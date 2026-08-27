Cambio de mando en las Fuerzas Militares: comandantes saliente y entrante hablaron de gratitud, reconocimiento y retos para Colombia

El oficial cerró su etapa al frente de la institución en la Escuela de Cadetes del Ejército, ante autoridades civiles y militares, y afirmó que mantuvo el cumplimiento de la Constitución y la defensa de la democracia - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

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En una jornada marcada por el relevo en la cúpula castrense, el general Hugo Alejandro López Barreto culminó su periodo como comandante de las Fuerzas Militares de Colombia con un mensaje de gratitud y reconocimiento a quienes integran la institución.

“Hoy culmino una de las etapas más importantes de mi vida. Me voy con el honor de haber servido a Colombia y con la satisfacción de haber estado junto a ustedes, allí donde la patria nos necesitó”, expresó el oficial ante autoridades civiles y militares reunidas en la Escuela de Cadetes del Ejército Nacional, en Bogotá.

El general López Barreto subrayó el valor de la labor realizada por los hombres y mujeres de la fuerza pública. “Recorrí nuestro territorio y fui testigo del valor, la entrega y el sacrificio de nuestros hombres y mujeres. Gracias al Ejército Nacional, que me formó como un buen soldado. Gracias a la Armada de Colombia y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana por su trabajo incansable. Y especialmente, gracias a los soldados de tierra, mar, aire y río por cumplir su misión todos los días”, afirmó.

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El general Hugo Alejandro López Barreto cerró su periodo como comandante de las Fuerzas Militares de Colombia con un mensaje de gratitud a la institución y a la ciudadanía - crédito MinDefensa

Durante su gestión, el ahora excomandante enfrentó retos derivados de la seguridad interna y el orden público en el país. Aseguró que las Fuerzas Militares actuaron siempre bajo el marco constitucional y sostuvo que la institución mantuvo su compromiso con la defensa de la democracia.

“Enfrentamos momentos difíciles, grandes desafíos y profundas responsabilidades. Pero hoy puedo decir con orgullo que ante cada reto que tuvo esta nación, sus Fuerzas Militares siempre estuvieron a la altura de lo que requirió el país. Defendimos la Constitución y la ley. Defendimos la democracia”, enfatizó López Barreto.

El general concluyó su intervención con un mensaje dirigido a la ciudadanía: “A Colombia, gracias por permitir servirle. Hoy mi camino en la institución termina, pero jamás dejaré de ser soldado. Me voy con una certeza que llevaré siempre conmigo: Colombia puede confiar en sus Fuerzas Militares”.

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Asunción del mayor general Erik Rodríguez Aparicio

El mayor general Erik Rodríguez Aparicio asumió el mando de las Fuerzas Militares de Colombia en la ceremonia de relevo presidida por Abelardo de la Espriella - crédito Fuerzas Militares

El relevo se oficializó en una ceremonia presidida por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que tomó juramento a la nueva cúpula militar y policial. El mayor general Erik Rodríguez Aparicio asumió el mando de las Fuerzas Militares de Colombia y se dirigió al país con un mensaje enfocado en el compromiso y la disciplina.

“Hoy asumo con profundo orgullo y honor el liderazgo de nuestras Fuerzas Militares. Recibo esta responsabilidad con gratitud a Dios, a Colombia y a cada uno de nuestros soldados, marinos y aviadores”, afirmó Rodríguez Aparicio al iniciar su gestión.

El nuevo comandante señaló que su labor se desarrollará bajo los lineamientos del jefe de Estado y del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora. En su discurso, reiteró el compromiso de la institución para combatir a los grupos armados: “Combatiremos con contundencia a los grupos terroristas”.

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El nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia ratificó el compromiso institucional de combatir con contundencia a los grupos terroristas - crédito Fuerzas Militares

Rodríguez Aparicio mostró reconocimiento hacia su antecesor y al equipo saliente: “Al señor general Hugo Alejandro López Barreto y a la cúpula militar saliente, mi reconocimiento y gratitud por su servicio, entrega y compromiso con la seguridad y defensa de la Nación”.

Contexto de la transmisión de mando

La ceremonia de cambio de mando se desarrolló en el campo de paradas Batalla de Boyacá, en la capital colombiana, con la presencia de 360 uniformados que representaron a cada una de las ramas de la fuerza pública. El evento marcó el inicio de la gestión de la nueva cúpula militar y policial designada por De la Espriella. El mandatario reiteró los valores que espera de los nuevos comandantes: disciplina, honor y resultados.

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En su intervención, el presidente advirtió que toda estructura armada ilegal será tratada como grupo terrorista y enfrentará la fuerza legítima del Estado. “Aquí no hay espacio para el diálogo. Esa opción está agotada. Los que quieran abandonar la criminalidad pueden someterse a la justicia por los mecanismos establecidos por la ley”, puntualizó.

Abelardo de la Espriella informó que en los primeros días de su Gobierno la fuerza pública neutralizó 21 cabecillas, capturó 530 personas e incautó 13 toneladas de cocaína - crédito MinDefensa

El jefe de Estado resaltó que durante los primeros días de su Gobierno, la fuerza pública logró la neutralización de 21 cabecillas, la captura de 530 personas vinculadas a actividades delictivas, la incautación de 13 toneladas de cocaína y la destrucción de 83 infraestructuras asociadas al narcotráfico.

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“Soldados y policías de la Patria (...) voy a estar con ustedes apoyándolos, animándolos y respaldándolos. Tienen en este presidente a un aliado. Estaré frente a ustedes y seré el primero en salir en defensa de su honor cuando pretendan mancillarlo a través de montajes, trampas, persecuciones y falsos procesos”, aseguró el De la Espriella ante los asistentes.