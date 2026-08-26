Colombia

Congresista Óscar Benavides está bajo la lupa de la Corte Suprema tras recolectar dinero para afectados por el terremoto: a esto se enfrenta

El alto tribunal citará al representante a la Cámara a versión libre para establecer el monto de los recursos recibidos, su procedencia y destinación, luego de una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de las donaciones

Congresista abrió una cuenta bancaria para donaciones destinadas a las víctimas del terremoto de 7,4 en Chocó crédito @ODBenavidesA/X/Europa Press
a investigación busca establecer cuánto dinero fue recibido, cómo se recolectaron los recursos y cuál fue su destinación final - crédito @ODBenavidesA/X/Europa Press
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides, luego de recibir una denuncia relacionada con la recolección de ayudas económicas destinadas a personas afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

La denuncia señala presuntas irregularidades debido a que los recursos habrían sido recibidos a través de una cuenta personal.

El alto tribunal busca determinar las circunstancias en las que se promovieron las donaciones, cuánto dinero fue recibido y cuál fue la destinación de los recursos recolectados. En la actuación también se evaluarán los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública.

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Como parte de la indagación previa, la Corte Suprema citará a Benavides a versión libre, diligencia en la que el congresista podrá entregar su explicación sobre la iniciativa, las cuentas divulgadas para recibir las consignaciones y la participación de una fundación en la administración de los recursos, según lo que él mismo ha señalado públicamente.

La denuncia y el expediente contra el congresista

El representante a la Cámara afirmó que recolectaron cerca de $60.000.000 que serán destinados a los afectados en Chocó - crédito @ODBenavidesA/X

La actuación judicial se conoce después de que, a mediados de agosto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibiera una primera denuncia contra el representante Óscar Benavides. El expediente tiene 21 páginas y fue radicado en la Secretaría General de esa instancia. Por reparto, quedó en manos del magistrado Francisco Farfán, actual presidente de la sala encargada de conocer las investigaciones contra congresistas.

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Y es que tras la emergencia, Benavides, representante a la Cámara por la circunscripción afro, hizo llamados a través de sus redes sociales para recolectar alimentos no perecederos, ropa y elementos de aseo para las personas afectadas en Chocó. También publicó datos de cuentas bancarias y otros mecanismos mediante los cuales los ciudadanos podían realizar aportes económicos.

En una publicación en su cuenta de X, el congresista escribió: “El Chocó necesita de nuestra ayuda de manera urgente, unamos esfuerzos para que ayudar 👇🏾🔴Cuenta de Ahorros Bancolombia: 05366746244 🔴LLAVE BANCOLOMBIA: @ibalde042🔴Nequi: 3233247201🔴Ahorros Davivienda: 017670245939 📍Punto acopio Bogotá: CALLE 127 C #49-05. 📍Punto de acopio Cali: Calle 42#84A-48, Ciudadela Comfandi-Caney, segundo piso.📞 Comunicarse al whatsapp: 320 978 4629”.

Junto con ese mensaje, Benavides compartió un video en el que informó sobre los recursos que, para ese momento, habían sido recibidos a través de la iniciativa. Gracias a su solidaridad, a esta hora ya hemos recibido más de sesenta millones de pesos y ya están empezando a llegar en nuestro centro de acopio todo el material, todo el mercado, todo lo que ustedes están donando (...)”, señaló.

Benavides aseguró que habría transparencia en la destinación y respondió a críticas

Óscar Benavides negó que se trate de una colecta personal y aseguró que la recepción y administración de los recursos está a cargo de una fundación - crédito @ODBenavidesA/X
Óscar Benavides negó que se trate de una colecta personal y aseguró que la recepción y administración de los recursos está a cargo de una fundación - crédito @ODBenavidesA/X

En esa misma intervención, el representante explicó que mostraría el proceso de utilización de los recursos y afirmó que se encargaría de verificar personalmente la entrega de las ayudas en el departamento del Chocó: “Este será un camino de transparencia donde ustedes se van a dar cuenta el destino final que van a tener todas estas ayudas. Yo mismo me encargaré junto a mi equipo de trabajo, de llegar hasta el departamento del Chocó y entregarle las ayudas a quien lo necesita”.

La campaña generó cuestionamientos en redes sociales relacionados con la forma en que estaban siendo recibidos y administrados los aportes. Entre las críticas también aparecieron señalamientos contra el congresista y su equipo de trabajo por el manejo de las donaciones.

En medio de esas discusiones, Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, se refirió públicamente al caso y señaló que, si un congresista “solicita y recibe dinero del público de manera masiva y habitual, sin autorización, podría incurrir en el delito de captación masiva y habitual de dineros”, conducta contemplada en el artículo 316 del Código Penal.

Las declaraciones del exfiscal antecedieron a la respuesta pública de Benavides, quien rechazó que la iniciativa correspondiera a una colecta personal y afirmó que los recursos estaban siendo gestionados por una fundación. “Veo a muchos opositores a nuestra causa, como el exfiscal Francisco Barbosa, preocupados, buscándome la caída. A ellos quiero decirles que se quedarán con las ganas”, afirmó el congresista en X.

Posteriormente, Benavides explicó que los recursos entregados por ciudadanos en Colombia y desde el exterior no estaban siendo administrados directamente por él. Las donaciones que los colombianos y personas en el exterior nos han confiado NO son una colecta personal. Todo lo está gestionando una fundación, todo se está registrando, todo se está mostrando y se mostrará públicamente, y yo mismo iré a verificar que cada cosa se entregue a los damnificados”, sostuvo.

Corte Suprema de Justicia
La indagación previa permitirá a la Corte recopilar elementos, escuchar al congresista y determinar si existen fundamentos para avanzar en una investigación formal - crédito Gustavo Torrijos

Ahora, con la apertura de la indagación previa, la Corte Suprema deberá recopilar y revisar los elementos relacionados con la campaña de donaciones. La versión libre del congresista será una de las actuaciones previstas para conocer su explicación sobre el origen de la iniciativa, los mecanismos utilizados para recibir los aportes y la forma en que fueron administrados.

Uno de los aspectos que deberá esclarecerse dentro de la actuación es cuánto dinero fue efectivamente recibido y cuál fue su destinación, teniendo en cuenta que el propio congresista informó públicamente que la campaña había recaudado más de $60 millones, además de recibir alimentos, mercados y otros elementos de primera necesidad.

La investigación también deberá establecer las circunstancias bajo las cuales se recibieron los recursos y si los hechos denunciados tienen relación con las conductas penales que la Corte Suprema está evaluando en esta etapa.

La apertura de una indagación previa no determina por sí misma la responsabilidad penal del congresista. La actuación busca establecer los hechos denunciados y determinar, con base en los elementos que sean recaudados y las explicaciones que entregue Benavides, si existen fundamentos para avanzar hacia una investigación formal.

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