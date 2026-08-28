Volcó camión que llevaba 12 perros tras fuerte choque con una ruta escolar y otro vehículo en Bogotá: escuela respondió

Grave accidente en el norte de Bogotá involucró una ruta escolar, un carro y un camión que transportaba perros: el furgón terminó volcado - crédito X

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Un fuerte accidente de tránsito generó preocupación durante la mañana de este viernes 28 de agosto en el norte de Bogotá.

El siniestro se registró en la localidad de Usaquén y tuvo como protagonistas a una ruta escolar, un vehículo particular y un camión que, según los reportes conocidos hasta el momento, transportaba varios perros.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:20 de la mañana específicamente en la calle 146 con carrera 13, en el barrio Cedritos, donde el impacto terminó provocando que el furgón que movilizaba a los animales quedara completamente volcado sobre la vía.

La emergencia generó la presencia de autoridades de tránsito y organismos de atención en el lugar, mientras residentes de la zona se acercaron para conocer lo ocurrido y verificar si había personas heridas.

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El siniestro ocurrió hacia las 5:20 de la mañana de este viernes 28 de agosto en la calle 146 con carrera 13, en Usaquén, con la participación de un automóvil particular - crédito X

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, el vehículo involucrado pertenecería a la empresa Cultura Canina y tendría las placas NUY-114. En su interior se encontrarían varios caninos que eran trasladados en horas de la madrugada.

Aunque los primeros reportes indicaron que ninguna persona resultó lesionada, la atención se concentró especialmente en los animales que permanecían dentro del furgón accidentado.

Las hipótesis preliminares sobre las causas del accidente apuntaron a un posible exceso de velocidad y el incumplimiento de una señal de ‘Pare’, aunque las circunstancias exactas deberán ser determinadas por las autoridades encargadas de investigar el siniestro.

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El impacto provocó que el furgón perdiera estabilidad y terminara volcado, generando preocupación entre los residentes del sector y las personas que presenciaron la emergencia.

Una testigo afirma que 12 perros viajaban en el furgón y que fueron retirados sin valoración veterinaria en el sitio - crédito redes sociales

Tras el accidente, la usuaria Kelly Castillo publicó en Facebook información sobre lo ocurrido y aseguró que en el furgón viajaban aproximadamente 12 perros.

“Un camión de la empresa ‘Cultura Canina’ se estrelló con una ruta y una camioneta y luego se volcó con perros adentro. A pesar de que hay reductores de velocidad, el conductor manejaba a tal velocidad que no pudo controlar el choque y terminó volcado”, afirmó la mujer.

Castillo también manifestó su preocupación por el procedimiento que, según su versión, se habría realizado después del accidente. La testigo aseguró que los perros fueron trasladados a otro vehículo y cuestionó que, en ese momento, no hubiera observado a un veterinario realizando una valoración en el lugar.

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“Yo estoy enfrente y los perros se los llevó el otro camión hace menos de media hora, simplemente los subieron a otro camión y se los llevaron. No había ningún veterinario haciendo valoración médica. Posiblemente la hagan cuando lleguen al colegio canino”, denunció.

Sus declaraciones generaron preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a preguntar por las condiciones de los animales y por el protocolo aplicado después del accidente.

Los primeros reportes del accidente en Bogotá indicaron que no hubo personas lesionadas, mientras la atención se centró en los perros transportados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escuela respondió y aseguró que todos los perros están bien

Ante las inquietudes generadas por el accidente y las versiones que circularon en redes sociales, la institución encargada del transporte de los caninos entregó una respuesta sobre lo sucedido y aseguró que todos los animales se encuentran en buenas condiciones.

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La escuela explicó que, una vez ocurrió el accidente, fueron activados de inmediato sus protocolos de emergencia y que los perros fueron trasladados de manera segura a otro de sus vehículos.

“Afortunadamente, podemos contarles que todos los perritos se encuentran muy bien, ilesos y sin ninguna novedad”, señaló la institución.

Además, la empresa explicó que los animales no fueron simplemente trasladados y dejados sin atención médica, como había cuestionado la testigo, sino que posteriormente fueron llevados para ser examinados por el equipo veterinario.

“En el lugar del accidente se activaron inmediatamente nuestros protocolos de emergencia y se realizó el traslado seguro de los perritos a otro de nuestros vehículos. Posteriormente, fueron llevados directamente para ser revisados por nuestro equipo veterinario”, indicó la escuela.

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Según la institución, la decisión de realizar una valoración profesional obedeció a la gravedad del accidente, incluso teniendo en cuenta que los perros no mostraran lesiones visibles.

“Consideramos que, ante un accidente de estas características, lo más responsable era realizar una valoración profesional completa y en condiciones adecuadas, incluso aunque aparentemente no presentaran lesiones... Después de la revisión veterinaria podemos confirmar con tranquilidad que ninguno de los perritos sufrió lesiones ni presenta algún problema derivado del accidente”, aseguró la institución.