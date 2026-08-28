Mujer que habría abandonado a una bebé en una bolsa de basura en Vegachí, Antioquia, quedó registrada en imágenes de una cámara de seguridad

Policía rescató con vida a una bebé recién nacida que fue abandonada en una bolsa plástica en Antioquia - crédito captura de pantalla @teleantioquianoticias/Instagram

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El caso de una bebé recién nacida abandonada en el barrio Mónaco de Vegachí, Antioquia, ha generado conmoción y repudio en la región. El hallazgo, ocurrido durante la madrugada del miércoles 26 de agosto de 2026, puso a prueba la capacidad de reacción de las autoridades y la solidaridad de la comunidad local.

En redes sociales circulan videos que muestran a una mujer joven caminando por las calles cercanas al terreno baldío donde más tarde fue encontrada la recién nacida. En otro registro, se observa el momento exacto en que los uniformados de la Policía Nacional localizan a la pequeña, efectúan el procedimiento de rescate y la entregan a patrulleras para su protección inmediata.

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La recién nacida tenía ocho horas de nacida, según las autoridades - crédito Policía Antioquia

Intervención ciudadana y reacción policial

La alerta se produjo cerca de las 4:15 a. m., cuando un vecino oyó el llanto de un bebé e informó a las autoridades. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a la menor dentro de una bolsa plástica, aún con parte del cordón umbilical, según el reporte oficial.

La situación en la que fue hallada ponía en peligro la vida de la pequeña. Los policías le proporcionaron los primeros auxilios y una vecina colaboró con una frazada para abrigarla mientras se organizaba el traslado a un centro médico.

La recién nacida fue llevada al Hospital San Camilo de Lelis, donde el personal confirmó que se encontraba estable y bajo cuidado pediátrico. Tras el rescate, se activaron inmediatamente los protocolos de protección y restablecimiento de derechos.

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El caso de una bebé recién nacida abandonada en el barrio Mónaco de Vegachí, Antioquia, ha generado conmoción y repudio en la región. El hallazgo, ocurrido durante la madrugada del miércoles 26 de agosto de 2026, puso a prueba la capacidad de reacción de las autoridades y la solidaridad de la comunidad local - crédito redes sociales

Investigación y protección a la recién nacida

La Comisaría de Familia y la Personería Municipal intervienen actualmente en el proceso de protección, mientras que la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia adelanta la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del abandono.

La institución policial subrayó: “Cada segundo cuenta cuando se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes. La actuación de nuestros uniformados demuestra que servir también significa estar allí cuando más se necesita, actuar con humanidad y hacer todo lo posible por preservar una vida”.

La bebé permanece bajo observación médica y legal, mientras se garantiza su seguridad y bienestar en coordinación con las entidades correspondientes.

La pequeña de horas de nacida fue puesta a disposición de las autoridades - crédito Policía Antioquia