Este fue el triple homicidio que habría perpetrado el grupo criminal que asesinó al intendente de la Sijín Edilberto Pinilla en Bogotá: “Está agonizando”

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, calificó al intendente Pinilla como un "policía ejemplar" - crédito Mebog

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Las autoridades en Bogotá avanzan en la investigación del asesinato del intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, un investigador calificado como un “policía ejemplar” de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional), y que se registró la noche del miércoles 26 de agosto de 2026 en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la capital colombiana.

Según las pesquisas, el crimen habría sido perpetrado por integrantes de la banda criminal conocida como La Plancha, un grupo delincuencial común organizado (GDCO) que opera en varios sectores del sur de la capital y que estaría vinculada a disputas por el control del tráfico de drogas, según lo que explicó en declaraciones a medios de comunicación el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la mañana del jueves 27 de agosto.

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Sin embargo, y gracias a dos videos que se conocieron por medio del portal Colombia Oscura el mismo jueves, se observó la escena de terror que dejó la masacre de tres personas en una zona de invasión conocida como La Carbonera, ubicada en la parte alta de la localidad, pero en el reporte se menciona un sector conocido como Santo Domingo, ubicado en una zona limítrofe con el vecino municipio de Soacha, un sector que no se ha nombrado por las autoridades hasta el momento.

En varios fragmentos de las grabaciones se alcanzan a escuchar a los vecinos que intentan ayudar a una de las tres víctimas que, a pesar de ser impactada de bala en su cabeza, se pudo sostener mientras los transeúntes le insistían que debían ir de inmediato a un centro médico. Mientras todo esto ocurría, otro de los jóvenes que fue asesinado aún tenía signos vitales.

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La mañana del jueves 27 de agosto se difundieron los videos en los que se observan las tres víctimas de la masacre que le fue asignada investigar al intendente de la Sijín Edilberto Pinilla - crédito Colombia Oscura / X

“Él está todavía vivo”, dice uno de los jóvenes que grabó con su celular, mientras otra de las vecinas le toma el pulso en el cuello, y seguido a esto su amigo le contesta: “El chino está agonizando, ñero”. Al final, uno de ellos solo sentenció: “Paila”.

Mientras que uno de ellos le dijo al sujeto que fue baleado en su cabeza: “ ¿Usted está bien, paisano? ¿Usted está bien? ¿Seguro? Venga, revíselo a él. Yo lo veo. No, este man acá le pegaron un tiro en la cabeza, mano. Venga, lléveselo para el hospital".

Pero la víctima de las balas, desorientado, trató de irse por sus propios medios, a lo que el transeúnte le advirtió: “Venga, venga, mani, mani. No, usted tiene que irse para el hospital. ¡Tiene un tiro en la cabeza, marica!”.

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El joven que siguió registrando el momento con su telefóno celular caminó un par de metros más adelante donde quedó el cuerpo sin vida de la tercera víctima, un muchacho de tez morena que murió en el lugar por cuenta de los disparos.

“A este pirobo le pegaron como tres (tiros)”, dice uno de los dos transeúntes, a lo que su compañero solo guarda silencio, pero otra de las vecinas describió: “A ese sí lo mataron”.

El temor sobre las posible represalías en medio de las disputas (que confirmó el general Cristancho) se suman a lo que mencionaron los dos jóvenes, que no ocultaron su preocupación sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.

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El triple homicidio y el crimen del intendente Pinilla tendrían de fondo la investigación de presuntas rencillas entre grupos delincuenciales por las rentas de microtráfico en la localidad, ubicada en el sur de la capital del país - crédito imagen de referencia / archivo Colprensa

“Nooo, qué visaje mano. Lo que queda por estar (ahí)”, cuenta uno de ellos, a lo que su amigo responde: “Si pilla el parchecito ahí queda”. Por este motivo, el primero de ellos sentenció: “Esos pirobos van a estar jodiendo a cada rato acá”.

Al final, uno de los habitantes de la zona volvió a advertir: “¿Sí ve? Todo por el parchecito, ¿sí ve? Todos por ese malparido parchecito”.

El mensaje que recibió el intendente Pinilla antes de acudir a investigar la masacre en Ciudad Bolívar: La Plancha

Los hechos se desencadenaron cuando Pinilla fue citado en el barrio Divino Niño (sector de El Mochuelo) por un supuesto testigo que le prometió información clave sobre el paradero de los responsables de tres homicidios recientes en la zona, señaló una fuente a Noticias Caracol.

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Al llegar al sitio junto a otros investigadores de la Sijín, la camioneta policial fue interceptada y atacada a tiros por varios hombres armados.

El triple homicidio se registró pasadas las 5:00 p. m. del miércoles 26 de agosto, y ese mismo día, pero ese mismo día en la noche se reportó la balacera en la que fue asesinado el intedente Pinilla - crédito @PasaenBogota/X

El intendente Pinilla recibió al menos cuatro impactos de bala y, aunque fue trasladado de urgencia al hospital de Meissen, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

La rápida reacción de la Policía permitió la captura de tres personas presuntamente involucradas en el ataque que cobró la vida del agente, gracias a que “uno de los acompañantes del intendente reconoció a estas personas”, detalló el general Cristancho.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron tres armas de fuego: dos revólveres y un arma artesanal.

En este punto de la localidad se realizó el acordonamiento por parte de las autoridades:

De acuerdo con la investigación preliminar, los detenidos serían miembros de La Plancha, grupo delincuencial dedicado al tráfico de estupefacientes y señalado de participar en múltiples hechos violentos en Ciudad Bolívar.

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Tras el asesinato, decenas de uniformados se desplegaron en el sector para ubicar a los responsables, mientras expertos en criminalística de la Fiscalía realizaron la inspección judicial del lugar y recopilaron imágenes de cámaras de seguridad para avanzar en la plena identificación de los autores del crimen.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lamentó el asesinato del intendente Pinilla y solicitó a las autoridades intensificar las acciones para capturar a todos los integrantes de la banda.

“Mi solidaridad con la familia del Intendente Pinilla y con la Policía de Bogotá. La instrucción a la Policía es no descansar hasta capturar a todos los miembros de la banda responsables de este lamentable hecho”, señaló Galán en un mensaje vía X la mañana del mismo jueves.

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Galán compartió su mensaje de solidaridad con la familia del intendente Pinilla la mañana del jueves 27 de agosto de 2026 - crédito @CarlosFGalan/X

La carrera “ejemplar” del intendente Pinilla

El intendente Pinilla era considerado uno de los investigadores más experimentados de la Sijín. A lo largo de su carrera, logró infiltrarse en organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en Bogotá, reuniendo pruebas para desarticular al menos diez estructuras y llevar a sus integrantes ante la justicia.

Sobre su trayectoria, el general Cristancho destacó: “Tenía tres condecoraciones, seis menciones honorificas, 57 felicitaciones, 19 años en la Policía, cero sanciones, un policía ejemplar”.

Pinilla era recordado también por su faceta familiar, como esposo y padre de un niño de 10 años, y por su dedicación y compromiso en la lucha contra el crimen en la ciudad.

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Declaraciones del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog