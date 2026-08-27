Colombia

Adulto mayor habría caído desde el piso 11 del Centro de la Felicidad en Chapinero en Bogotá: qué pasó

Las versiones preliminares indican que la persona se habría precipitado al vacío desde ese nivel del edificio, mientras unidades de la Policía y criminalística acudieron al sitio para el levantamiento e indagaciones iniciales

Imagen de referencia. Las autoridades investigan el homicidio de un hombre en el noroccidente de Bogotá - crédito Colprensa
Las autoridades investigan la muerte en Chapinero como una posible caída desde el edificio del Centro de la Felicidad- crédito Colprensa
Guardar

Durante la mañana del jueves 27 de agosto, la comunidad en la localidad de Chapinero, en Bogotá, quedó costernada tras la muerte de un adulto mayor.

El hallazgo del cuerpo sin vida se registró en la calle 81 con carrera 11, junto al Centro de la Felicidad (CEFE) de Chapinero. Las primeras informaciones apuntan a que la víctima sería un adulto mayor que habría caído desde el piso 11 del edificio.

La presencia de la Policía y los expertos en criminalística en el sitio busca aclarar la dinámica del hecho y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido ni las circunstancias exactas de la caída. Autoridades han informado que se mantienen abiertas distintas hipótesis, sin descartar ninguna línea de investigación.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en el interior de un edificio de once pisos, lo que aumenta el asombro entre quienes transitan por la zona. Testigos y residentes manifestaron su preocupación ante la magnitud del incidente, mientras aguardaban la confirmación oficial sobre la identidad de la persona fallecida.

Temas Relacionados

Muerte adulto mayorPiso 11Centro de la FelicidadChapineroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asesinos y violadores de niños tendrían fuerte cambio en sus penas en Colombia: este es el proyecto de ley

La iniciativa, impulsada por la representante Nataly Vélez de la bancada del partido Cambio Radical, responde al fallo de la Corte Constitucional que tumbó una versión anterior de la medida

Asesinos y violadores de niños tendrían fuerte cambio en sus penas en Colombia: este es el proyecto de ley

Incendio forestal entre Popayán y El Tambo dejó un bombero herido

Según información oficial, en el sector se están presentando 10 quemas diarias

Incendio forestal entre Popayán y El Tambo dejó un bombero herido

Línea 1 del metro de Bogotá permitirá ingreso de mascotas: este fue el primer ‘pasajero’ de cuatro patas que viajó con el alcalde Galán

La administración distrital confirmó que los pasajeros podrán movilizarse con animales de compañía en el futuro sistema férreo, bajo requisitos que serán anunciados después para asegurar seguridad y convivencia en los vagones

Línea 1 del metro de Bogotá permitirá ingreso de mascotas: este fue el primer ‘pasajero’ de cuatro patas que viajó con el alcalde Galán

El Servició Geológico Colombiano explicó porque tiembla tanto en Los Santos, Santander: qué es el nido sísmico de Bucaramanga

La entidad recordó que los sismos no se pueden predecir, pero el monitoreo indica un promedio de 2.500 temblores al mes en Colombia y que los estudios de amenaza sísmica ayudan a mejorar la preparación ante futuros eventos

El Servició Geológico Colombiano explicó porque tiembla tanto en Los Santos, Santander: qué es el nido sísmico de Bucaramanga

Harold Tejada se metió al top 10 de la Vuelta a España tras la sexta etapa: así va la clasificación general

De los cinco colombianos, el corredor del Astana XDS es el único por debajo de los 10 minutos de diferencia con Tadej Pogačar, líder de la general

Harold Tejada se metió al top 10 de la Vuelta a España tras la sexta etapa: así va la clasificación general
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Pipe Bueno habló de la incertidumbre sobre su despedida de soltero tras revelación sobre sus adicciones: confesó que todavía no tiene el traje de novio

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

Luisa Fernanda W reveló donde se casará con Pipe Bueno: “Elijo mi país y la ciudad que me ha dado todo”

Deportes

Harold Tejada se metió al top 10 de la Vuelta a España tras la sexta etapa: así va la clasificación general

Harold Tejada se metió al top 10 de la Vuelta a España tras la sexta etapa: así va la clasificación general

Estos serán los jugadores colombianos que participarán en la Champions League 2026-2027: Luis Díaz se destaca en la lista

Davoo, reconocido streamer argentino e hincha de Boca, celebró con cánticos de de Santa Fe la eliminación de River de la Copa Sudamericana

Hugo Rodallega se refirió a la victoria de Santa Fe en la Sudamericana contra River Plate: “Vencimos a un gigante del mundo”

El colombiano Rafael Santos Borré falló su penal en el River vs. Santa Fe por la Sudamericana, y así lo calificó la prensa argentina: “Imposible de explicar”