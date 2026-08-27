Adulto mayor habría caído desde el piso 11 del Centro de la Felicidad en Chapinero en Bogotá: qué pasó

Las autoridades investigan la muerte en Chapinero como una posible caída desde el edificio del Centro de la Felicidad- crédito Colprensa

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Durante la mañana del jueves 27 de agosto, la comunidad en la localidad de Chapinero, en Bogotá, quedó costernada tras la muerte de un adulto mayor.

El hallazgo del cuerpo sin vida se registró en la calle 81 con carrera 11, junto al Centro de la Felicidad (CEFE) de Chapinero. Las primeras informaciones apuntan a que la víctima sería un adulto mayor que habría caído desde el piso 11 del edificio.

La presencia de la Policía y los expertos en criminalística en el sitio busca aclarar la dinámica del hecho y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas de la caída. Autoridades han informado que se mantienen abiertas distintas hipótesis, sin descartar ninguna línea de investigación.

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El hecho ocurrió en el interior de un edificio de once pisos, lo que aumenta el asombro entre quienes transitan por la zona. Testigos y residentes manifestaron su preocupación ante la magnitud del incidente, mientras aguardaban la confirmación oficial sobre la identidad de la persona fallecida.