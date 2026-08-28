Colombia

Jefe de la DEA felicitó a Abelardo de la Espriella por la captura en Bogotá de uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en Perú

Terrance Cole destacó el operativo de la Policía Nacional y aseguró que el arresto representa un golpe contra la estructura criminal que opera en varios países del continente

Terrance Cole, director de la DEA, destacó la captura del integrante del Tren de Aragua anunciada por el Gobierno colombiano -crédito Brendan McDermid//Luisa González REUTERS
Terrance Cole, director de la DEA, destacó la captura del integrante del Tren de Aragua anunciada por el Gobierno colombiano -crédito Brendan McDermid//Luisa González REUTERS
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El respaldo de la DEA a Colombia tomó protagonismo este jueves 27 de agosto de 2026 después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, señalado como uno de los principales dirigentes del Tren de Aragua.

El director de la agencia estadounidense, Terrance Cole, felicitó al mandatario y a la Policía Nacional por el operativo realizado en Bogotá.

“Felicitaciones al presidente Abelardo de la Espriella y a la Policía Nacional de Colombia por la captura de Luis Páez Nieto, alto dirigente del Tren de Aragua”, expresó Cole en un mensaje difundido tras conocerse la detención.

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El Tren de Aragua tiene presencia en distintos países de América Latina y es señalado de múltiples actividades criminales -crédito @DEAHQ/X
El Tren de Aragua tiene presencia en distintos países de América Latina y es señalado de múltiples actividades criminales -crédito @DEAHQ/X

El jefe de la DEA destacó el alcance de la operación y presentó el arresto como un resultado de la cooperación entre ambos países. “Este arresto golpea a TdA donde más le duele y demuestra lo que pueden lograr las alianzas decididas. La DEA se enorgullece de estar junto a Colombia”, aseveró.

Cole también se refirió al papel que atribuye al Tren de Aragua en la región. “TdA es una organización terrorista extranjera designada; impulsa la corrupción, alimenta el narcotráfico y utiliza violencia extrema para intimidar a comunidades y funcionarios gubernamentales en todo el hemisferio occidental”, agregó.

La captura fue anunciada por De la Espriella, quien aseguró que la fuerza pública ubicó en Fontibón, Bogotá, a Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi. Según el mandatario, se trata del cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú y de un hombre de confianza de alias Niño Guerrero, fundador de la organización criminal de origen venezolano.

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Golpe al Tren de Aragua, tras la captura de una de sus cabecillas - crédito Abelardo de la Espriella/X
Golpe al Tren de Aragua, tras la captura de una de sus cabecillas - crédito Abelardo de la Espriella/X

De acuerdo con la información entregada por el presidente, el detenido estaría relacionado con extorsiones, tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos de Sur y Centroamérica. Además, señaló que es requerido por las autoridades estadounidenses.

El pronunciamiento del director de la DEA adquiere relevancia por el antecedente reciente de conversaciones entre Colombia y Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. En esas acciones participaron el comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis Donovan, y el ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, durante un encuentro en Tumaco.

La captura de Pérez Nieto se conoce en ese contexto de acercamiento entre las autoridades de ambos países, mientras el Gobierno incorpora este tipo de operaciones dentro de su estrategia de seguridad para los primeros 100 días de gestión. El plan contempla realizar 15 operaciones beta dirigidas a debilitar estructuras armadas y capturar a sus principales cabecillas. La meta, según la información proporcionada, es modificar el panorama de seguridad en zonas consideradas estratégicas.

La visita del general Francis L. Donovan a Colombia abrió una nueva ronda de coordinación bilateral en seguridad entre Colombia y Estados Unidos - crédito X
La visita del general Francis L. Donovan a Colombia abrió una nueva ronda de coordinación bilateral en seguridad entre Colombia y Estados Unidos - crédito X

El Tren de Aragua, además de enfrentar acciones de las autoridades colombianas y estadounidenses, fue declarado organización terrorista por países como Perú, Argentina y Ecuador, de acuerdo con lo señalado en la información oficial sobre la captura. Para Colombia, el operativo representa la detención de un hombre al que se atribuye una posición de liderazgo dentro de una estructura con presencia y actividades criminales en distintos países. Para Estados Unidos, el hecho tiene además una dimensión relacionada con sus investigaciones, debido a que Pérez Nieto es señalado como requerido por autoridades de ese país.

La felicitación de Terrance Cole pone el foco en la cooperación policial y de seguridad entre Washington y Bogotá. Su mensaje se produjo pocas horas después del anuncio presidencial y resaltó el papel de la Policía Nacional en la captura.

Con el detenido bajo custodia, las autoridades deberán avanzar en los procedimientos correspondientes frente a los delitos y requerimientos que pesan sobre él. Mientras tanto, el Gobierno presenta el resultado como parte de la ofensiva planteada para los primeros meses de su administración.

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