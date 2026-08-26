“Farmear aura” en Colombia: esto es lo que buscaron los colombianos sobre la tendencia del momento

“Farmear aura” se instaló en Colombia con un alza de +700% en Google Trends frente a la semana anterior y de más de 5.000% interanual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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En días recientes, la expresión “farmear aura” se instaló en el vocabulario digital de los colombianos con una intensidad que los datos de Google Trends convierten en cifras difíciles de ignorar.

Durante la última semana, las búsquedas del término registraron un aumento de +700% frente a la semana anterior y un alza de más de 5.000% en comparación con el mismo período del año anterior, una variación que la plataforma clasifica como aumento puntual. El fenómeno, que combina el lenguaje de los videojuegos con una nueva forma de competencia social entre jóvenes, pasó de los memes a las calles de varias ciudades del país.

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El gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra que las búsquedas alcanzaron su punto más alto a comienzos de la semana analizada, con un pico que rozó el índice máximo de 100, para luego descender en forma progresiva hacia el final del período. La curva, sin embargo, se mantuvo por encima de 20 puntos durante toda la semana, lo que refleja un interés sostenido y no meramente circunstancial.

El origen del término y su expansión en Colombia

Colombia se sumó a la tendencia mundial de farmear aura - crédito Facebook

“Farmear aura” es una expresión que combina dos conceptos propios de la generación Z. “Farmear” proviene del inglés to farm y tiene raíces en el universo de los videojuegos —títulos como League of Legends y Pokémon Unite popularizaron la idea de repetir determinadas acciones con el fin de acumular recursos o puntos—. “Aura”, por su parte, se usa en el entorno digital para describir el magnetismo, la presencia y el carisma que una persona proyecta ante los demás. La fusión de ambos términos dio lugar a una expresión que alude a acumular, en forma simbólica, puntos de reconocimiento social a través de gestos, poses, actitudes o referencias a memes.

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La tendencia se originó en 2024 y escaló durante 2025, pero su auge llegó en 2026, cuando trascendió el espacio virtual para materializarse en encuentros presenciales. En Colombia, uno de los primeros torneos se registró en los alrededores de la Universidad Nacional, sede Bogotá, aunque la institución aclaró mediante comunicado que el evento no contaba con su autorización. Pese a ello, eso no impidió que otras ciudades del país organizaran sus propios eventos.

Casanare y Guaviare lideran el interés regional

Casanare y Guaviare lideran el interés regional por “farmear aura” en Google Trends, seguidos por Antioquia, Boyacá y Caldas - crédito Google Trends

El mapa de interés por región revela una distribución amplia del fenómeno en el territorio nacional. Casanare encabeza la lista de departamentos con mayor volumen de búsquedas, seguido de Guaviare, Antioquia, Boyacá y Caldas.

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La presencia de departamentos como Guaviare y Casanare en los primeros lugares del ranking contrasta con lo que podría esperarse de una tendencia asociada a centros urbanos, y apunta a una penetración del fenómeno que va más allá de las grandes ciudades.

Lo que los colombianos quisieron saber: 40 consultas en ascenso

Google Trends registró en Colombia 40 consultas en ascenso sobre “farmear aura” y mostró el recorrido de la tendencia entre los usuarios. Las primeras diez búsquedas sobre “farmear aura” se concentraron en qué significa, de dónde salió y qué quiere decir el término - crédito Google Trends

El listado de consultas en ascenso, que abarca 40 términos, dibuja con precisión el recorrido que hizo la tendencia en la mente de los usuarios. Las primeras diez posiciones, todas clasificadas como aumento puntual,incluyen búsquedas como “qué es farmear aura ejemplo”, “de dónde salió farmear aura”, “qué significa farmear el aura”, “qué quiere decir farmear aura” y “memes de farmear aura”, apuntan tanto a conocer las raíces del fenómeno. Por su parte, la presencia de “memes de farmear aura” en ese bloque inicial confirma que el humor fue uno de los principales vectores de propagación del fenómeno.

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En el segmento del 11 al 20 —también con clasificación de aumento puntual en varios casos—, aparecen términos como “farmear aura gif”, “ejemplos de farmear aura”, “definición de farmear aura” y “define farmear aura”, lo que muestra una segunda capa de usuarios que buscó no solo entender el concepto sino encontrar representaciones visuales del mismo.

Entre los puestos 11 y 20, las búsquedas de “farmear aura gif”, ejemplos y definición sumaron interés por representaciones visuales del concepto - crédito Google Trends

Entre las posiciones 16 y 20 se concentran algunos de los crecimientos porcentuales más altos de toda la lista: “wue es farmear aura” con +4.200%, “música de farmear aura” con +4.050%, “pasos para farmear aura” con +4.000%, “six seven significado” con +3.700% y “qué significa farmear mucha aura” con +3.300%. La búsqueda de “pasos para farmear aura” y “música de farmear aura” sugiere que una parte del público no solo quiso entender el concepto, sino participar activamente en él.

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Del puesto 21 al 30, los crecimientos siguen siendo pronunciados. “De dónde salió lo de farmear aura” registró un alza de +2.900%; “qe es farmear aura” subió +2.850%; “que significa el término farmear aura” creció +2.800%; y “qué es farmear aura en Colombia” alcanzó +1.000%.

Del puesto 21 al 30, variantes como “de dónde salió lo de farmear aura” y “qué es farmear aura en Colombia” mantuvieron alzas pronunciadas en Google Trends - crédito Google Trends

En el tramo final analizado —posiciones 31 a 40—, los porcentajes de crecimiento son más moderados pero el volumen de variantes sigue siendo alto. “Farmear que significa” lidera ese bloque con +250%, seguido de “qué significa farmear el aura” con +110%, “de dónde viene farmear aura” con +100% y “qué significa aura” con +80%. Cierran el segmento “vídeos farmear aura” con +60% y varias variantes del mismo núcleo semántico con crecimientos de entre +60% y +70%.

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En el tramo final, consultas como “farmear que significa”, “qué significa el aura” y “vídeos farmear aura” sostuvieron el interés por el mismo núcleo semántico - crédito Google Trends

Las consultas populares: el núcleo duro de la búsqueda

Entre las consultas populares en Colombia, “qué farmear aura”, “qué es farmear aura” y “aura qué es” lideraron las búsquedas habituales de la última semana - crédito Google Trends

Paralelo al listado de consultas en ascenso, Google Trends identificó las consultas de búsqueda habituales de quienes buscaron “farmear aura” en Colombia durante la última semana. El término “qué farmear aura” encabeza esa lista con un alza de +20%, seguido de “qué es farmear aura” con +5% y “aura qué es” con +3%.

Las posiciones 8, 9 y 10 —“qué significa”, “qué significa aura” y “qué significa farmear”— registraron cada una un crecimiento de +300%, lo que indica que la tendencia arrastró consigo un interés generalizado por el significado de los términos que la componen, incluso de forma independiente.