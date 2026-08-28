Colombia

Mujer que habría abandonado a una bebé en una bolsa de basura en Vegachí, Antioquia, quedó registrada en imágenes de una cámara de seguridad

La alerta se produjo cerca de las 4:15 a. m., cuando un vecino oyó el llanto de un bebé e informó a las autoridades. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a la menor dentro de una bolsa plástica, aún con parte del cordón umbilical

Policía rescató con vida a una bebé recién nacida que fue abandonada en una bolsa plástica en Antioquia - crédito captura de pantalla @teleantioquianoticias/Instagram
Policía rescató con vida a una bebé recién nacida que fue abandonada en una bolsa plástica en Antioquia - crédito captura de pantalla @teleantioquianoticias/Instagram
Guardar

El caso de una bebé recién nacida abandonada en el barrio Mónaco de Vegachí, Antioquia, ha generado conmoción y repudio en la región. El hallazgo, ocurrido durante la madrugada del miércoles 26 de agosto de 2026, puso a prueba la capacidad de reacción de las autoridades y la solidaridad de la comunidad local.

En redes sociales circulan videos que muestran a una mujer joven caminando por las calles cercanas al terreno baldío donde más tarde fue encontrada la recién nacida. En otro registro, se observa el momento exacto en que los uniformados de la Policía Nacional localizan a la pequeña, efectúan el procedimiento de rescate y la entregan a patrulleras para su protección inmediata.

PUBLICIDAD

La recién nacida tenía ocho horas de nacida, según las autoridades - crédito Policía Antioquia

Intervención ciudadana y reacción policial

La alerta se produjo cerca de las 4:15 a. m., cuando un vecino oyó el llanto de un bebé e informó a las autoridades. Los agentes acudieron al lugar y encontraron a la menor dentro de una bolsa plástica, aún con parte del cordón umbilical, según el reporte oficial.

La situación en la que fue hallada ponía en peligro la vida de la pequeña. Los policías le proporcionaron los primeros auxilios y una vecina colaboró con una frazada para abrigarla mientras se organizaba el traslado a un centro médico.

La recién nacida fue llevada al Hospital San Camilo de Lelis, donde el personal confirmó que se encontraba estable y bajo cuidado pediátrico. Tras el rescate, se activaron inmediatamente los protocolos de protección y restablecimiento de derechos.

PUBLICIDAD

El caso de una bebé recién nacida abandonada en el barrio Mónaco de Vegachí, Antioquia, ha generado conmoción y repudio en la región. El hallazgo, ocurrido durante la madrugada del miércoles 26 de agosto de 2026, puso a prueba la capacidad de reacción de las autoridades y la solidaridad de la comunidad local - crédito redes sociales
El caso de una bebé recién nacida abandonada en el barrio Mónaco de Vegachí, Antioquia, ha generado conmoción y repudio en la región. El hallazgo, ocurrido durante la madrugada del miércoles 26 de agosto de 2026, puso a prueba la capacidad de reacción de las autoridades y la solidaridad de la comunidad local - crédito redes sociales

Investigación y protección a la recién nacida

La Comisaría de Familia y la Personería Municipal intervienen actualmente en el proceso de protección, mientras que la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia adelanta la investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del abandono.

La institución policial subrayó: “Cada segundo cuenta cuando se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes. La actuación de nuestros uniformados demuestra que servir también significa estar allí cuando más se necesita, actuar con humanidad y hacer todo lo posible por preservar una vida”.

La bebé permanece bajo observación médica y legal, mientras se garantiza su seguridad y bienestar en coordinación con las entidades correspondientes.

La pequeña de horas de nacida fue puesta a disposición de las autoridades - crédito Policía Antioquia

Temas Relacionados

Rescate de recién nacidaVegachía, AntioquiaImágenes de videoBolsa de basuraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 28 de agosto, en VIVO: la Ungrd documentó 21 incendios activos en cinco departamentos

Abelardo de la Espriella ofreció una jugosa suma de dinero por información que permita identificar y capturar a los responsables de los incendios registrados en los diferentes departamentos

Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 28 de agosto, en VIVO: la Ungrd documentó 21 incendios activos en cinco departamentos

Sorteo Chontico Noche hoy, 27 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Sorteo Chontico Noche hoy, 27 de agosto: verifica aquí el resultado ganador

Super Astro Luna hoy 27 de agosto: revisa el número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Super Astro Luna hoy 27 de agosto: revisa el número y signo ganador

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

La temporada 2026-2027 comienza para el “Gigante de Baviera”, y con un Luis Díaz inspirado desde la pretemporada con tres goles, además del título de la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Menor que estaba en poder del Icbf desapareció el 10 de agosto en medio de terremoto en Medellín: madre denuncia que estaría en condición de calle ejerciendo la prostitución

Sharlottes fue vista por última vez el 13 de agosto de 2026 en el barrio Robledo, en la capital antioqueña. Inicialmente, la menor se encontraba en el Centro de Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía, luego de haber sido retirada de su entorno familiar por presunto maltrato físico

Menor que estaba en poder del Icbf desapareció el 10 de agosto en medio de terremoto en Medellín: madre denuncia que estaría en condición de calle ejerciendo la prostitución
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Adam Levine de Maroon 5 dedicó canción y emotivas palabras a los damnificados por el terremoto en Colombia: “Quiero darles un poco de amor”

Adam Levine de Maroon 5 dedicó canción y emotivas palabras a los damnificados por el terremoto en Colombia: “Quiero darles un poco de amor”

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Deportes

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

La selección Colombia femenina confirmó dos partidos amistosos ante Australia: así comienza la preparación para el Mundial de Brasil 2027

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 8 de la Liga BetPlay

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”