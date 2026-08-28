Prohibir la adopción por parejas del mismo sexo, acabar con la JEP y restringir el aborto, las polémicas propuestas para lograr “La patria milagro”: esto dijo el DNP

Los detalles que se mencionan en la presentación que se filtró por medio de una fotografía provocaron reacciones de diversos sectores en redes sociales - crédito Raúl arboleda / AFP

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La noche del jueves 27 de agosto se armó una polémica en redes sociales luego de que se filtró que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella habría definido siete ciclos de transformación, denominados los “milagros” para alcanzar la llamada ‘Patria Milagro’.

Así lo reveló una imagen compartida en varias reuniones internas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y conocida por Caracol Radio.

El documento, que contiene los logos oficiales del DNP, ha sido utilizado en encuentros reservados para orientar a los funcionarios sobre las prioridades y cambios estratégicos que impulsa la nueva administración.

Entre los puntos más polémicos del plan gubernamental se encuentra el “milagro del amor”, que propone medidas como propiciar el fin de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una postura que ha generado inquietud entre defensores de los derechos humanos y sectores que respaldan el Acuerdo de Paz.

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Esta fue la imagen que se filtró con los detalles de "El ciclo del Milagro" - crédito captura de pantalla Caracol Radio / sitio web

También plantea revivir la prohibición de adopción para parejas del mismo sexo, una decisión que revertiría avances en materia de derechos igualitarios y que ya ha suscitado críticas de organizaciones LGBTIQ+ y sectores progresistas.

Otra de las propuestas destacadas en el ciclo del “milagro del amor” es la construcción de siete a diez megacárceles modelo Bukele y la eliminación del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), lo que supondría una reestructuración profunda del sistema penitenciario nacional.

Además, se contempla el porte legal de armas para el ciudadano “decente”, iniciativa que ha generado controversia por el posible impacto en la seguridad ciudadana y el orden público.

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En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico, el plan incluye la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos de coca, una estrategia que revive el debate sobre el uso de glifosato y sus consecuencias en salud, medio ambiente y comunidades rurales.

La Jurisdicción Especial para la Paz se podría acabar, según lo que se menciona en la imagen de la presentación que se filtró - crédito JEP

El ciclo denominado “milagro de servir” incorpora la reducción del número de ministerios, pasando de 19 a 13, con el objetivo de optimizar la estructura gubernamental. También se prevé la modernización de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) mediante la implementación de inteligencia artificial y la creación de un bloque de búsqueda contra los corruptos.

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En materia fiscal, se menciona un ajuste de 70 billones de pesos para alcanzar un superávit primario, una meta ambiciosa que requeriría recortes significativos y una gestión rigurosa del gasto público.

El documento también hace referencia al “milagro de la vida”, donde se plantea la adopción de una postura “provida” que busca revertir la despenalización del aborto, decisión que podría alterar la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional en materia de derechos reproductivos de las mujeres.

Otros ciclos incluyen el “milagro del saber”, el “milagro de soñar”, el “milagro de pertenecer” y el “milagro de crear”, aunque los detalles específicos sobre estos apartados no han sido difundidos en público.

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El Inpec tendría el mismo destino que la JEP - crédito Inpec/Colprensa y Prensa Abelardo De la Espriella

El contenido de la imagen ha generado preocupación en diversos sectores sociales y políticos, que advierten sobre la diferencia entre los anuncios realizados en público y las propuestas que se estarían discutiendo en espacios internos del Gobierno.

Varios colectivos y analistas han señalado el riesgo de que estas iniciativas impliquen retrocesos en materia de derechos humanos, igualdad y libertades civiles, y provocó que la imagen con la presentación fuera tendencia en redes sociales.

DNP se refirió a la polémica

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitió un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, aclarando la situación generada tras la filtración de una diapositiva que circuló en redes sociales y medios de comunicación, en la que se sugerían posibles lineamientos y prioridades para el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030 del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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En el comunicado del viernes 28 de agosto de 2026, el DNP recalcó que “el documento filtrado no representa una decisión oficial”.

La diapositiva, explicó la entidad, corresponde a un “insumo preliminar de un ejercicio técnico exploratorio, de carácter no determinante ni vinculante”.

De acuerdo con el DNP, este material no constituye la base ni el fundamento del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, ni refleja la posición oficial del Gobierno. Además, “su contenido no garantiza en modo alguno los lineamientos definitivos que finalmente adoptará el PND”, menciona el documento.

La respuesta oficial del DNP a la filtración de la imagen se conoció la mañana del viernes 28 de agosto de 2026 - crédito DNP

El comunicado puntualizó que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo avanza desde el primer día de gestión de la nueva administración. Para esto, el director de la entidad Julián Buitrago ha liderado la conformación de un equipo técnico de primer nivel y la realización de reuniones orientadas a estructurar, “con rigor y responsabilidad fiscal, un Plan Nacional de Desarrollo ajustado a las necesidades reales del país y a los tiempos exigidos por la ley”, aclara el pronunciamiento oficial.

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Sobre la dinámica interna del DNP, la entidad explicó en su respuesta que los espacios técnicos hacen parte normal del proceso de planeación.

“En el DNP existen mesas y espacios de trabajo donde se analizan y confrontan distintas visiones, escenarios y aspectos frente a los retos del país. Que un documento surja de estos espacios no significa que refleje una postura institucional definitiva; por el contrario, es evidencia de un ejercicio técnico”, aclaró el comunicado.

El DNP también aclaró que el nombre y los lineamientos definitivos del Plan Nacional de Desarrollo están en su fase normal de construcción.

De momento, el equipo técnico sigue trabajando en la estructuración final del PND, en el marco de un panorama fiscal exigente y con el propósito de impulsar la inversión pública y privada necesaria para la reactivación económica del país.

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Al final, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que “se remitan únicamente a los canales oficiales de la entidad para acceder a información verificada sobre el Plan Nacional de Desarrollo, y a evitar conclusiones anticipadas a partir de documentos de trabajo de carácter no oficial”.