Abogada de Epa Colombia y Rafael Poveda representará a Aida Victoria Merlano en el caso contra “El Agropecuario”

Wendy Herrera asume defensa de Aida Victoria Merlano en disputa legal con El Agropecuario - crédito @wendy_herrera_lawyer @aidavictoriam/Instagram

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La abogada penalista Wendy Herrera, reconocida por su participación en casos de alto perfil como los de Epa Colombia y Rafael Poveda, asumió la representación legal de Aida Victoria Merlano en el proceso judicial que enfrenta contra su expareja, Juan David Tejada, popularmente conocido como El Agropecuario.

En medio de un conflicto de gran repercusión mediática, el equipo defensor de Merlano busca orientar el caso por la vía institucional, alejándolo del espectáculo digital que se ha generado en redes sociales.

La disputa entre Merlano y Tejada se intensificó tras filtrarse conversaciones que apuntan a un presunto acuerdo económico para facilitar la salida del país del hijo de ambos, Emiliano. El asunto escaló debido a declaraciones públicas, transmisiones en vivo y publicaciones en redes sociales, donde se ventilaron acusaciones cruzadas y señalamientos sobre el cumplimiento de obligaciones familiares y posibles situaciones de riesgo para el menor.

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La situación llevó a la actual pareja de Merlano, identificada como Escro, a lanzar acusaciones contra Tejada, señalando presuntos intereses económicos en la controversia. El conflicto involucra aspectos sensibles como la custodia, el bienestar del niño y la legalidad de los trámites de viaje.

Wendy Herrera, penalista cartagenera con más de 15 años de experiencia y reconocida en redes como “la abogada de los colombianos”, dirige una firma con más de 2.000 casos resueltos en el país. Ha encabezado estrategias de defensa para figuras mediáticas como Daneidy Barrera Rojas (Epa Colombia) y el periodista Rafael Poveda, donde ha destacado por su enfoque técnico y la búsqueda de garantías procesales. Herrera, en su rol como defensora de Merlano, hizo un llamado a la prudencia y a la protección de los derechos del menor involucrado.

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“Hola, hola, soy Wendy Herrera, la abogada de los colombianos y también la abogada de Aida Victoria Merlano. Hoy me pronuncio como abogada frente a una situación que ha sido de conocimiento público y mi defendida se pronunció públicamente frente a una serie de acusaciones que son delicadas, son graves y son totalmente falsas, realizadas por la contraparte”, dijo Wendy.

Sobre la exposición mediática del conflicto familiar, Herrera expresó su preocupación por la forma en que el caso se ha trasladado a las redes sociales: “Un problema que es familiar, que involucra a un niño que es de la primera infancia, ha continuado sistemáticamente en redes sociales por reconocimiento de lives o creando contenido. Pareciera que pretende convertir un asunto familiar serio en un espectáculo mediático. Expresiones como: ‘Estamos más pegados que la vaca Lola’, y, eh, esto es una expresión grave”, aseguró.

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Wendy también cuestionó la prioridad de quienes difunden el caso públicamente, recordando la importancia de los derechos del menor: “Entonces me pregunto yo como abogada, ¿estamos hablando de la protección de los derechos del niño o estamos produciendo contenido? Porque no podemos perder de vista que priman los derechos del menor".

En relación a las obligaciones económicas y la documentación que respalda la defensa de Merlano, la abogada puntualizó: “Quiero decirles a todos ustedes que la atención integral y la responsabilidad que tienen los papás, en este caso su papá, no significa pagar únicamente una cuota cuando se quiera, no significa acumular obligaciones, ni después pretender que sean las redes sociales el escenario para determinar si es buen padre o buena madre”

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Herrera también enfatizó que la defensa técnica de Merlano dispone de documentos, grabaciones y registros de consignaciones que avalan el cumplimiento de las obligaciones maternas, y anticipó que estos elementos serán aportados ante las autoridades competentes cuando el proceso lo requiera.

“Todas las acusaciones falsas que son delicadas deben demostrarse”, advirtió la penalista, al referirse a las denuncias sobre la presunta salida clandestina del menor y supuestas situaciones de peligro.