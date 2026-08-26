Colombia

Senador Duvalier Sánchez explicó qué pasó con el Pcto Histórico en la elección de magistrados del CNE: “Decidió imponerse y excluir”

El congresista de Alianza Verde aseguró que buena parte del Pacto iba a apoyar al aspirante José Salamanca, pero horas antes de la votación, el partido cambió de candidatura

El congresista aseguró que integrantes del Pacto Histórico cambiaron a última hora el respaldo que ya habían anunciado a un candidato a magistrado del CNE - crédito @DuvalierSanchez/X

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En medio de tensiones, cambios de opinión y divisiones, el Congreso de la República eligió a los magistrados que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el nuevo periodo constitucional (2026-2030). Las personas que quedaron seleccionadas son:

  1. Cielo Rusinque
  2. Ana Jimena Bautista
  3. Nubia Stella Martínez
  4. Silvio Carrasquilla
  5. Juan Carlos Wills
  6. Juan Felipe Lemos
  7. José Antonio Parra Fandiño
  8. Plinio Alarcón Buitrago
  9. Gersel Pérez

La elección de los togados derivó en críticas por parte de congresistas del Partido Alianza Verde en contra del Pacto Histórico. De acuerdo con el legislador Duvalier Sánchez, del Verde, desde hacía tres semanas habían estado trabajando de la mano con el Pacto Histórico, con la congresista Carolina Corcho y otros voceros, para conformar una lista alternativa de candidatos a magistrados del CNE.

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El congresista Duvalier Sánchez aeguró que una pequeña cúpula del Pacto divide su sector y excluye a los aliados - crédito Prensa Duvalier Sánchez y Cristian Bayona/Colprensa
El congresista Duvalier Sánchez aeguró que una pequeña cúpula del Pacto divide su sector y excluye a los aliados - crédito Prensa Duvalier Sánchez y Cristian Bayona/Colprensa

Entonces, propuso a José Salamanca, un amigo hace 15 años que conoció en sectores progresistas. Según detalló, es experto en Derecho Electoral, defensor de las campañas de Colombia Humana de 2018 y de 2022. Junto con él, fue inscrita otra candidatura, pero esa persona renunció a su aspiración, por lo que la bancada mayoritaria de la Alianza Verde decidió respaldar a Salamanca.

Los legisladores del partido presentaron al candidato al Pacto Histórico y, de acuerdo con Duvalier Sánchez, muchas personas del Pacto afirmaron estar a favor de la candidatura de Salamanca y confirmaron su voto. Incluso, el expresidente Gustavo Petro habría asegurado que le parecía “muy bien” que un perfil como el de ese aspirante llegara a la magistratura del CNE. Sin embargo, esa postura cambió repentinamente.

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Horas antes de la elección de magistrado del CNE, el Pacto sintió que tenía los votos suficientes para poner o imponer el tercer renglón, cambiando las reglas de juego y excluyéndonos, diciendo que no eran necesarios los votos del Verde, que ellos tenían más de 90 votos”, precisó Sánchez en sus declaraciones.

Los congresistas del Pacto Histórico decidieron que apoyarían al candidato Guillermo Rivera –que no fue seleccionado para ser magistrado del CNE–, del partido En Marcha. Duvalier Sánchez no puso en duda la idoneidad del aspirante, pero sí criticó el hecho de que el movimiento político haya cambiado su decisión, buscando respaldar a un candidato postulado por una colectividad que solo tiene un senador.

El partido En Marcha postuló a Guillermo Rivera como candidato a magistrado del Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2026-2030 - crédito @SomosEnMarcha/X
El partido En Marcha postuló a Guillermo Rivera como candidato a magistrado del Consejo Nacional Electoral, para el periodo 2026-2030 - crédito @SomosEnMarcha/X

Según el legislador, la Alianza Verde hace parte de los partidos minoritarios, pero es la bancada más grande: cuenta con 13 congresistas. En ese sentido, considera que el partido tenía derecho de impulsar o proponer un nombre para la candidatura a magistrado del CNE.

Así las cosas, aseguró que un reducido grupo del Pacto Histórico prefirió apoyar a otro aspirante, al parecer, por intereses personales. “Una pequeña cúpula, defendiendo intereses personales y no colectivos, decidió imponerse y excluir y cambiar las reglas de juego y dejarnos horas antes en el aire. Por eso armamos una lista con residuos, allí estuvo Cambio Radical con un residuo, nosotros pusimos lo que pudimos”, precisó.

Algunos congresistas de la Alianza Verde no apoyaron a Guillermo Rivera y optaron por respaldar a Gersel Pérez, que sí quedó elegido como uno de los magistrados del CNE para el nuevo periodo constitucional. Entre las personas que votaron por el candidato seleccionado están Duvalier Sánchez, Jaime Raúl Salamanca, Diego Fernando García, Mauricio Toro, Víctor Andrés Armero y Jhon Amaya.

El Pacto Histórico reafirma su compromiso con las reformas sociales y las elecciones de 2026, pero enfrenta críticas desde la oposición por supuestas irregularidades - crédito @MafeCarrascal/X
Una parte del Pacto Histórico decidió respaldar a un candidato distinto a José Salamanca - crédito @MafeCarrascal/X

Esos que llevaron al error y a la exclusión a nosotros, hoy están buscando responsables. Asuman la responsabilidad política. Yo asumo la responsabilidad política, pero trabajé tres semanas en estar en la lista del Pacto con la invitación de estar en el tercer renglón. Con eso lográbamos ganar sin lugar a dudas, pero intereses particulares de gente que está llevando el Pacto a dividirlo”, aseveró Sánchez.

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