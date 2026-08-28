Miembro del Ejército francés fue secuestrado en Colombia: los autores habrían sido miembros de las disidencias de las Farc

Imagen de referencia. José Olger Melo Charry habría sido secuestrado el 6 de agosto en una zona rural de Nariño cuando se dirigía hacia el norte del departamento - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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José Olger Melo Charry habría sido secuestrado el 6 de agosto en una zona rural de Nariño cuando se desplazaba hacia la cordillera del norte del departamento, un caso que mantiene activados los protocolos de búsqueda del Gaula Militar y que las autoridades relacionan de forma preliminar con estructuras armadas ilegales que operan en esa región.

La denuncia formal de la esposa del militar activó la investigación el 12 de agosto, seis días después de la retención reportada, según la información reunida en el expediente. La víctima es un ciudadano colombo-francés, oriundo de Pasto, que se encontraba en Colombia durante un permiso para visitar a su familia.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, Melo Charry viajaba acompañado de otra persona cuando hombres armados lo interceptaron en un retén ilegal y se lo llevaron por la fuerza. Los reportes preliminares ubican el hecho en un puente del sector de Puerto Remolino, sobre el río Patía, mientras se dirigía hacia el municipio de Cumbitara.

El Gaula Militar de Nariño notificó a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales de derechos humanos para activar la búsqueda de José Olger Melo Charry - crédito Ejército Nacional

José Olger Melo Charry es suboficial activo de la Legión Extranjera Francesa y ostenta el grado de cabo. El coronel Mauricio Osorio, comandante del Gaula Militar de la Brigada 23 del Ejército Nacional de Colombia, dijo a Blu Radio que el uniformado ingresó al Ejército francés “hace cuatro años” y se encontraba de descanso en su país de origen.

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La esposa del militar confirmó que forma parte del cuerpo de élite del Ejército de Tierra francés desde hace aproximadamente cuatro años. Según la reconstrucción de los hechos, había llegado a Pasto entre el 5 de agosto y el 6 de agosto para visitar a su familia antes de emprender el desplazamiento en el que se perdió su rastro.

Por tal motivo las autoridades colombianas buscan a un cabo activo del Ejército de Francia, de nacionalidad colombiana y francesa, desaparecido en el norte de Nariño tras ser obligado a descender del vehículo en el que se movilizaba.

La principal incógnita es qué grupo armado lo tiene retenido

Imagen de referencia. Una hipótesis del caso apunta a disidencias de las Farc y otra menciona a la estructura Franco Benavides, aunque ambas líneas siguen bajo verificación - crédito AFP

La principal dificultad de la investigación sigue siendo la identificación de los responsables. El coronel Osorio señaló que, por ahora, no existe certeza sobre la estructura armada que mantiene en su poder al suboficial.

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Una de las hipótesis apunta a disidencias de las antiguas Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Otra versión preliminar menciona a presuntos integrantes de la estructura Franco Benavides, aunque esa línea sigue bajo verificación y no ha sido confirmada de manera definitiva.

Un informe del Ejército Nacional sostiene que los responsables serían disidentes de la extinta guerrilla y que se lo llevaron al advertir que pertenecía a la Legión Extranjera Francesa. Ese mismo reporte agrega que la agrupación señalada estaría bajo el mando de alias Iván Mordisco, identificado allí como el guerrillero más buscado del país.

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El diario francés Le Monde también informó sobre el caso y señaló que el militar estaba en Colombia durante un periodo de permiso. En paralelo, las autoridades continúan contrastando testimonios para establecer el punto exacto de la interceptación y el posible lugar al que fue trasladado.

El caso ya fue notificado a la Defensoría y a organismos internacionales

Las autoridades buscan a José Olger Melo Charry, un militar colombo-francés desaparecido en el norte de Nariño tras ser obligado a bajar del vehículo, mientras que se puso en alerta a organismos como la Defensoría del Pueblo - crédito Defensoría del Pueblo

Frente a la desaparición, el Gaula Militar de Nariño notificó a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales de derechos humanos para activar los mecanismos de búsqueda y seguimiento. Las Fuerzas Militares y los componentes judiciales adelantan labores de inteligencia con fuentes humanas en la zona del Bajo Patía.

Los testimonios conocidos ubican la retención en cercanías de Puerto Remolino y una versión recogida por Caracol Radio sostiene que los captores lo habrían trasladado hacia el corregimiento de Sidón, en jurisdicción de Cumbitara. Esa información hace parte de las verificaciones en curso sobre la ruta seguida por el grupo armado.

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El caso volvió a poner el foco sobre los riesgos de movilidad en áreas de Nariño con presencia de organizaciones ilegales, que según el texto fuente recurren al secuestro con fines extorsivos o para presionar a las autoridades y se financian principalmente del narcotráfico y la minería ilegal.