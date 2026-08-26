Colombia

La reforma pensional “acaba con las megapensiones, pero será más costosa para las nuevas generaciones”, alertaron los fondos privados

Asofondos advirtió que la nueva etapa del sistema de pensiones en Colombia podría afectar la capacidad de elección y aumentar los desafíos para los que recién comienzan a cotizar

- crédito Infobae
La reforma pensional entraría en vigor el 1 de abril de 2027 - crédito Infobae
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La Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional contenida en la Ley 2381 de 2024, aunque determinó que la Cámara de Representantes debe corregir el trámite legislativo de nueve o diez artículos específicos en un plazo de 30 días hábiles.

Según el alto tribunal, el nuevo sistema de pensiones mantiene su estructura general aprobada, mientras que los artículos sujetos a revisión están relacionados con la prestación anticipada y reglas puntuales que no cumplieron con el debate requerido.

Además, se estableció que la reforma comenzará a regir el 1 de abril de 2027, lo que otorga al Congreso de la República el tiempo necesario para subsanar los aspectos legislativos señalados. La decisión garantiza la continuidad del proceso de transformación del sistema pensional, aunque condiciona su puesta en marcha a la corrección de los artículos observados.

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La medida abrió una nueva etapa para los fondos privados de pensión. Así lo confirmó la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) el 26 de agosto de 2026 al decir que espera conocer el detalle completo de la sentencia de la Corte Constitucional y que ya revisa la agenda de tareas necesaria para aplicar la Ley 2381 de 2024.

Con la reforma pensional "se afecta el ahorro, suprime la libertad de elegir sistema de pensiones, y deja una deuda inmensa a los más jóvenes” - crédito Asofondos
Con la reforma pensional "se afecta el ahorro, suprime la libertad de elegir sistema de pensiones, y deja una deuda inmensa a los más jóvenes” - crédito Asofondos

Anunció que la industria de los fondos de pensiones quedó a la espera del texto detallado del fallo, por lo que entró en fase de implementación para prepararse para la entrada en vigor de la reforma y acompañar las discusiones de los artículos que la Corte devolvió al Congreso. También indicó que revisará, junto con otras entidades del sistema, los ajustes operativos que exige la decisión judicial.

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El gremio señaló que la decisión de la Corte despeja el panorama tras la suspensión de la ley el año anterior. La reacción combinó respaldo al trámite institucional con advertencias sobre los efectos que, a su juicio, tendrá la reforma a futuro.

Al respecto, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, anotó que “mientras se abren espacios institucionales para hacer del sistema pensional uno más equitativo, sostenible y de mayor cobertura, la industria de los fondos de pensiones queda pendiente de los detalles del fallo y entra en modo implementación para estar listos para la entrada en vigor de la reforma pensional”.

Qué parte de la reforma deberá corregir el Congreso

La sentencia, según expuso el gremio, mantuvo en pie la mayor parte del articulado de la Ley 2381 de 2024. A la vez, devolvió nueve artículos y una proposición adicional a la Cámara de Representantes para corregir vicios de trámite. El ajuste deberá resolverse en un plazo de 30 días hábiles, de acuerdo con lo informado por Asofondos.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, anotó que la industria de los fondos de pensiones privados —Colfondos, Porvenir, Skandia y la propia Asofondos— reconoce la aprobación y el avance institucional de la reforma, aunque queda pendiente el análisis detallado del fallo - crédito Asofondos

Las administradoras dijeron que seguirán de cerca ese nuevo debate legislativo y que pondrán a disposición su experiencia técnica en esas discusiones.

Asimismo, el gremio sostuvo que acompañará ese proceso con el objetivo de aportar insumos técnicos para las decisiones que se adopten en el Congreso. Añadió que ese trabajo hace parte de su compromiso con un sistema más sólido, sostenible y centrado en los trabajadores.

Tareas de implementación que vienen para las AFP

Tras el fallo, las administradoras de fondos de pensiones (AFP) deberán retomar y ajustar los planes de implementación que ya adelantaban antes de que la ley quedara suspendida el año anterior. Esa hoja de ruta también involucra a Colpensiones y al Banco de la República, además de otras instituciones del nuevo sistema pensional.

Dentro de estas tareas está:

  • Identificar qué poblaciones quedan cubiertas por el régimen de transición y cuáles no, con base en las bases de datos de todas las entidades involucradas.
  • Evaluar el estado de los desarrollos que ya se habían adelantado.
  • Diseñar, ajustar o implementar los procesos operativos para que el esquema previsto en la nueva ley funcione con eficiencia.
  • Revisarse, ajustar e implementar nuevos modelos de atención para los afiliados.

Asofondos aclaró que la fase exigirá revisar la agenda de tareas de los próximos meses. El gremio incluyó ese trabajo en una coordinación con las instituciones que participarán en el nuevo sistema pensional.

Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
Los que ganen más de 2,3 salarios mínimos tendrán que dividir sus aportes entre Colpensiones y los fondos privados con la reforma pensional - crédito Colprensa

Advertencias sobre ahorro y nuevas generaciones

Junto con esa disposición a aplicar la reforma, Asofondos insistió en sus reparos de fondo. Según su planteamiento, “el nuevo esquema termina con las megapensiones, pero será más costoso para las nuevas generaciones”.

Añadió que “la reforma afecta el ahorro, suprime la libertad de elegir sistema de pensiones y deja una deuda inmensa a los más jóvenes”. Esas valoraciones fueron presentadas por Asofondos como parte de su análisis sobre los efectos futuros de la ley. En ese balance, el sector recordó su trayectoria de más de 30 años de acompañamiento a los trabajadores colombianos. También afirmó que en ese tiempo entregó rendimientos promedio de más del 7% por encima de la inflación.

Velasco vinculó esa experiencia con la etapa que ahora comienza para los fondos y sus afiliados. El dirigente afirmó que “el trabajo del sector continuará durante la transición mientras se ajustan las reglas y la operación del nuevo sistema”. La organización cerró su reacción con un mensaje de continuidad frente a los ahorros de los cotizantes. En esa línea, ratificó que mantendrá el acompañamiento a los más de 20 millones de afiliados durante esta nueva fase del sistema pensional.

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