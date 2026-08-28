Colombia

Hijo de Jorge Barón respondió a críticas que surgieron por declaraciones que hizo sobre los habitantes de calle: “Yo no quiero generalizar”

Jorge Eduardo Barón fue cuestionado por usar calificativos como “desechables” y “miserables” para referirse a las personas sin hogar. En diálogo con Infobae Colombia, aseguró que se refería a los delincuentes que atemorizan a la población

La publicación de Jorge Eduardo Barón sobre un intento de robo en el centro de Bogotá desató una fuerte reacción en redes sociales, luego de que calificara a los habitantes de calle como “personas desechables” y “miserables”, lo que generó acusaciones de clasismo y aporofobia, así como un intenso debate sobre seguridad y discriminación en la ciudad - crédito @JorgeEBaron / X

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Jorge Eduardo Barón, hijo del reconocido presentador Jorge Barón, fue blanco de críticas por declaraciones que publicó en redes sociales sobre un hecho de criminalidad del que fue víctima el 26 de agosto de 2026 en Bogotá.

De acuerdo con Barón, un habitante de calle lo atacó e intentó hurtarle sus pertenencias. Según detalló, logró escapar y evitó que el sujeto lo hiriera y le robara sus cosas.

En su relato, también cuestionó la situación de inseguridad que, según su versión, se vive en la ciudad y en la que —afirmó— están involucradas las personas sin hogar.

Jorge Eduardo Barón aseguró que no generalizó al hacer críticas a los habitantes de calle, a los que llamó "desechables". Dijo que se refirió a quienes cometen delitos - crédito @JorgeEBaron/X
Jorge Eduardo Barón aseguró que no generalizó al hacer críticas a los habitantes de calle, a los que llamó "desechables". Dijo que se refirió a quienes cometen delitos - crédito @JorgeEBaron/X

“Bogotá necesita mano dura, que necesitamos controlar esa situación de habitantes de calle. Ellos son personas desechables, miserables, que no le aportan nada a la sociedad, que están en un estado de drogadicción sin precedentes y que la administración pública tiene que hacer algo”, precisó.

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Sus declaraciones generaron controversia. Por un lado, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, aseguró que sus afirmaciones son “despreciables” y que constituyen un acto de discriminación y aporofobia.

Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, calificó de "despreciable" el pronunciamiento de Jorge Eduardo Barón sobre los habitantes de calle - crédito @MSilvaMoyano/X
Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, calificó de "despreciable" el pronunciamiento de Jorge Eduardo Barón sobre los habitantes de calle - crédito @MSilvaMoyano/X

En el mundo entero el fenómeno de habitabilidad de calle es un asunto urbano complejo que tiene que ver con salud mental, consumo problemático de drogas, pobreza extrema entre otros”, aclaró.

De igual manera, el politólogo Juan Lozano señaló a Jorge Eduardo Barón de haber incurrido en una “deshumanización” de todo un grupo social y de haber hecho una generalización “indebida” sobre los habitantes de calle, justificando la “limpieza social”.

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Las expresiones de Jorge Eduardo Barón sobre los habitantes de calle en Bogotá provocaron una dura crítica de Juan Lozano, quien advirtió que referirse a estas personas como “desechables” representa “la deshumanización absoluta de todo un grupo social”, y alertó sobre el peligro de que discursos de este tipo justifiquen la exclusión y la violencia contra los más vulnerables - crédito soyjuanlozano / Instagram

El pronunciamiento de Jorge Eduardo Barón tras el surgimiento de críticas

En diálogo con Infobae Colombia, Jorge Eduardo Barón se refirió a las declaraciones que hizo y respondió a los cuestionamientos que hicieron tanto el funcionario de la Alcaldía como el politólogo en sus redes sociales.

Según explicó, sus afirmaciones fueron “sacadas de contexto”, teniendo en cuenta que se refieren a unos hechos de inseguridad y violencia de los que fue víctima. Aunque en el video que publicó en redes sociales no lo narró, en conversación con este medio, aseguró que el hombre que intentó robar sus pertenencias estaba armado con un cuchillo. “Trataron de apuñalarme”, precisó.

Ahora bien, con respecto a las afirmaciones que hizo sobre lo ocurrido, negó que haya incurrido en una generalización indebida sobre la población que no tiene un hogar. Indicó que se refería específicamente a las personas habitantes de calle que cometen delitos.

Yo no quiero generalizar a toda la población indigente, sino quiero especificar que hay una población indigente que está afectada por la drogadicción y que esos vicios los vuelven completamente violentos”, dijo.

Las dos víctima serían miembros de una misma familia, según lo que informaron las autoridades que atendieron la diligencia en la zona de invasión de la localidad de San Cristóbal - crédito archivo Colprensa
Jorge Barón aseguró que quienes cometan delitos deben responder ante la justicia, independientemente de la condición en la que estén - crédito Colprensa

Según detalló, algunos habitantes de calle hacen parte de grupos al margen de la ley que operan en la ciudad y que atemorizan a la población.

Yo no estoy refiriéndome a los recicladores ni a otro tipo de población de habitantes de calles”, indicó.

Una política de “mano dura” y problemáticas de salud pública

Barón reconoció que detrás de la problemática de la habitabilidad de calle hay situaciones muy complejas que requieren de un abordaje serio, como el consumo problemático de drogas, que debe ser abordada, en parte, por profesionales en salud mental.

Sin embargo, aseguró que Bogotá requiere de una política de seguridad de choque que haga frente al panorama de criminalidad que se evidencia en las calles. Esto, sumado a acciones orientadas a la rehabilitación de la población que tiene problemas de adicción a los estupefacientes. “Muchos de ellos están realmente enfermos y, naturalmente, las drogas que consumen los destruyen por dentro”, indicó.

A su juicio, la institucionalidad debe tomar medidas contundentes que se enfoquen “primero” en las personas trabajadoras que son víctimas de los delincuentes. Recordó que, independientemente de la situación en la que se encuentre un ladrón o atacante, los delitos que comete están penalizados y, por ende, debe responder ante la justicia.

Consumo cocaína-Colombia-19-10-2021
Jorge Barón reconoció que la drogadicción es un problema de salud pública, pero insistió en que se requier mayor seguridad - crédito Colprensa

Por eso, desde su perspectiva, esa política de “mano dura” que requiere la ciudad debe incluir el incremento de la presencia de las autoridades en algunas zonas específicas, como parques y otros espacios públicos, para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Tiene que haber una política más firme con los habitantes de calle que están en estado de drogadicción porque no piensan, que hacen cambuches y que aterrorizan a la comunidad de los parques, que acosan a la gente, porque es que los indigentes están entrando a los negocios como si nada a acosar a los clientes y casi que a extorsionar a la gente”, señaló.

“Desechables” y “miserables”: los calificativos que generaron indignación

Por otro lado, Barón se refirió a las críticas que recibió por haber asegurado que los habitantes de calle son “desechables” y “miserables”. Según indicó, esos calificativos que utilizó están dirigidos a quienes cometen crímenes y no específicamente a las personas que no tienen hogar.

En ese sentido, se mantuvo en sus declaraciones. “Ningún criminal merece algo menos que un adjetivo y especialmente el caballero que trató de acuchillarme, naturalmente merece ese adjetivo. Yo no estoy hablando de personas que estén en situación de calle por otras razones”, detalló.

Además, negó haber hablado sobre la necesidad de hacer una limpieza social e insistió en que su petición a la institucionalidad está centrada en implementar una política de seguridad que garantice la protección de la ciudadanía.

Policías de Colombia formados en la Plaza de Bolívar
La petición de "mano dura" en Bogotá que hizo Jorge Barón involucra la mayor presencia de autoridades en las calles - crédito Camila Díaz/Colprensa

En consecuencia, instó a la Alcaldía de Bogotá a tomar medidas para disminuir la inseguridad en la ciudad y rechazó las afirmaciones del secretario Miguel Silva Moyano, puesto que, a su juicio, desconoce la labor que ha hecho en favor de las personas con menos recursos económicos.

Las declaraciones del secretario general son completamente desafortunadas y realmente desconocen el trabajo que yo he hecho por muchas personas en Bogotá”, indicó.

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