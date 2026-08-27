Línea 1 del metro de Bogotá permitirá ingreso de mascotas: este fue el primer ‘pasajero’ de cuatro patas que viajó con el alcalde Galán

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el Metro de Bogotá permitirá viajar con animales de compañía bajo condiciones específicas - crédito Metro de Bogotá

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La entrada de mascotas al Metro de Bogotá ya es una realidad palpable tras la visita oficial a la línea de prueba, donde Hashi, un pastor alemán, se convirtió en el primer perro en abordar uno de los trenes del sistema.

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien presentó a Hashi como símbolo de una política de inclusión animal que se implementará en el futuro sistema de transporte.

Según la información publicada por la Alcaldía, los usuarios podrán viajar acompañados de sus animales de compañía, siempre bajo condiciones específicas que garanticen una convivencia segura.

El mandatario destacó la conexión de Hashi con el proyecto y expresó: “Él es el perro que nos cuida todos los días, gracias Hashi”. Este acto pone en relieve la intención de que el Metro sea un entorno amigable para los animales, aunque las normas para el ingreso de mascotas serán detalladas próximamente.

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“Les presento a Hashi, él es el primer perro que se monta en el Metro de Bogotá, tiene el privilegio pero tendremos muchos perros, obviamente con ciertas condiciones, pero el tiene una suerte de ser el que se monta en la línea de prueba”, señaló el mandatario distrital.

La Línea 1 del Metro de Bogotá contará con trenes de 134 metros de largo, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. Cada unidad estará formada por seis vagones, con capacidad para 1.800 pasajeros en total. Las formaciones serán automáticas, sin necesidad de conductor en el servicio regular.

En situaciones excepcionales, como maniobras de mantenimiento o circunstancias fuera de lo habitual, los trenes podrán ser operados en modo manual, según lo informado por la Alcaldía.

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La decisión de permitir el acceso de mascotas responde a una política de movilidad incluyente y a la tendencia de ciudades modernas que buscan facilitar la vida de los ciudadanos que conviven con animales. Los pasajeros deberán respetar las condiciones que, en su momento, serán oficializadas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos.

Entretanto, el respaldo institucional se concretó en una reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde Galán, donde se reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la finalización de la Línea 1 y la expansión de la red. De La Espriella enfatizó la necesidad de avanzar en la factibilidad de nuevas líneas y de consolidar el sistema como eje estratégico para la movilidad de la capital.

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Las autoridades locales y nacionales coinciden en que la culminación del proyecto Metro representa una prioridad, no solo para la infraestructura, sino para la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, quienes pronto podrán viajar junto a sus mascotas en uno de los sistemas de transporte más modernos de la región.