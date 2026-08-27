Incendio forestal entre Popayán y El Tambo dejó un bombero herido

El avance de varios incendios forestales en Popayán obligó a los bomberos a desplegar todos sus recursos para controlar las llamas, proteger viviendas y enfrentar riesgos personales, mientras la ciudad acumula cerca de diez emergencias similares cada día y las autoridades insisten en la urgencia de prevenir el uso del fuego ante la extrema sequedad de la vegetación - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán / Facebook

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Las emergencias por incendios forestales en la capital del Cauca pusieron a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de socorro durante este miércoles 26 de agosto. Los equipos lograron sofocar varios focos activos, aunque la jornada no estuvo exenta de riesgos para quienes integran el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán.

En la vereda Bajo Charco, el fuego avanzó hasta convertirse en la mayor amenaza del día para viviendas y cultivos. Según el subteniente Francisco Arboleda, comandante de los Bomberos de Popayán: “El incendio consumió una importante cantidad de vegetación y fue controlado en un 60%”, pero la porción restante se ubicó en un cañón de difícil acceso, lo que complicó las labores nocturnas.

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Durante la intervención en Bajo Charco, un bombero resultó lesionado. La institución confirmó que “ya está recibiendo ayuda médica en el centro asistencial” y que la lesión no reviste gravedad. El incidente ocurrió mientras las unidades intentaban frenar el avance de las llamas, que por momentos amenazaron con extenderse hacia zonas pobladas.

El operativo en Pueblillo contó con seis unidades bomberiles y el apoyo del Grupo Scout de Emergencia, lo que permitió proteger viviendas y líneas eléctricas cercanas al fuego - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán / Facebook

De acuerdo con el testimonio oficial difundido en redes sociales: “El más grande de estos en la vereda Bajo Charco da como resultado un bombero con una lesión, que no reviste mayor gravedad”. Las condiciones de seguridad y la falta de luz obligaron a suspender temporalmente la operación.

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“La parte restante es un cañón que, dada la oscuridad y las condiciones de orden público, pues se genera un riesgo importante para nuestras unidades para seguir en el control”, explicó el comandante.

Incendios simultáneos y despliegue de personal

La jornada no estuvo limitada a una sola emergencia. Otro de los focos atendidos fue el incendio forestal en el sector de Pueblillo, donde el despliegue requirió la coordinación de seis unidades de bomberos y el apoyo de seis miembros del grupo Scout de Emergencia.

El bombero Cristian relató: “Se hizo el control de un incendio presentado en el sector de Pueblillo. Se hizo control con seis unidades bomberiles, más el apoyo de seis unidades del grupo Scout de Emergencia. Se hizo control, se hizo refrigeración con agua y se le dio protección a unas viviendas que estaban cerca”.

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Durante las labores en Bajo Charco, un uniformado resultó lesionado y fue trasladado a un centro médico, donde se recupera sin complicaciones graves - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán / Facebook

El trabajo conjunto permitió proteger viviendas cercanas y líneas eléctricas, evitando así posibles daños materiales mayores. Las condiciones meteorológicas, especialmente el fuerte régimen de vientos, provocaron la dispersión de humos hacia la zona baja de Pomona, lo que mantuvo en alerta a los habitantes de ese sector.

Llamado urgente a la prevención y a la colaboración ciudadana

En la última semana, los incendios forestales en Popayán se han multiplicado, alcanzando cerca de diez casos diarios, según reportes del Cuerpo de Bomberos. La mayoría de estos eventos, subrayaron las autoridades, han sido provocados de manera intencional o accidental, lo que incrementa la urgencia de adoptar medidas preventivas.

El comando de Bomberos emitió un mensaje enfático: “Recordarle a la ciudadanía evitar las quemas. Estamos ya teniendo por lo seca la vegetación, unos incendios excesivamente grandes, con unas descargas de calor muy importantes. Entonces, evitar las quemas, evitar el uso de fuego como mecanismo agrícola y apenas vean humo, apenas vean cualquier indicio, llamar a los bomberos”.

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Bomberos de Popayán lograron controlar el 60 % del incendio más extenso registrado en la vereda Bajo Charco, aunque la zona de cañón permanece activa por riesgo y condiciones de seguridad - crédito Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán / Facebook

La recomendación no solo busca reducir el número de emergencias, sino también proteger la integridad de los socorristas, quienes deben enfrentar escenarios de alto riesgo al tratar de contener el fuego, especialmente en zonas con problemas de orden público o de difícil acceso.

Apoyo interinstitucional y continuidad de labores

El operativo para contener los incendios contó con la colaboración de diferentes entidades, entre ellas Bomberos de El Tambo, la Defensa Civil y la Red de Apoyo, que participaron activamente en el control de las llamas en las zonas más afectadas. La emergencia se focalizó en áreas limítrofes entre Popayán y El Tambo, donde el peligro para viviendas, redes eléctricas y cultivos fue constante.

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