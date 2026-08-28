Colombia

Menor que estaba en poder del Icbf desapareció el 10 de agosto en medio de terremoto en Medellín: madre denuncia que estaría en condición de calle ejerciendo la prostitución

Sharlottes fue vista por última vez el 13 de agosto de 2026 en el barrio Robledo, en la capital antioqueña. Inicialmente, la menor se encontraba en el Centro de Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía, luego de haber sido retirada de su entorno familiar por presunto maltrato físico

Familia denuncia desaparición de niña de 13 años que estaba bajo protección del Icbf en Medellín - crédito Fiscalía General de la Nación
Familia denuncia desaparición de niña de 13 años que estaba bajo protección del Icbf en Medellín - crédito Fiscalía General de la Nación
Guardar

La incertidumbre y el dolor marcan el día a día de la familia de Sharlottes Palacios Porto, una adolescente colombiana de trece años cuyo paradero es desconocido desde mediados de agosto en Medellín. La desaparición de la menor, ocurrida cuando se encontraba bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ha puesto en alerta a las autoridades y a su entorno, que no han dejado de buscar respuestas.

La menor presenta cabello crespo y abundante, contextura gruesa, piel morena y mide aproximadamente 1,73 metros. Estas características, junto con su identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, pueden facilitar su identificación en caso de ser vista. No se dispone de información sobre la ropa que vestía al desaparecer.

PUBLICIDAD

Sharlottes fue vista por última vez el 13 de agosto de 2026 en el barrio Robledo, en la capital antioqueña. Inicialmente, la menor se encontraba en el Centro de Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía, luego de haber sido retirada de su entorno familiar por presunto maltrato físico, según lo relató su madre, Magalis Porto, a Blu Radio. Tras un fuerte sismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informó que desconocía el paradero de la adolescente apenas dos días después del incidente.

Desde entonces, la búsqueda se ha vuelto un recorrido entre instituciones y promesas incumplidas. Porto narró: “Me notifican los del Gaula que hicieron un operativo y rescataron a muchos niños que, por lo tanto, voy a verificar a Bienestar Familiar, a ver si ellos tenían de pronto a la niña. Bienestar familiar me pasa por escrito que ellos tienen a la niña. Voy al lugar donde me dicen que está, y allá me dicen del instituto que la niña no se encuentra. Vuelvo a la comisaría y le pregunto al comisario, y me dice que ellos no tienen respuesta de la niña y que ellos no la tienen a cargo”.

PUBLICIDAD

Las gestiones incluyeron visitas a la institución Santa Clara en San Pedro de los Milagros, pero allí tampoco había señales de la menor. La madre recorrió la Personería, Fiscalía, Defensoría, el propio Icbf y la Comisaría de Familia de la Comuna 9 de Medellín, sin obtener información clara.

Se sospecha que la adolescente se encuentra actualmente en las calles del centro de la ciudad, expuesta a situaciones de indigencia y consumo de sustancias psicoactivas. Este nuevo escenario, hasta ahora desconocido en la vida de Sharlottes, agrava la preocupación familiar y social en torno a su caso. Según la denuncia de la madre, la menor podría estar en el sector conocido como el Bronx, una zona con altos índices de tráfico de drogas y explotación, donde habría sido forzada a la prostitución.

En palabras de la progenitora: “Yo, como su mamá, estuve averiguando dónde se encontraba por cosas del destino. Me doy cuenta que la tienen en el Bronx, del centro de Medellín, donde está raptada por una trata que me la tienen en la prostitución y la drogadicción. Yo la iba a rescatar, pero en el momento de los hechos, los indigentes no me permiten llevarme a mi niña”.

Temas Relacionados

Menor de edad desaparecidaIcbfMedellínSharlottes Palacios PortoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Stuttgart -EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

La temporada 2026-2027 comienza para el “Gigante de Baviera”, y con un Luis Díaz inspirado desde la pretemporada con tres goles, además del título de la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich vs. Stuttgart -EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Abelardo de la Espriella buscará quedarse con el dominio de la junta directiva de Ecopetrol: esta es la plancha que incluye al polémico asesor de su campaña

La nómina incluiría a Carlos Augusto Suárez, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila Vergara, Betzy Martínez y Claudia Lafaurie, y mantendría a tres representantes actuales

Abelardo de la Espriella buscará quedarse con el dominio de la junta directiva de Ecopetrol: esta es la plancha que incluye al polémico asesor de su campaña

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Cartagena de Indias

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Cartagena de Indias

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Barranquilla

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país<br>

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Barranquilla

Predicción del estado del tiempo en Medellín para este viernes 28 de agosto

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del estado del tiempo en Medellín para este viernes 28 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Deportes

Bayern Múnich vs. Stuttgart -EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Bayern Múnich vs. Stuttgart -EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”

Millonarios le ganó a Llaneros 2-0 y escaló en la tabla de posiciones: los fichajes tuvieron debut goleador

Luis Díaz debutará en la Bundesliga 2026/27 con el Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido ante Stuttgart