Menor que estaba en poder del Icbf desapareció el 10 de agosto en medio de terremoto en Medellín: madre denuncia que estaría en condición de calle ejerciendo la prostitución

Familia denuncia desaparición de niña de 13 años que estaba bajo protección del Icbf en Medellín - crédito Fiscalía General de la Nación

Guardar

La incertidumbre y el dolor marcan el día a día de la familia de Sharlottes Palacios Porto, una adolescente colombiana de trece años cuyo paradero es desconocido desde mediados de agosto en Medellín. La desaparición de la menor, ocurrida cuando se encontraba bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha puesto en alerta a las autoridades y a su entorno, que no han dejado de buscar respuestas.

La menor presenta cabello crespo y abundante, contextura gruesa, piel morena y mide aproximadamente 1,73 metros. Estas características, junto con su identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, pueden facilitar su identificación en caso de ser vista. No se dispone de información sobre la ropa que vestía al desaparecer.

PUBLICIDAD

Sharlottes fue vista por última vez el 13 de agosto de 2026 en el barrio Robledo, en la capital antioqueña. Inicialmente, la menor se encontraba en el Centro de Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía, luego de haber sido retirada de su entorno familiar por presunto maltrato físico, según lo relató su madre, Magalis Porto, a Blu Radio. Tras un fuerte sismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informó que desconocía el paradero de la adolescente apenas dos días después del incidente.

Desde entonces, la búsqueda se ha vuelto un recorrido entre instituciones y promesas incumplidas. Porto narró: “Me notifican los del Gaula que hicieron un operativo y rescataron a muchos niños que, por lo tanto, voy a verificar a Bienestar Familiar, a ver si ellos tenían de pronto a la niña. Bienestar familiar me pasa por escrito que ellos tienen a la niña. Voy al lugar donde me dicen que está, y allá me dicen del instituto que la niña no se encuentra. Vuelvo a la comisaría y le pregunto al comisario, y me dice que ellos no tienen respuesta de la niña y que ellos no la tienen a cargo”.

PUBLICIDAD

Las gestiones incluyeron visitas a la institución Santa Clara en San Pedro de los Milagros, pero allí tampoco había señales de la menor. La madre recorrió la Personería, Fiscalía, Defensoría, el propio Icbf y la Comisaría de Familia de la Comuna 9 de Medellín, sin obtener información clara.

Se sospecha que la adolescente se encuentra actualmente en las calles del centro de la ciudad, expuesta a situaciones de indigencia y consumo de sustancias psicoactivas. Este nuevo escenario, hasta ahora desconocido en la vida de Sharlottes, agrava la preocupación familiar y social en torno a su caso. Según la denuncia de la madre, la menor podría estar en el sector conocido como el Bronx, una zona con altos índices de tráfico de drogas y explotación, donde habría sido forzada a la prostitución.

PUBLICIDAD

En palabras de la progenitora: “Yo, como su mamá, estuve averiguando dónde se encontraba por cosas del destino. Me doy cuenta que la tienen en el Bronx, del centro de Medellín, donde está raptada por una trata que me la tienen en la prostitución y la drogadicción. Yo la iba a rescatar, pero en el momento de los hechos, los indigentes no me permiten llevarme a mi niña”.