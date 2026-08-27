Icetex anunció que suspenderá el cobro de los créditos y congelará los intereses para afectados por el terremoto

Gobierno Nacional activa alivios económicos de Icetex para afectados por terremoto - crédito Ministerio de Educación

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El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un conjunto de alivios económicos destinados a quienes cuentan con créditos educativos del Icetex y han sido afectados por el terremoto del 10 de agosto. Más de 44.000 beneficiarios en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó recibirán una suspensión temporal de cobros y congelamiento de intereses.

La Junta Directiva del Icetex, encabezada por Viviane Morales Hoyos, ministra de Educación Nacional, resolvió de manera unánime aprobar estas medidas.

Morales Hoyos puntualizó: “Acabamos de aprobar por unanimidad una serie de medidas de alivio financiero, en cinco de los departamentos más impactados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Estos beneficios representan el esfuerzo del Gobierno Nacional por seguir respondiendo, de la manera más eficaz, a las personas que han sido afectadas por esta emergencia”.

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El Gobierno Nacional ha puesto en marcha un conjunto de alivios económicos destinados a quienes cuentan con créditos educativos del Icetex y han sido afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Ministerio de Educación

Las decisiones incluyen la suspensión durante tres meses de cobros, intereses y acciones administrativas o jurídicas, así como el congelamiento de las cuotas y la cancelación de reportes a centrales de riesgo.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, destacó el acompañamiento institucional: “Los beneficiarios del Icetex afectados por el terremoto no están solos. Desde la entidad los estamos acompañando con acciones reales. Luego de analizar con el Gobierno nacional el balance de afectación en estas regiones, la Junta Directiva definió este paquete de medidas, que representa un importante esfuerzo económico para las personas que han contado con el ICETEX para estudiar”.

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En términos prácticos, los estudiantes con créditos vigentes podrán beneficiarse de la suspensión de cobros y del congelamiento de intereses por un trimestre, sin perder su estatus ni generar reportes negativos en centrales de riesgo. Para quienes prefieran continuar abonando a su crédito, el portal del Icetex permanecerá disponible para pagos voluntarios que se destinarán directamente al capital.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un plan para que los estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto no pierdan el semestre - crédito Ministerio de Educación

Alcance regional y respaldo normativo

Los alivios se aplican en cinco departamentos afectados, con el mayor número de beneficiarios en Valle del Cauca (29.680), seguido de Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó. Esta intervención se enmarca en los decretos 1171 y 1261, que declararon la situación de desastre nacional y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

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En respuesta a la pregunta sobre las medidas adoptadas tras el terremoto, el Gobierno Nacional y la entidad decidieron suspender por tres meses las obligaciones financieras de los estudiantes afectados, congelar los intereses y detener cualquier proceso de cobro, con el objetivo de garantizar la permanencia en la educación superior y reducir el impacto económico sobre las familias damnificadas.

La Junta Directiva del Icetex también amplió hasta el 15 de septiembre el plazo de postulaciones y renovaciones de crédito para el segundo semestre de 2026. Se sumará un acompañamiento personalizado en los trámites y una convocatoria especial para subvenciones a instituciones de educación superior en las zonas afectadas, orientada a la recuperación de sus territorios.

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La Junta Directiva del Icetex, encabezada por Viviane Morales Hoyos, ministra de Educación Nacional, resolvió de manera unánime aprobar estas medidas para los afectados por el terremoto - crédito Colprensa

Complementos financieros y canales de atención

El Ministerio de Educación Nacional mantiene, además, la ejecución de apoyos económicos previstos para el año, con una inversión de $520 mil millones para subsidios de tasa de interés, sostenimiento y condonaciones por graduación, en beneficio de usuarios.

Quienes no deseen acogerse a los alivios podrán manifestarlo a través de los canales oficiales de la entidad. El acceso a estos alivios no impide que los beneficiarios sigan pagando voluntariamente si así lo prefieren, y todos los detalles se encuentran disponibles en los portales oficiales del Icetex.

Las acciones anunciadas reflejan el compromiso del sector educativo con la recuperación de las regiones y la protección de los estudiantes tras la emergencia.

De esta manera, el Icetex y el Gobierno Nacional refuerzan su papel como garantes del acceso y la continuidad educativa ante situaciones de emergencia, mediante respuestas focalizadas y mecanismos de apoyo adaptados a las necesidades de quienes resultaron afectados.

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