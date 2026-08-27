Colombia

Cáscara de limón, canela y jengibre hervidos: el sencillo truco casero para perfumar la casa de forma natural

Esta combinación, además de aprovechar ingredientes que suelen terminar en la basura, libera un aroma cítrico y especiado que puede ayudar a disimular los malos olores de la cocina y otros espacios cerrados

Una cáscara de limón rizada sobre una tabla de madera. Al fondo, varios limones enteros y un rallador de cocina metálico. Una ventana se ve detrás.
La mezcla de limón, canela y jengibre aromatiza el hogar al hervirse en una olla (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Perfumar el hogar no siempre implica recurrir a aerosoles, velas aromáticas o ambientadores comerciales.

En los últimos años, distintas alternativas caseras han ganado popularidad entre quienes buscan aprovechar ingredientes de cocina para conseguir aromas agradables y frescos dentro de sus viviendas.

Una de estas opciones consiste en hervir cáscara de limón con canela y jengibre, una preparación sencilla que genera vapor cargado de compuestos aromáticos. El resultado es una fragancia que combina notas cítricas, cálidas y ligeramente picantes, por lo que puede utilizarse principalmente en la cocina, el baño o habitaciones con poca ventilación.

Más que tratarse de un remedio con propiedades medicinales comprobadas, la mezcla funciona como un ambientador natural. Su principal atractivo está en que permite reutilizar la cáscara del limón y controlar la intensidad del olor dependiendo de las cantidades utilizadas y del tiempo que permanezcan los ingredientes en el agua caliente.

PUBLICIDAD

Vista cenital de una taza de infusión dorada humeante en una mesa de madera. Rodeada de rodajas de limón, jengibre fresco, ramas de canela y anís estrellado.
El método casero reutiliza la cáscara de un limón y permite regular la intensidad del aroma (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué funciona esta combinación?

Cada uno de los ingredientes aporta características diferentes al aroma final, pues la cáscara de limón concentra buena parte de los aceites esenciales de la fruta y, al entrar en contacto con el agua caliente, libera compuestos volátiles responsables de su característico olor cítrico.

La canela, por su parte, aporta una fragancia más dulce, cálida y especiada. Su aroma suele asociarse con una sensación de comodidad y limpieza, razón por la que es frecuente encontrarla en productos utilizados para perfumar espacios.

El tercer componente es el jengibre, que suma una nota más intensa y ligeramente picante. Al combinarse con el limón y la canela, permite obtener un olor equilibrado que puede resultar especialmente agradable después de cocinar alimentos con aromas fuertes.

PUBLICIDAD

Por esta razón, la preparación puede ser una alternativa sencilla para refrescar la cocina después de preparar frituras, pescados, comidas condimentadas u otros alimentos cuyo olor permanece durante varias horas.

Manos sujetan atomizador ámbar rociando sobre esterilla de yoga azul. La otra mano sostiene un paño blanco. El suelo es de madera.
La recomendación subraya que el truco solo enmascara olores y no reemplaza la ventilación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se prepara el aromatizante casero

La elaboración no requiere productos especiales. Basta con utilizar ingredientes que normalmente están disponibles en la cocina y una olla.

Para preparar la mezcla se necesitan tres o cuatro tazas de agua, la cáscara de un limón, una rama de canela y tres o cuatro rodajas de jengibre.

El procedimiento comienza poniendo el agua al fuego y cuando alcance una temperatura elevada, se incorporan la cáscara de limón, la canela y las rodajas de jengibre.

Posteriormente, se reduce la intensidad del fuego y se deja que los ingredientes permanezcan en el agua caliente durante varios minutos. El vapor comenzará a transportar sus aromas y estos se extenderán por el espacio.

La intensidad puede modificarse según las preferencias de cada persona, ya que si se busca una fragancia más marcada, se puede utilizar una mayor cantidad de ingredientes o prolongar el tiempo de calentamiento, siempre vigilando la olla y evitando que el agua se evapore por completo.

Olla con agua hirviendo, cáscaras de naranja enrolladas y dos ramas de canela sobre estufa de gas, con vapor visible.
La cáscara de limón que ibas a tirar puede perfumar la casa con canela y jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una segunda rama de canela también puede incorporarse si se desea que predomine una fragancia más dulce y especiada.

Una alternativa para aprovechar la cáscara del limón

Uno de los atractivos de este método es que permite darle un segundo uso a una parte del limón que habitualmente se desecha. De esta manera, la cáscara puede aprovecharse para crear un aroma agradable antes de terminar en la basura.

La mezcla también puede prepararse en diferentes momentos del día, especialmente después de cocinar. Sin embargo, debe tenerse presente que no elimina físicamente los contaminantes del aire ni sustituye una adecuada ventilación o limpieza: principalmente aporta aroma y ayuda a enmascarar olores desagradables.

Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que hervir estos tres ingredientes elimine la humedad de una vivienda. Si un espacio presenta problemas de humedad, filtraciones o moho, estos deben abordarse directamente mediante ventilación, reparación de las fuentes de agua y, cuando sea necesario, asistencia profesional.

Temas Relacionados

cáscara de limóncanela y jengibrearomatizante caseroAmbientador caseroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro aremetió contra lo que llamó iglesias neoevangélicas: “Hay un conflicto mundial contra la iglesia católica”

El expresidente colombiano publicó en redes que esos movimientos están “ligados a la recolección de dineros y poder político” y votaron contra sus reformas sociales pese a que sus feligreses habrían resultado beneficiados

Petro aremetió contra lo que llamó iglesias neoevangélicas: “Hay un conflicto mundial contra la iglesia católica”

Familia colombiana fue detenida por ICE en el aeropuerto de Atlanta

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la familia ingresó legalmente, pero excedió el tiempo permitido por sus visas

Familia colombiana fue detenida por ICE en el aeropuerto de Atlanta

Presidencia expidió circular para funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella: tienen 30 días para denunciar posibles irregularidades de la administración Petro

La directriz ordena mantener íntegros contratos, registros y comunicaciones, en soporte físico o digital, para garantizar trazabilidad y sustento probatorio, mientras continúa la auditoría a trámites con posible relevancia disciplinaria o penal

Presidencia expidió circular para funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella: tienen 30 días para denunciar posibles irregularidades de la administración Petro

Abelardo de la Espriella viajó al Tolima: aseguró que detrás de los incendios forestales hay “manos criminales” y ofreció recompensa de $50 millones por información

El objetivo del encuentro es coordinar las respuestas ante la emergencia causada por los recientes incendios forestales y provocados en el departamento. Las autoridades analizan el impacto de los siniestros y discuten estrategias para su contención y prevención

Abelardo de la Espriella viajó al Tolima: aseguró que detrás de los incendios forestales hay “manos criminales” y ofreció recompensa de $50 millones por información

Latam anunció reanudación de vuelos de Colombia a Venezuela luego de los terremotos que azotaron a ese país en junio de 2026

La aerolínea ofrecerá tres frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas y la venta estará disponible desde el 29 de agosto en todos los canales de la compañía y agencias de viajes

Latam anunció reanudación de vuelos de Colombia a Venezuela luego de los terremotos que azotaron a ese país en junio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Odontólogo lanzó alerta sobre la salud dental de Greeicy Rendón: “Tiene una infección”

Pipe Bueno respondió a seguidora que le pidió consejo tras contarle que su hija es lesbiana: “No pasa nada”

Pipe Bueno habló de la incertidumbre sobre su despedida de soltero tras revelación sobre sus adicciones: confesó que todavía no tiene el traje de novio

Alexa Torrex llevó a su ex Jhorman Toloza ante la justicia y lo señaló de violencia intrafamiliar: “Qué pague cárcel, todo el peso de la ley”

Claudia Serrato, manager de Lina Tejeiro, relató su dura lucha contra el cáncer tras iniciar tratamiento con quimioterapias: “Hoy hago un duelo a mi pelo”

Deportes

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

Wilmar Roldán repartió hojas explicando las nuevas reglas para el segundo semestre en la Liga BetPlay 2026 en pleno partido Junior vs América: qué decían

La colombiana Maria Camila Osorio debutará ante Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, en el Abierto de Tenis de los Estados Unidos 2026

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en el comienzo de la Bundesliga

Juan Sebastián Molano dejó de ser compañero de Tadej Pogacar: este es el nuevo equipo del esprinter

Bayern Múnich de Luis Díaz conoció los rivales en la fase de liga de la Champions League 2026-2027: enfrentarán al campeón de Inglaterra