Estas son las fechas y horarios de los partidos de los futbolistas colombianos en la Champions League 2026-2027

El torneo de clubes más importante del mundo tendrá su final en el estadio Civitas Metropolitano, casa del Atlético de Madrid-crédito Manon Cruz/REUTERS

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El 29 de agosto de 2026 la UEFA dio a conocer las fechas y los horarios de los partidos de la fase de liga de la Champions League.

Por los lados de Colombia, Luis Díaz será el principal representante que tendrá el torneo con el Bayern Múnich, mientras que Luis Javier Suárez sueña con dar el golpe sobre la mesa, tal cual como ocurrió cuando el Sporting de Lisboa derrotó al París Saint Germain.

Calendario del Bayern Múnich

Bayern Múnich llegó a las semifinales en la edición de la Champions League 2025-2026 cayendo ante el París Saint Germain-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El “Gigante de Baviera” en la primera fecha jugará ante el Bodø/Glimt de Noruega, equipo revelación en las últimas dos temporadas del fútbol europeo, el 10 de septiembre de 2026, y cerrará su fase de liga ante el Real Betis Balompié de España.

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De esta forma, el equipo de Luis Díaz se verá las caras con sus compañeros de la selección Colombia: Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa. A continuación, así quedó el calendario de partidos del equipo alemán:

Fecha 1 - 10 de septiembre de 2026: Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt (Noruega) - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich

Fecha 2 - 13 de octubre de 2026: Viking FK (Noruega) vs. Bayern Múnich (Alemania): - 2:00 p. m. - Lyse Arena de Stavanger

Fecha 3 - 21 de octubre de 2026: Bayern Múnich vs. Arsenal (Inglaterra) - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich

Fecha 4 - 3 de noviembre de 2026: Atlético de Madrid (España) vs. Bayern Múnich - 2:00 p. m. - estadio Metropolitano de Madrid

Fecha 5 - 25 de noviembre de 2026: LOSC Lille (Francia) vs. Bayern Múnich - 2:00 p. m. - estadio Pierre-Mauroy de Lille

Fecha 6 - 8 de diciembre de 2026: Bayern Múnich vs. Slavia Praga (República Checa) - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich

Fecha 7 - 20 de enero de 2027: Manchester United (Inglaterra) vs. Bayern Múnich - 2:00 p. m. - estadio Old Trafford de Manchester

Fecha 8 - 27 de enero de 2027: Bayern Múnich vs. Real Betis (España) - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich

Partidos del Sporting de Lisboa

Luis Javier Suárez buscará hacer una campaña destacada con los "Leones" de Lisboa-crédito Miguel Riopa/AFP

El Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez tendrá su debut ante el Galatasaray, por lo que habrá otro duelo de futbolistas colombianos el 9 de septiembre de 2026 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

El cierre de la fase de grupos para los “Leones” de Lisboa será ante el Manchester City de Inglaterra en el estadio de Etihad, el 27 de enero de 2027.

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Estos son los partidos del Sporting de Lisboa:

Fecha 1 - 9 de septiembre de 2026: Sporting de Lisboa vs. Galatasaray (Turquía) - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa

Fecha 2 - 13 de octubre de 2026: RC Lens (Francia) vs. Sporting de Lisboa - 11:45 a. m. - estadio Bollaert-Delelis de Lens

Fecha 3 - 21 de octubre de 2026: Sporting de Lisboa vs. LASK Linz (Austria) - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa

Fecha 4 - 3 de noviembre de 2026: FC Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Sporting de Lisboa - 11:45 a. m. - estadio por definir

Fecha 5 - 25 de noviembre de 2026: Sporting de Lisboa vs. Manchester United - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa

Fecha 6 - 8 de diciembre de 2026: AS Roma (Italia) vs. Sporting de Lisboa - 2:00 p. m. - estadio Olímpico de Roma

Fecha 7 - 19 de enero de 2027: Sporting de Lisboa vs. FC Barcelona (España) - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa

Fecha 8 - 27 de enero de 2027: Manchester City (Inglaterra) vs. Sporting de Lisboa - 2:00 p. m. - estadio Etihad de Manchester

Juegos del Real Betis

Juan "Camilo" Hernández espera ser protagonista en Europa para la temporada 2026-2027-crédito Julio Muñoz/EFE

El Real Betis de España tendrá a dos futbolistas colombianos en sus filas: Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa.

El equipo de Sevilla tendrá su partido inicial en Francia ante LOSC Lille, el 8 de septiembre de 2026 en territorio galo, y cerrará la fase de liga visitando al Bayern Múnich en Alemania.

Esta es la agenda del cuadro verdiblanco:

Fecha 1 - 8 de septiembre de 2026: LOSC Lille (Francia) vs. Real Betis - 2:00 p. m. - estadio Pierre-Mauroy de Lille

Fecha 2 - 14 de octubre de 2026: Real Betis vs. FC Porto (Portugal) - 2:00 p. m. - estadio Benito Villamarín de Sevilla

Fecha 3 - 21 de octubre de 2026: Real Betis vs. Feyenoord (Países Bajos) - 2:00 p. m. - estadio Benito Villamarín de Sevilla

Fecha 4 - 4 de noviembre de 2026: Borussia Dortmund (Alemania) vs. Real Betis - 2:00 p. m. - estadio Signal Iduna Park de Dortmund

Fecha 5 - 24 de noviembre de 2026: ŠK Slovan Bratislava (Eslovaquia) vs. Real Betis - 2:00 p. m. - estadio Tehelné pole de Bratislava

Fecha 6 - 9 de diciembre de 2026: Real Betis vs. Como 1907 (Italia) - 11:45 a. m. - estadio Benito Villamarín de Sevilla

Fecha 7 - 20 de enero de 2027: Real Betis vs. Arsenal (Inglaterra) - 2:00 p. m. - estadio Benito Villamarín de Sevilla

Fecha 8 - 27 de enero de 2027: Bayern Múnich (Alemania) vs. Real Betis - 2:00 p. m. - estadio Allianz Arena de Múnich

Agenda del Galatasaray

Dávinson Sánchez jugará su cuarta temporada en Turquía-crédito Murad Sezer/REUTERS

El último representante que tendrá acción en la Champions League será el defensor Dávinson Sánchez con el Galatasaray de Turquía.

El debut será ante el Sporting de Lisboa en la capital portuguesa, mientras que el cierre será ante el bicampeón de Europa y defensor del título: París Saint Germain de Francia, el 27 de enero de 2027.

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Fecha 1 - 9 de septiembre de 2026: Sporting de Lisboa (Portugal) vs. Galatasaray - 2:00 p. m. - estadio José Alvalade de Lisboa

Fecha 2 - 13 de octubre de 2026: Galatasaray vs. FC Barcelona (España) - 2:00 p. m. - estadio RAMS Park de Estambul

Fecha 3 - 21 de octubre de 2026: LOSC Lille (Francia) vs. Galatasaray - 11:45 a. m. - estadio estadio Pierre-Mauroy de Lille

Fecha 4 - 3 de noviembre de 2026: Galatasaray vs. Stuttgart (Alemania) - 11:45 a. m. - estadio RAMS Park de Estambul

Fecha 5 - 24 de noviembre de 2026: Galatasaray vs. Aston Villa (Inglaterra) - 11:45 a. m. - estadio RAMS Park de Estambul

Fecha 6 - 8 de diciembre de 2026: AEK FC (Grecia) vs. Galatasaray - 2:00 p. m. - estadio Agia Sofía de Atenas

Fecha 7 - 19 de enero de 2027: Galatasaray vs. Feyenoord (Países Bajos) - 11:45 a. m. - estadio RAMS Park de Estambul

Fecha 8 - 27 de enero de 2027: París Saint-Germain (Francia) vs. Galatasaray - 2:00 p. m. (hora de Colombia) - estadio Parque de los Príncipes de París