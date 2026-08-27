Jerome Sanabria calificó decisión de la Corte sobre la reforma pensional de Petro como una “vergüenza” y propuso una contrarreforma: “A disposición de Salvación Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical”

La activista y universitaria dejó a disposición de los congresistas afines al Gobierno de Abelardo de la Espriella sus propuestas - crédito @SoyJerome__/X

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La reciente decisión de la Corte Constitucional de avalar más de 80 artículos de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha provocado una fuerte reacción en sectores de la sociedad civil, y en especial entre activistas como Jerome Sanabria, líder del movimiento ‘No con mi ahorro’.

Sanabria, que ha sido una de las voces más visibles en defensa del ahorro pensional individual, calificó el fallo como un “golpe terrible” para millones de colombianos y presentó públicamente una propuesta alternativa, la llamada “contrarreforma pensional”.

En un extenso pronunciamiento que realizó a través de un video que compartió en sus redes sociales, Sanabria explicó: “Yo les prometí que no iba a bajar los brazos jamás en esta defensa del ahorro pensional y aquí les estoy cumpliendo. Esta que ustedes están viendo aquí es la contrarreforma pensional que va a salvar el ahorro de los colombianos, que va a salvar su devolución de saldos, que va a salvar el futuro pensional de mi generación y que le va a devolver a los afiliados la libertad de elegir en dónde quieren cotizar”, describe la joven universitaria mostrando el documento que resume sus propuestas.

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La activista criticó con dureza la decisión de la Corte, y destacó que “aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro”, dejando en pie pilares que, en su opinión, afectan de manera grave el derecho de los trabajadores a disponer de sus ahorros y elegir el régimen pensional.

“Para la Corte Constitucional está bien ese artículo que le dice a los afiliados que les roba su devolución de saldos”, afirmó Sanabria, y fue más allá al advertir que “la Corte acaba de aprobar una confiscación” al avalar el pilar semicontributivo y el pilar contributivo obligatorios.

Sanabria presentó su “contrarreforma pensional”, un documento de apenas tres artículos que, según ella, “es la contrarreforma que No con mi ahorro, mi movimiento, tiene preparado desde el año pasado”.

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Este proyecto fue denominado inicialmente “la pensional del tigre” y había sido entregado al entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Sin embargo, Sanabria propuso renombrarla, al declarar: “Hoy esta no es solamente la pensional del tigre, es la pensional de los afiliados, la pensional de todos los colombianos”.

"La Corte avaló una clara confiscación al ahorro y devolvió apenas 9 artículos intrascendentes", declaró la joven universitafria - crédito @SoyJerome__/X

La propuesta de Sanabria contempla dos ejes principales. El primero es la eliminación total del pilar semicontributivo.

“Si usted es un afiliado que estaba próximo a cumplir la edad de pensión, no va a llegar a las semanas de cotización y tenía esperanzas en recibir su devolución de saldos, a usted la Corte Constitucional le dijo el día de ayer, cuando aprobó la reforma de Gustavo Petro, que ya no va a tener su devolución de saldo, sino que en cambio va a tener una chichigua vitalicia, que además tendrá que recibir tres años después de la edad de pensión y que además no es heredable”, argumentó la creadora de contenido.

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Pero dejó en firme: “¡Pues no señores! Con esta contrarreforma pensional eso se cae, se acaba el pilar semicontributivo”, afirmó la activista. En su lugar, propone volver a lo que establecía la ley 100, artículo 66, que “contempla la devolución de saldos” para quienes no cumplen con los requisitos para pensionarse.

El segundo punto central es la libertad de elección del régimen pensional. “El Estado no es nadie para decirnos en dónde tenemos que cotizar. Los afiliados debemos tener total libertad y total disposición sobre nuestro ahorro pensional, porque recuerden que su cotización es su propiedad privada y por esa razón el Estado no les puede decir qué hacer con ella”, expuso Sanabria en este punto de su explicación.

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En su propuesta, los colombianos podrían elegir libremente entre Colpensiones y los fondos privados, aunque quienes opten por Colpensiones solo podrían cotizar hasta 2,3 salarios mínimos, para evitar la creación de megapensiones insostenibles.

Por tal motivo, Sanabria hizo un llamado a los congresistas de todos los partidos para que acojan la contrarreforma y la tramiten como proyecto de ley.

“Esto lo voy a poner a disposición de Salvación Nacional, del Centro Democrático, de Cambio Radical, de todos los partidos y congresistas que lo quieran tener. La única petición en este momento, como representante de la Sociedad Civil y de No con mi ahorro, es que presenten este documento, que lo radiquen lo más antes posible”, aseguró la activista.

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Sanabra reconoció las dificultades políticas que enfrenta una iniciativa de este tipo, y dijo que “este proyecto que él (De la Espriella) debe presentar como un proyecto de ley, como una iniciativa del Gobierno, debe pasar cuatro debates en todo el Congreso y ustedes saben que eso es muy difícil, mucho más en estos momentos en donde no hay tanta gobernabilidad”.

La joven concluyó su intervención expresando tristeza y frustración por el fallo de la Corte, pero reiteró su compromiso y no negó su tristeza y “una frustración personal muy grande, porque esta es la lucha que yo he dado todos estos años en mi vida y ver que por una decisión de la Corte Constitucional, que la verdad no entiendo, pues básicamente esta reforma se aprueba, no tiene mucho sentido”.

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Por último, ella le pidió al Gobierno nacional liderar la discusión y “demostrar lo duro que muerde ‘el Tigre’”, en referencia al presidente De la Espriella, para defender el ahorro individual y la libertad de elección en el sistema pensional colombiano.

“Que esta sea la verdadera reforma del pueblo, la reforma de los afiliados al sistema pensional. Esta es la reforma de la libertad”, sentenció Sanabria.