes y al presidente de una JAC en Anorí, Antioquia: “Es urgente recuperar la seguridad”

El gobernador pidió ayuda al Gobierno nacional para enfrentar la inseguridad en Anorí - crédito Colprensa

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó sobre el secuestro de cuatro personas en el municipio de Anorí. De acuerdo con el reporte que entregó, entre las víctimas está el presidente de una Junta de Acción Comunal (JAC), cuya identidad no fue revelada.

El mandatario local informó que, debido al nivel de inseguridad que se vive en el corregimiento de Liberia, liderará un consejo extraordinario de seguridad, con el fin de establecer medidas para garantizar la protección de la ciudadanía.

“Antioqueños, es urgente recuperar la seguridad en Liberia (El Charcón), único corregimiento de Anorí. La comunidad nos reporta que ayer criminales del Clan del Golfo se llevaron del caserío al presidente de la Junta de Acción Comunal y a tres jóvenes más. Hoy convocaremos un consejo extraordinario de seguridad para atender esta grave situación”, detalló el gobernador en la red social.

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Las personas secuestradas fueron sacadas del caserío. Se desconoce su paradero - crédito Visuales IA

Según indicó, se requiere de la presencia de la fuerza pública en el corregimiento. Además, las autoridades deben retomar el control del río Nechí, puesto que es utilizado por los criminales para movilizarse. Esos grupos armados están disputándose las rentas de la minería ilegal y del narcotráfico.

Recordó, además, que la Gobernación ha aportado a la dotación de la fuerza pública, para mejorar sus capacidades de respuesta ante hechos de violencia y criminalidad. La administración departamental entregó a la Séptima División del Ejército Nacional patrullas fluviales, las cuales fueron adquiridas con recursos de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana (una contribución específica para fortalecer la financiación de la seguridad en el departamento). Esos vehículos servirán para que los militares patrullen el río Nechí.

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De igual manera, envió un mensaje de ayuda al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella. Pidió que gestione el envío de uniformados del Ejército Nacional, de la Armada de Colombia y de la Policía Nacional, para reforzar el pie de fuerza en el corregimiento.

El gobernador Andrés Julián Rendón informó sobre el secuestro de cuatro personas en Anorí - crédito @AndresJRendonC/X

“Al nuevo Gobierno Nacional le pedimos que llegue con toda su capacidad: Ejército, Armada y Policía. La gente de Liberia necesita presencia permanente de la Fuerza Pública, recuperar la tranquilidad y vivir sin estar sometida a los criminales”, precisó.

Ante los medios de comunicación, reiteró su llamado a la administración de De la Espriella. Aseguró que el Gobierno “tiene la determinación de devolverle la tranquilidad a los colombianos”, por eso, insistió en la importancia de que incremente el número de uniformados en el municipio, “así sea con unidades de carabineros”, mientras se llevan a cabo todas las gestiones para consolidar la seguridad.

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En un conversatorio, el gobernador resaltó la importancia de la Tasa de Seguridad que creó y empezó a aplicar en el departamento. Gracias a los recursos aportados por la ciudadanía, la administración ha podido incrementar y mejorar la dotación de la fuerza pública, para que tenga el nivel de respuesta que se requiere ante las capacidades que ahora tienen los grupos armados.

Por medio de esa tasa, la gobernación ha entregado a las autoridades drones, antidrones, vehículos blindados, camionetas, motocicletas. También ha reformado estaciones de policía y guarniciones militares.

El gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que, gracias a la Tasas de Seguridad, el departamento ha podido entregar drones, antidrones, vehículos blindados, camionetas, motocicletas a las autoridades - crédito @AndresJRendonC/X

“Yo veía esos comandos y esas guarniciones cayéndose, los soldados con dificultades para la movilidad, los bandidos con drones y con armas de largo alcance, estrenando uniforme y nosotros ver esas precariedades de nuestros uniformados”, explicó.

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Rendón aseguró que la creación de la tasa fue una decisión responsable, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraban los uniformados.

“Yo sería un irresponsable si no creo la tasa de seguridad para ayudarle a soldados y policías. Lo más crítico hoy es la seguridad y si el presidente Abelardo termina este mandato reconstruyendo el país y resolviendo lo de la seguridad, tenemos que darnos por bien servidos, porque son las dos urgencias más grandes que tiene Colombia”, añadió.