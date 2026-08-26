Colombia

Él es Iván Sánchez, quien asumirá la dirección de la Adres en medio de la crisis financiera del sistema de salud

La designación ocurre en plena tensión por la falta de liquidez, con hospitales, EPS y clínicas reclamando pagos, mientras la entidad prepara una inyección para estabilizar la red y asegurar el suministro de fármacos

El proceso de verificación de la Adres identificó IPS inscritas formalmente pero sin dirección física en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - crédito Adres
Iván Sánchez asumirá la dirección de la Adres en medio de la crisis financiera del sistema de salud colombiano - crédito Adres
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Iván Sánchez fue designado como nuevo director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidad clave en el manejo de los recursos del sistema de salud colombiano.

Su nombramiento se produce en un contexto marcado por la presión de hospitales, EPS y clínicas por el flujo de fondos, así como por la necesidad de implementar medidas para enfrentar la crisis financiera del sector.

De acuerdo con información de Blu Radio, Sánchez lideró el empalme del sector salud para el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella.

Su nombre había sonado recientemente dentro de la baraja de posibles ministros de Salud. Ahora, tomará el control de una de las instituciones con mayor responsabilidad financiera en el sistema sanitario, encargada de distribuir los recursos que garantizan la atención de millones de usuarios en Colombia.

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El financiamiento del sistema sigue siendo insuficiente, con una siniestralidad superior al 110% y riesgos de desfinanciamiento para las EPS - crédito Acemi
El plan de choque de la ADRES prevé una inyección de 10 billones de pesos para estabilizar la red hospitalaria y garantizar la entrega de medicamentos - crédito Acemi

El nuevo director llega con la responsabilidad de ejecutar un plan de choque que contempla una inyección inmediata de $10 billones para estabilizar la red hospitalaria y garantizar la entrega de medicamentos.

Entre las prioridades de este plan figura la vigilancia reforzada del uso de los recursos, utilizando tecnologías como inteligencia artificial y blockchain para asegurar la trazabilidad de los fondos.

Durante la fase de transición de gobierno, Sánchez participó en la elaboración del diagnóstico sobre las condiciones en que se encontraba el sector salud.

Este análisis incluyó la revisión de temas críticos como la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo que determina los montos reconocidos para la financiación de la atención de los afiliados, y que ha sido cuestionado por su suficiencia y metodología, según señalaron fuentes del sector consultadas por Blu Radio.

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Crisis de la salud en Colombia
La Adres registró ingresos por 97,1 billones de pesos entre julio de 2024 y junio de 2025, y en 2026 la cifra subió a 114,8 billones - crédito Juan Fernando Cano/Colprensa

La Adres, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, tiene la misión de administrar y girar los recursos que financian la atención médica en Colombia.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, la entidad registró ingresos por $97,1 billones, una cifra que aumentó hasta aproximadamente $114,8 billones en 2026, con un crecimiento sostenido respecto a años anteriores. Gran parte de estos fondos corresponde a la UPC, que solo en los primeros cuatro meses de 2026 representó $34,9 billones reconocidos para la atención de afiliados.

Según los datos oficiales, en enero de 2026 el giro por UPC ascendió a $8,42 billones, en febrero fue de $8,27 billones, en marzo alcanzó los $8,66 billones y en abril llegó a $8,71 billones. Además, la entidad distribuyó $6,52 billones directamente a 3.732 clínicas, hospitales y proveedores durante febrero.

A esto se suman los recursos destinados a presupuestos máximos, que financian servicios y tecnologías no cubiertos por la UPC, con $11,66 billones asignados entre 2023 y 2025. La entidad también administra la Base de Datos Única de Afiliados (Bdua), utilizada para determinar los pagos a las EPS, y coordina transferencias, giros y verificaciones para proteger los recursos públicos.

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
Iván Sánchez deberá aplicar controles sobre 10 billones de pesos con herramientas como inteligencia artificial y blockchain para vigilar la trazabilidad de los fondos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada de Sánchez a la dirección de la Adres implica que uno de los artífices del diagnóstico sectorial durante el empalme asuma la responsabilidad directa sobre la administración y distribución de los recursos.

Su trayectoria incluye cargos en la Contraloría General de la República, en la que estuvo a cargo de funciones relacionadas con el control de fondos públicos y la lucha contra la corrupción, así como experiencia en el sector privado y en áreas relacionadas con la salud.

Entre los retos inmediatos del nuevo director se encuentra la revisión de la UPC y la evaluación de posibles ajustes extraordinarios, una de las principales demandas de hospitales, clínicas y EPS.

Además, deberá implementar el plan de choque anunciado por el gobierno, supervisar el uso de tecnologías de control y coordinar la distribución de recursos en medio de la crisis financiera.

El presidente Abelardo de la Espriella ha encargado a Sánchez la puesta en marcha de las propuestas definidas en la transición, en un momento donde la sostenibilidad del sistema y la transparencia en el manejo de los fondos son objeto de debate nacional.

Según lo reportado, el volumen de recursos y la presión por el flujo financiero colocan a la Adres en el centro de las decisiones más sensibles para el sector salud colombiano.

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