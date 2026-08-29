Deportes

Estas son las fechas y horarios de los partidos de los futbolistas colombianos en la Champions League 2026-2027

Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Juan Camilo Hernández, Nelson Deossa y Dávinson Sánchez serán los representantes “Cafeteros” en el torneo de clubes más importante del mundo

El torneo de clubes más importante del mundo tendrá su final en el estadio Civitas Metropolitano, casa del Atlético de Madrid-crédito Manon Cruz/REUTERS
El torneo de clubes más importante del mundo tendrá su final en el estadio Civitas Metropolitano, casa del Atlético de Madrid-crédito Manon Cruz/REUTERS
Guardar

El 29 de agosto de 2026 la UEFA dio a conocer las fechas y los horarios de los partidos de la fase de liga de la Champions League.

Por los lados de Colombia, Luis Díaz será el principal representante que tendrá el torneo con el Bayern Múnich, mientras que Luis Javier Suárez sueña con dar el golpe sobre la mesa, tal cual como ocurrió cuando el Sporting de Lisboa derrotó al París Saint Germain.

Calendario del Bayern Múnich

Bayern Múnich llegó a las semifinales en la edición de la Champions League 2025-2026 cayendo ante el París Saint Germain-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Bayern Múnich llegó a las semifinales en la edición de la Champions League 2025-2026 cayendo ante el París Saint Germain-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El “Gigante de Baviera” en la primera fecha jugará ante el Bodø/Glimt de Noruega, equipo revelación en las últimas dos temporadas del fútbol europeo, el 10 de septiembre de 2026, y cerrará su fase de liga ante el Real Betis Balompié de España.

PUBLICIDAD

De esta forma, el equipo de Luis Díaz se verá las caras con sus compañeros de la selección Colombia: Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa. A continuación, así quedó el calendario de partidos del equipo alemán:

  • Fecha 1 - 10 de septiembre de 2026: Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt (Noruega) - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich
  • Fecha 2 - 13 de octubre de 2026: Viking FK (Noruega) vs. Bayern Múnich (Alemania): - 2:00 p. m. - Lyse Arena de Stavanger
  • Fecha 3 - 21 de octubre de 2026: Bayern Múnich vs. Arsenal (Inglaterra) - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich
  • Fecha 4 - 3 de noviembre de 2026: Atlético de Madrid (España) vs. Bayern Múnich - 2:00 p. m. - estadio Metropolitano de Madrid
  • Fecha 5 - 25 de noviembre de 2026: LOSC Lille (Francia) vs. Bayern Múnich - 2:00 p. m. - estadio Pierre-Mauroy de Lille
  • Fecha 6 - 8 de diciembre de 2026: Bayern Múnich vs. Slavia Praga (República Checa) - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich
  • Fecha 7 - 20 de enero de 2027: Manchester United (Inglaterra) vs. Bayern Múnich - 2:00 p. m. - estadio Old Trafford de Manchester
  • Fecha 8 - 27 de enero de 2027: Bayern Múnich vs. Real Betis (España) - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich

Partidos del Sporting de Lisboa

El delantero colombiano del Sporting de Lisboa, Luis Suárez (n.º 97), disputa el balón con el delantero griego del Rio Ave, Marios Vrousai (n.º 17, a la derecha), durante el partido de la liga portuguesa de fútbol entre el Rio Ave FC y el Sporting CP en el estadio Dos Arcos de Vila do Conde, el 28 de agosto de 2026-crédito Miguel Riopa/AFP
Luis Javier Suárez buscará hacer una campaña destacada con los "Leones" de Lisboa-crédito Miguel Riopa/AFP

El Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez tendrá su debut ante el Galatasaray, por lo que habrá otro duelo de futbolistas colombianos el 9 de septiembre de 2026 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

El cierre de la fase de grupos para los “Leones” de Lisboa será ante el Manchester City de Inglaterra en el estadio de Etihad, el 27 de enero de 2027.

PUBLICIDAD

Estos son los partidos del Sporting de Lisboa:

  • Fecha 1 - 9 de septiembre de 2026: Sporting de Lisboa vs. Galatasaray (Turquía) - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa
  • Fecha 2 - 13 de octubre de 2026: RC Lens (Francia) vs. Sporting de Lisboa - 11:45 a. m. - estadio Bollaert-Delelis de Lens
  • Fecha 3 - 21 de octubre de 2026: Sporting de Lisboa vs. LASK Linz (Austria) - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa
  • Fecha 4 - 3 de noviembre de 2026: FC Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Sporting de Lisboa - 11:45 a. m. - estadio por definir
  • Fecha 5 - 25 de noviembre de 2026: Sporting de Lisboa vs. Manchester United - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa
  • Fecha 6 - 8 de diciembre de 2026: AS Roma (Italia) vs. Sporting de Lisboa - 2:00 p. m. - estadio Olímpico de Roma
  • Fecha 7 - 19 de enero de 2027: Sporting de Lisboa vs. FC Barcelona (España) - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa
  • Fecha 8 - 27 de enero de 2027: Manchester City (Inglaterra) vs. Sporting de Lisboa - 2:00 p. m. - estadio Etihad de Manchester

Juegos del Real Betis

Juan "Camilo" Hernández espera ser protagonista en Europa para la temporada 2026-2027-crédito Julio Muñoz/EFE
Juan "Camilo" Hernández espera ser protagonista en Europa para la temporada 2026-2027-crédito Julio Muñoz/EFE

El Real Betis de España tendrá a dos futbolistas colombianos en sus filas: Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa.

El equipo de Sevilla tendrá su partido inicial en Francia ante LOSC Lille, el 8 de septiembre de 2026 en territorio galo, y cerrará la fase de liga visitando al Bayern Múnich en Alemania.

Esta es la agenda del cuadro verdiblanco:

  • Fecha 1 - 8 de septiembre de 2026: LOSC Lille (Francia) vs. Real Betis - 2:00 p. m. - estadio Pierre-Mauroy de Lille
  • Fecha 2 - 14 de octubre de 2026: Real Betis vs. FC Porto (Portugal) - 2:00 p. m. - estadio Benito Villamarín de Sevilla
  • Fecha 3 - 21 de octubre de 2026: Real Betis vs. Feyenoord (Países Bajos) - 2:00 p. m. - estadio Benito Villamarín de Sevilla
  • Fecha 4 - 4 de noviembre de 2026: Borussia Dortmund (Alemania) vs. Real Betis - 2:00 p. m. - estadio Signal Iduna Park de Dortmund
  • Fecha 5 - 24 de noviembre de 2026: ŠK Slovan Bratislava (Eslovaquia) vs. Real Betis - 2:00 p. m. - estadio Tehelné pole de Bratislava
  • Fecha 6 - 9 de diciembre de 2026: Real Betis vs. Como 1907 (Italia) - 11:45 a. m. - estadio Benito Villamarín de Sevilla
  • Fecha 7 - 20 de enero de 2027: Real Betis vs. Arsenal (Inglaterra) - 2:00 p. m. - estadio Benito Villamarín de Sevilla
  • Fecha 8 - 27 de enero de 2027: Bayern Múnich (Alemania) vs. Real Betis - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich

Agenda del Galatasaray

Dávinson Sánchez jugará su cuarta temporada en Turquía-crédito Murad Sezer/REUTERS
Dávinson Sánchez jugará su cuarta temporada en Turquía-crédito Murad Sezer/REUTERS

El último representante que tendrá acción en la Champions League será el defensor Dávinson Sánchez con el Galatasaray de Turquía.

El debut será ante el Sporting de Lisboa en la capital portuguesa, mientras que el cierre será ante el bicampeón de Europa y defensor del título: París Saint Germain de Francia, el 27 de enero de 2027.

  • Fecha 1 - 9 de septiembre de 2026: Sporting de Lisboa (Portugal) vs. Galatasaray - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa
  • Fecha 2 - 13 de octubre de 2026: Galatasaray vs. FC Barcelona (España) - 2:00 p. m. - estadio RAMS Park de Estambul
  • Fecha 3 - 21 de octubre de 2026: LOSC Lille (Francia) vs. Galatasaray - 11:45 a. m. - estadio estadio Pierre-Mauroy de Lille
  • Fecha 4 - 3 de noviembre de 2026: Galatasaray vs. Stuttgart (Alemania) - 11:45 a. m. - estadio RAMS Park de Estambul
  • Fecha 5 - 24 de noviembre de 2026: Galatasaray vs. Aston Villa (Inglaterra) - 11:45 a. m. - estadio RAMS Park de Estambul
  • Fecha 6 - 8 de diciembre de 2026: AEK FC (Grecia) vs. Galatasaray - 2:00 p. m. - estadio Agia Sofía de Atenas
  • Fecha 7 - 19 de enero de 2027: Galatasaray vs. Feyenoord (Países Bajos) - 11:45 a. m. - estadio RAMS Park de Estambul
  • Fecha 8 - 27 de enero de 2027: París Saint-Germain (Francia) vs. Galatasaray - 2:00 p. m. (hora de Colombia) - estadio Parque de los Príncipes de París

Temas Relacionados

UEFA Champions LeagueLuis DíazBayern MúnichLuis Javier SuárezSporting de LisboaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

El “Tiburón” buscará salir de la mala racha de resultados en la Liga BetPlay ante un “León” motivado tras eliminar a River Plate de Argentina de la Copa Sudamericana

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Los castigos emitidos por el Distrito no solo fueron contra los involucrados en las riñas del 22 de agosto, sino también para cientos de abonados

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, se declaró hincha de Atlético Nacional: así fue la visita al verde

El exjefe de gobierno apareció en la sede deportiva del club y sorprendió a todos, mientras el club se alista para la octava jornada de la Liga BetPlay

Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, se declaró hincha de Atlético Nacional: así fue la visita al verde

Deportivo Pereira ya tiene estadio, pero no jugadores por la huelga: la Dimayor confirmó la sede

Pese al parón de los futbolistas por la falta de pagos salariales, el club encontró dónde hacer de local en los próximos compromisos de la Liga BetPlay

Deportivo Pereira ya tiene estadio, pero no jugadores por la huelga: la Dimayor confirmó la sede

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart

Con el colombiano como titular y autor de una anotación, los bávaros arrancaron la defensa del título con pasos de animal grande en el Allianz Arena

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón habló sobre los migrantes venezolanos en Colombia y dejó contundente mensaje: “Ningún país nos debe absolutamente nada”

Mariam Obregón habló sobre los migrantes venezolanos en Colombia y dejó contundente mensaje: “Ningún país nos debe absolutamente nada”

Karol G conquistó el primer puesto del Top Spotify Global con ‘BbY WOW’: desplazó a Justin Bieber y Nicki Minaj

Six Sex vuelve a Colombia con su primer show en solitario en Bogotá: fecha, lugar y precios

Natalia París reveló que otros DJs la “saboteaban” en cabina y contó la inesperada estrategia que usó para sobrevivir en el gremio

Maroon 5 regresó a Colombia tras 10 años: estos fueron los mejores momentos de su concierto en Bogotá

Deportes

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

Junior vs. Santa Fe, Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido desde el Romelio Martínez

Estos son los partidos en los que Santa Fe será castigado por los disturbios protagonizados por sus hinchas en El Campín de Bogotá

Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, se declaró hincha de Atlético Nacional: así fue la visita al verde

Deportivo Pereira ya tiene estadio, pero no jugadores por la huelga: la Dimayor confirmó la sede

Luis Díaz aportó en el Bayern Múnich para la victoria en el inicio de la Bundesliga: goleada 5-1 sobre el Stuttgart