Colombia

Otro sismo reportado en Istmina, Chocó de 4,4, en la mañana de este jueves 27 de agosto

Según el Servicio Geológico Colombiano, se registró a las 10:25 a. m., con una magnitud de 4,4 y una profundidad que alcanzó los 43 kilómetros

En Los Santos no se reportaron heridos ni afectaciones de consideración en infraestructuras - crédito Infobae
Nuevo temblor en el Chocó- crédito Infobae
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El occidente de Colombia experimentó un nuevo episodio sísmico la mañana del jueves 27 de agosto.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el evento se registró a las 10:25 a. m., con una magnitud de 4,4 y una profundidad que alcanzó los 43 kilómetros. El epicentro fue identificado en el municipio de Istmina, Chocó.

El sismo se percibió en diversas localidades cercanas, lo que generó inquietud entre los habitantes.

Según el boletín actualizado del SGC, el movimiento telúrico fue de origen superficial, una característica que suele aumentar la percepción entre la población, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas hasta el momento.

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El epicentro del sismo se ubicó en el municipio de Istmina, en Chocó - crédito SGC
El epicentro del sismo se ubicó en el municipio de Istmina, en Chocó - crédito SGC

Minutos más tarde, la entidad reportó un nuevo movimiento telúrico en el mismo epicentro a las 11:21 a. m., de magnitud 4,0, con profundidad 43 km. El SGC mantiene un monitoreo constante y actualiza la información a medida que se dispone de nuevos datos.

Evacuaciones en Cali

El epicentro de un nuevo sismo sacudió la mañana de este jueves al centro de Cali (Valle del Cauca), activando rápidamente los protocolos de evacuación en varias edificaciones.

Entre los inmuebles desalojados se encuentra la sede de la Gobernación del Valle, donde decenas de personas salieron a las calles siguiendo las indicaciones de seguridad.

La sacudida generó instantes de inquietud entre los habitantes y trabajadores del centro de la ciudad. Las alarmas se activaron en diversas edificaciones, obligando a evacuar preventivamente tanto oficinas públicas como privadas.

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En las redes sociales se conocieron diferentes reacciones frente a la emergencia: “Aunque es cierto que todo el tiempo tiembla y que está año inclusive ha temblado mucho menos del promedio anual , tengo la sensación de que en Colombia ha aumentado, da miedo pensar que el big one pueda llegar a suceder...”; “En Cali estamos con ansiedad colectiva, y estos hechos no ayudan”; “Yo lo sentí estaba en la oficina se movió un poco suave”: fueron al gunos de los men

Istmina fue el municipio señalado como epicentro del sismo en el occidente de Colombia - crédito Colombia Oscura/X

Fuerte temblor alertó a Colombia: el sismo de 5,1 tuvo epicentro en Santander

Un nuevo temblor de magnitud 5,1 sacudió la mañana del miércoles al municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. El fenómeno, cuya profundidad fue de 149 kilómetros, activó la alerta entre la población local y generó reportes de percepción en amplias zonas del país.

El movimiento telúrico se registró a las 11:45 a. m. y afectó principalmente a los municipios de Los Santos, Jordán y Zapatoca. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la distancia a los centros urbanos más cercanos fue de siete, diez y diecisiete kilómetros respectivamente.

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, confirmó que hasta el 12:00 p. m. se habían recibido más de 2.000 reportes de percepción provenientes de más de cien centros poblados. La mayoría de estos informes se concentraron en los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia.

El movimiento telúrico ocurrió en la mañana del miércoles 26 de agosto, de magnitud de 5,4 - crédito SGC
El movimiento telúrico ocurrió en la mañana del miércoles 26 de agosto, de magnitud de 5,4 - crédito SGC

Según explicó Tovar, el origen del sismo corresponde a una zona conocida como el “nido sísmico de Bucaramanga”, donde ocurre entre el 40 y el 60 % de la actividad sísmica diaria del país. Esta región es una de las más activas del continente debido a los constantes procesos geológicos que la atraviesan.

Colombia enfrenta con frecuencia movimientos sísmicos de diversa magnitud. Las autoridades resaltan que la actividad se debe a la ubicación del país sobre placas tectónicas inestables y recomiendan a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de prevención.

El evento de Los Santos no dejó daños reportados ni víctimas hasta el momento. La información proporcionada por el Servicio Geológico Colombiano subraya que los temblores en la zona forman parte del comportamiento habitual del subsuelo nacional.

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