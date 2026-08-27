Hanna Escobar renuncia a la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud a pocos días de su nombramiento

Hanna Dimelsa Escobar Correa presentó su renuncia al cargo pocos días después de su designación en la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud. - crédito Hanna Escobar / LinkedIn

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Hanna Dimelsa Escobar Correa presentó su renuncia a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud, pocos días después de haber sido designada para ocupar el cargo. La información fue confirmada por fuentes cercanas a Caracol Radio, que reportó su salida el 26 de agosto de 2026.

Escobar había sido designada el 24 de agosto como directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud, dependencia del Ministerio de Salud y Protección Social que tiene bajo su responsabilidad diferentes asuntos relacionados con la política farmacéutica del país.

De acuerdo con la información publicada por el medio ya mencionado, hasta el momento el Ministerio de Salud no ha entregado públicamente una explicación sobre las razones que llevaron a la funcionaria a presentar su renuncia. Sin embargo, fuentes cercanas citadas por la emisora señalaron que su salida estaría presuntamente relacionada con diferencias frente a sectores del Gobierno.

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El Ministerio de Salud no ha entregado públicamente detalles sobre los motivos de la salida de Escobar. - crédito Ministerio de Salud

Hanna Escobar llevaba pocos días en el Ministerio de Salud

Según la información publicada por Consultor Salud con motivo de su nombramiento, Escobar llegaba el 24 de agosto a una dependencia encargada de asuntos relacionados con la regulación de medicamentos y tecnologías en salud, los servicios farmacéuticos, el seguimiento al mercado y al abastecimiento, la trazabilidad de tecnologías y el soporte técnico para las políticas de precios.

Su llegada al cargo se había producido después de su paso por la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia. De acuerdo con la información suministrada por el medio del sector sanitario, Escobar se desempeñó como subsecretaria de Protección Social de esa dependencia departamental y fue nombrada para el cargo en marzo de 2026.

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La funcionaria también participó como candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia en las elecciones legislativas de 2026, según los antecedentes difundidos tras su designación.

La Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud tiene entre sus funciones la regulación de medicamentos y tecnologías en salud, así como el seguimiento al mercado y el abastecimiento. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Qué funciones tiene la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud?

La Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud tiene entre sus funciones asuntos relacionados con la formulación de la política farmacéutica y la regulación de medicamentos y tecnologías en salud.

De acuerdo con la información entregada por Consultor Salud, la dependencia tiene responsabilidades relacionadas con los servicios farmacéuticos, el seguimiento al mercado, el abastecimiento, los precios y la trazabilidad de tecnologías en salud.

Entre sus tareas se encuentra la formulación, adopción y evaluación de políticas relacionadas con medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías biomédicas. También desarrolla normas y lineamientos técnicos dentro de las competencias del Ministerio.

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Otro de los frentes de trabajo corresponde a los servicios farmacéuticos, mientras que en materia económica la Dirección tiene responsabilidades relacionadas con el seguimiento al comportamiento del mercado de tecnologías en salud y el abastecimiento.

La dependencia también cumple funciones vinculadas con la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, además de proporcionar soporte técnico para las decisiones que correspondan al Ministerio en esta materia.

La información publicada por el medio también señala que la Dirección participa en asuntos relacionados con la estandarización de datos sobre tecnologías en salud y la trazabilidad de estos productos.

Estos temas forman parte de una agenda relacionada con el acceso a medicamentos, su disponibilidad, la regulación de precios y el funcionamiento de la cadena de suministro del sector salud.

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La Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud tiene entre sus responsabilidades la formulación, adopción y evaluación de políticas relacionadas con medicamentos. - crédito Colprensa

¿Quién es Hanna Dimelsa Escobar Correa?

Hanna Dimelsa Escobar Correa es química farmacéutica y magíster en Políticas Públicas. Su trayectoria profesional ha estado relacionada con los medicamentos, los servicios farmacéuticos y la política pública en salud.

Uno de los antecedentes académicos mencionados por Consultor Salud tras su nombramiento corresponde a un trabajo realizado junto con Jaime Alberto Carvajal Molina sobre el diseño y ejecución de la política de regulación de precios de medicamentos en Colombia entre 2006 y 2017.

La investigación fue registrada en 2019 dentro de las tesis de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia. Este antecedente está relacionado con uno de los temas que hacen parte de las competencias de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

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