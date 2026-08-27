Así reaccionaron los políticos a orden de que Abelardo de la Espriella se disculpe: “La fe se respeta”

Jennifer Pedraza, Agmeft Escaf y Gabriela Muñoz se manifestaron en X tras decisión de juez de Bogotá sobre Abelardo de la Espriella - crédito Prensa Jennifer Pedraza - @gmethescaf/Instagram - @gabrielaa.muol/Instagram

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El presidente Abelardo de la Espriella deberá disculparse públicamente tras una decisión judicial que determinó que se vulneró la neutralidad religiosa del Estado durante su ceremonia de posesión.

La sentencia, emitida por un juez de la ciudad, respondió a una tutela presentada por un ciudadano inconforme con la presencia de símbolos y representantes de distintos credos en el acto realizado el 7 de agosto en Cali.

El fallo señaló que la inclusión de un momento de “invocación y alabanza”, la participación de delegados de tres confesiones y la exhibición de una imagen de la Virgen de Fátima contravinieron el principio constitucional de neutralidad, obligación que rige para todos los funcionarios públicos en Colombia.

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Según el juez, la libertad de religión de los servidores no puede trasladarse a los escenarios oficiales, donde debe evitarse cualquier manifestación que sugiera preferencia estatal por una creencia.

Además de la disculpa presidencial, la Presidencia de la República deberá expedir una directiva para garantizar el respeto a la neutralidad religiosa en futuros actos oficiales. El presidente del Congreso también tendrá que ofrecer excusas y comprometerse a prevenir gestos institucionales que puedan interpretarse como inclinaciones hacia alguna religión.

Jennifer Pedraza rechaza retrocesos en laicidad estatal tras posesión presidencial - crédito @JenniferPedraz/X

Tras lo anterior, diversas voces políticas y sociales han expresado su respaldo a la decisión, subrayando la importancia de preservar el carácter laico del Estado y garantizar la libertad de conciencia.

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La senadora Jennifer Pedraza, integrante del partido Dignidad y Compromiso, manifestó en redes sociales: “Como advertimos: el acto de posesión del presidente violó el principio de neutralidad en materia religiosa y amenaza el carácter laico del Estado”.

Pedraza recordó que separar la esfera estatal de las creencias religiosas requirió décadas de esfuerzo en el país y consideró inadmisible cualquier retroceso en esta materia: “No podemos retroceder. Hay que defender el Estado Social de Derecho”.

Gabriela Muñoz celebra fallo que reafirma el carácter laico del Estado colombiano - crédito @gabymunozz_/X

Desde el Pacto Histórico, distintas figuras también celebraron el fallo. Gabriela Muñoz, militante de la coalición, afirmó: “Colombia es un Estado laico y el presidente debe respetarlo. En los actos oficiales representa a toda la ciudadanía, no a una religión particular”.

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Muñoz insistió en que la Constitución debe cumplirse en toda circunstancia y calificó la sentencia como una decisión acertada.

Agmeth Escaf critica giro religioso en la posesión de De la Espriella y exige respeto al Estado laico - crédito agmethescaf/X

El senador Agmeth Escaf, también del Pacto Histórico, reforzó estas ideas y señaló que la ceremonia de posesión de De la Espriella vulneró la libertad de conciencia y culto de los colombianos.

“Un juez de la República ya se lo confirmó: debe excusarse por vulnerar la libertad de conciencia y culto de todos los colombianos”, afirmó.

Escaf cuestionó la autenticidad del giro religioso del mandatario: “Llama la atención que quien durante años se identificó como ateo en entrevistas haya convertido su posesión en una puesta en escena religiosa. Si se trata de una conversión genuina, es asunto exclusivamente suyo; si estamos ante una estrategia de marketing, puro maquillaje político, como muchos creemos, es asunto de todos”.

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Agregó que la neutralidad estatal no puede ser instrumentalizada para fines personales o políticos: “El Estado laico no está para financiar la conversión de nadie. Colombia no puede retroceder décadas de sabiduría constitucional”.

Alejo Toro exige mantener la religión fuera de la política y actos oficiales en Colombia - crédito @AlejoToroAnt/X

Por su parte, el representante Alejo Toro, elegido por Antioquia en el Pacto Histórico, subrayó la necesidad de que el Gobierno garantice la libertad de todos los cultos y respete el laicismo: “Un juez tuvo que recordarle a De la Espriella que Colombia es un Estado laico. La fe se respeta, pero no se impone desde el poder”.

Toro enfatizó que la religión debe mantenerse al margen de las políticas públicas y de los actos oficiales, preservando así la diversidad de creencias en la sociedad.

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Actriz Diana Ángel celebra decisión que protege la libertad de culto - crédito @DianAngel01/X

El pronunciamiento judicial fue también celebrado fuera del ámbito político. La actriz Diana Ángel expresó su acuerdo con la decisión: “Gracias Señor Juez!.. Colombia es un estado laico. Yo me uno a esta orden. No pueden seguir vulnerando nuestra libertad de culto”.

Ángel consideró que la espiritualidad y las creencias deben inculcarse en el entorno familiar, no desde las instituciones gubernamentales.