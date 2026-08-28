Colombia

Abelardo de la Espriella encabezó consejo de seguridad en Valledupar: ordenó reforzar la ofensiva militar y policial contra grupos armados

Reportes preliminares del Ejército revelaron que los guerrilleros iniciaron la ofensiva con ráfagas de fusil y luego usaron explosivos lanzados desde drones

Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la ofensiva militar y policial contra grupos armados tras ataque con drones que dejó cuatro militares heridos en Cesar - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella ordenó reforzar la ofensiva militar y policial contra grupos armados tras ataque con drones que dejó cuatro militares heridos en Cesar - crédito Presidencia
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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, lideró un Consejo de Seguridad en Valledupar, Cesar, la noche del jueves 27 de agosto de 2026 para atender la situación de orden público en municipios del departamento por enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el Frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Ante la grave situación de orden público registrada en Pelaya y otros municipios del Cesar, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario en Valledupar junto a la cúpula de la Fuerza Pública y las autoridades territoriales”, explicó Presidencia en su cuenta de X.

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Según información oficial, la reunión estuvo orientada a “evaluar el panorama de seguridad, intensificar las operaciones en la zona y adoptar las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía, salvaguardar la integridad de policías y soldados, y recuperar el control pleno del territorio”.

Y agregó: “El Gobierno Nacional ratifica que las organizaciones criminales no intimidarán al Estado ni doblegarán a la Fuerza Pública en su misión de garantizar el orden y la tranquilidad del país”.

Durante la reunión, el gobernante de los colombianos ordenó reforzar la ofensiva militar y policial contra el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Cesar, tras el ataque con drones que dejó cuatro militares heridos en Pelaya.

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Cabe recordar que los reportes preliminares del Ejército revelaron que los guerrilleros iniciaron la ofensiva con ráfagas de fusil y luego usaron explosivos lanzados desde drones. La modalidad de ataque generó temor entre los habitantes de la zona rural, que evalúan permanecer en sus viviendas o buscar refugio en veredas vecinas para alejarse del foco del conflicto.

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