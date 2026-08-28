Colombia

Abogada de Epa Colombia y Rafael Poveda representará a Aida Victoria Merlano en el caso contra “El Agropecuario”

La penalista cartagenera, reconocida por su trayectoria en casos mediáticos, se sumó al equipo legal de la ‘influencer’, quien enfrenta una disputa por la custodia y derechos de su hijo Emiliano

Wendy Herrera asume defensa de Aida Victoria Merlano en disputa legal con El Agropecuario - crédito @wendy_herrera_lawyer @aidavictoriam/Instagram
Wendy Herrera asume defensa de Aida Victoria Merlano en disputa legal con El Agropecuario - crédito @wendy_herrera_lawyer @aidavictoriam/Instagram
Guardar

La abogada penalista Wendy Herrera, reconocida por su participación en casos de alto perfil como los de Epa Colombia y Rafael Poveda, asumió la representación legal de Aida Victoria Merlano en el proceso judicial que enfrenta contra su expareja, Juan David Tejada, popularmente conocido como El Agropecuario.

En medio de un conflicto de gran repercusión mediática, el equipo defensor de Merlano busca orientar el caso por la vía institucional, alejándolo del espectáculo digital que se ha generado en redes sociales.

La disputa entre Merlano y Tejada se intensificó tras filtrarse conversaciones que apuntan a un presunto acuerdo económico para facilitar la salida del país del hijo de ambos, Emiliano. El asunto escaló debido a declaraciones públicas, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales, donde se ventilaron acusaciones cruzadas y señalamientos sobre el cumplimiento de obligaciones familiares y posibles situaciones de riesgo para el menor.

PUBLICIDAD

La situación llevó a la actual pareja de Merlano, identificada como Escro, a lanzar acusaciones contra Tejada, señalando presuntos intereses económicos en la controversia. El conflicto involucra aspectos sensibles como la custodia, el bienestar del niño y la legalidad de los trámites de viaje.

Wendy Herrera, penalista cartagenera con más de 15 años de experiencia y reconocida en redes como “la abogada de los colombianos”, dirige una firma con más de 2.000 casos resueltos en el país. Ha encabezado estrategias de defensa para figuras mediáticas como Daneidy Barrera Rojas (Epa Colombia) y el periodista Rafael Poveda, donde ha destacado por su enfoque técnico y la búsqueda de garantías procesales. Herrera, en su rol como defensora de Merlano, hizo un llamado a la prudencia y a la protección de los derechos del menor involucrado.

PUBLICIDAD

“Hola, hola, soy Wendy Herrera, la abogada de los colombianos y también la abogada de Aida Victoria Merlano. Hoy me pronuncio como abogada frente a una situación que ha sido de conocimiento público y mi defendida se pronunció públicamente frente a una serie de acusaciones que son delicadas, son graves y son totalmente falsas, realizadas por la contraparte”, dijo Wendy.

Sobre la exposición mediática del conflicto familiar, Herrera expresó su preocupación por la forma en que el caso se ha trasladado a las redes sociales: “Un problema que es familiar, que involucra a un niño que es de la primera infancia, ha continuado sistemáticamente en redes sociales por reconocimiento de lives o creando contenido. Pareciera que pretende convertir un asunto familiar serio en un espectáculo mediático. Expresiones como: ‘Estamos más pegados que la vaca Lola’, y, eh, esto es una expresión grave”, aseguró.

Wendy también cuestionó la prioridad de quienes difunden el caso públicamente, recordando la importancia de los derechos del menor: “Entonces me pregunto yo como abogada, ¿estamos hablando de la protección de los derechos del niño o estamos produciendo contenido? Porque no podemos perder de vista que priman los derechos del menor".

En relación a las obligaciones económicas y la documentación que respalda la defensa de Merlano, la abogada puntualizó: “Quiero decirles a todos ustedes que la atención integral y la responsabilidad que tienen los papás, en este caso su papá, no significa pagar únicamente una cuota cuando se quiera, no significa acumular obligaciones, ni después pretender que sean las redes sociales el escenario para determinar si es buen padre o buena madre”

Herrera también enfatizó que la defensa técnica de Merlano dispone de documentos, grabaciones y registros de consignaciones que avalan el cumplimiento de las obligaciones maternas, y anticipó que estos elementos serán aportados ante las autoridades competentes cuando el proceso lo requiera.

“Todas las acusaciones falsas que son delicadas deben demostrarse”, advirtió la penalista, al referirse a las denuncias sobre la presunta salida clandestina del menor y supuestas situaciones de peligro.

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoEl AgropecuarioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Stuttgart -EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

La temporada 2026-2027 comienza para el “Gigante de Baviera”, y con un Luis Díaz inspirado desde la pretemporada con tres goles, además del título de la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich vs. Stuttgart -EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Abelardo de la Espriella buscará quedarse con el dominio de la junta directiva de Ecopetrol: esta es la plancha que incluye al polémico asesor de su campaña

La nómina incluiría a Carlos Augusto Suárez, Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila Vergara, Betzy Martínez y Claudia Lafaurie, y mantendría a tres representantes actuales

Abelardo de la Espriella buscará quedarse con el dominio de la junta directiva de Ecopetrol: esta es la plancha que incluye al polémico asesor de su campaña

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Cartagena de Indias

El clima en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Cartagena de Indias

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Barranquilla

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el estado del tiempo en el país<br>

Clima: las temperaturas que predominarán este 28 de agosto en Barranquilla

Predicción del estado del tiempo en Medellín para este viernes 28 de agosto

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Predicción del estado del tiempo en Medellín para este viernes 28 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

ENTRETENIMIENTO

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kash, Ciro Quiñones y Herencia de Timbiquí se suman al Festival de la Solidaridad en Bogotá

Kudai y Moenia encabezan el concierto ‘Siempre Pop’ en Bogotá: fecha, lugar y precios

‘Dai Dai’, de Shakira, es la canción colombiana más reproducida en Spotify a nivel internacional

Mon Laferte anticipó novedades de cara a su concierto en Rock Al Parque 2026

Lina Tejeiro destapó las “banderas rojas” que la hicieron salir corriendo de una relación: “Yo trato de poner todo en una balanza”

Deportes

Bayern Múnich vs. Stuttgart -EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Bayern Múnich vs. Stuttgart -EN VIVO Bundesliga: siga el minuto a minuto de Luis Díaz en acción

Marlos Moreno se pronunció sobre los rumores de su salida de Atlético Nacional al exterior: esto dijo

Juan Pablo Montoya cuestionó las órdenes de equipo de Mercedes en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1: “Me pareció muy injusto”

Millonarios le ganó a Llaneros 2-0 y escaló en la tabla de posiciones: los fichajes tuvieron debut goleador

Luis Díaz debutará en la Bundesliga 2026/27 con el Bayern Múnich: hora y dónde ver el partido ante Stuttgart