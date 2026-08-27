Rodrigo Lara respondió a Petro tras negar que incendios en Tolima sean provocados por “terroristas de izquierda”: “Una mezcla de odio e ignorancia”

Rodrigo Lara y Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República/Diego Pineda/Colprensa

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió a las afirmaciones de Gustavo Petro, expresidente de Colombia, quien negó que los incendios en Tolima sean resultado de acciones de “terroristas de izquierda”.

A través de su cuenta oficial de X, el ministro Lara afirmó: “El antisemitismo ha sido, a lo largo de la historia, una mezcla de odio e ignorancia”.

La discusión inició después de que Petro descartara cualquier vínculo entre sectores de izquierda y los incendios forestales que afectan a Tolima, el departamento con mayor número de casos activos en el país. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al 27 de agosto se registraban once incendios en esa región.

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Rodrigo Lara respondió a las afirmaciones de Gustavo Petro, expresidente de Colombia, quien negó que los incendios en Tolima sean resultado de acciones de “terroristas de izquierda” - crédito @Rodrigo_Lara_/X

En su cuenta oficial de de X, el expresidente publicó: “Incendio forestal en Argentina y en el Tolima Colombia. ¿Tienen algo en común?: Sí. Ambos tienen causa común y no ha sido provocada por supuestos terroristas de izquierda como insinúan Lara (ministro del Interior) y la gobernadora del Tolima (Adriana Magali Matiz Vargas) (sic)”.

Rodrigo Lara había señalado previamente que las autoridades manejan la hipótesis de una posible intervención criminal.

En rueda de prensa, el ministro expuso: “Se van a tomar medidas para investigar básicamente las manos criminales que puedan estar provocando estos incendios. Se tiene información de que personas presuntamente ligadas a la gran minería ilegal que se presenta en municipios como Ortega o a grupos de narcoterroristas, como las organizaciones de las llamadas disidencias, puedan estar provocando estos incendios para sembrar el caos y distraer la acción de la fuerza pública”.

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De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al 27 de agosto se registraban once incendios en el Tolima - crédito @gobertolima/Instagram

El ministro agregó que existe una recompensa de $100 millones para quien aporte datos que permitan identificar y capturar a los responsables. Según su versión, algunos de los incendios podrían estar relacionados con actividades de minería ilegal y con grupos armados residuales.

Por su parte, Petro rechazó esa hipótesis y vinculó los incendios a intereses extranjeros, sin presentar pruebas. El exmandatario incluyó en sus señalamientos a Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies, y a Israel. Escribió: “En Colombia también están a punto de firmar el contrato con Peter Thiel y Coronapp y también están los israelíes con total control sobre el gobierno de Abelardo. Su presencia militar en tierra colombiana es de inteligencia. Búsqueda de tierras y recursos naturales para la expansión de su proyecto ‘Gran Israel’ (sic)”.

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Lara respondió a estos señalamientos con una referencia directa al antisemitismo, calificando esa narrativa como una mezcla de odio e ignorancia. El mensaje buscó distanciar la investigación sobre los incendios de cualquier asociación con comunidades extranjeras.

“El antisemitismo ha sido, a lo largo de la historia, una mezcla de odio e ignorancia (sic)”, aseveró Rodrigo Lara, ministro del Interior.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, también fue mencionada en la polémica, luego de que respaldara a un ciudadano de Gualanday que increpó a un grupo de jóvenes durante la atención de un incendio. En Instagram, Matiz Vargas afirmó: “Este ciudadano de Gualanday dijo lo que muchos están pensando: mientras nuestros bomberos, la fuerza pública, los organismos de socorro, las instituciones y los campesinos llevan días jugándose la vida para apagar los incendios, no faltan quienes llegan a gritar, señalar, provocar confrontaciones y pretender convertir una emergencia en un escenario político (sic)”.

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Gustavo Petro rechazó esa hipótesis y vinculó los incendios a intereses extranjeros, sin presentar pruebas - crédito @petrogustavo/X

Petro criticó la postura de la gobernadora y sostuvo que los jóvenes únicamente buscaban ayudar a controlar el fuego. Además, afirmó que “la mandataria departamental estaría tratando de ocultar a los verdaderos causantes de los incendios”, aunque no presentó pruebas que respalden esa acusación.

Las autoridades mantienen activas las investigaciones para esclarecer el origen de los incendios en Tolima. Hasta ahora, ninguna de las versiones expuestas ha sido confirmada oficialmente y la recompensa para identificar a los responsables sigue vigente.