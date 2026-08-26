Excontralor general se refirió al despido de más de 300 funcionarios en la entidad: “Con $40.000 millones se sostiene la planta”

Excontralor general se pronunció tras el despido de más de 300 funcionariosa - crédito @CGR_Colombia/X

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La Contraloría General de la República (CGR) resolvió terminar el 1 de septiembre de 2026 la vinculación de 349 servidores de la planta global temporal creada para vigilar y ejercer control fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

La decisión se fundamenta en la situación presupuestal del SGR, cuya sostenibilidad financiera “enfrenta riesgos debido a un recaudo por debajo de lo previsto, el bloqueo de apropiaciones y la disminución en la capacidad de inversión en los territorios, comprometiendo proyectos, obras y servicios”, conforme a la advertencia del órgano de control del 3 de agosto de 2026.

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En efecto, señaló que, bajo esas condiciones, no resulta financieramente procedente mantener la permanencia de quienes ocupan los empleos de esta planta temporal, creada mediante el Decreto Ley 2651 de 2022.

La CGR precisó que se configuran las circunstancias previstas en el parágrafo del artículo 2 de ese decreto, que supedita la permanencia de los servidores al comportamiento efectivo del recaudo de las regalías.

Tras el despido masivo, el excontralor general Carlos Hernán Rodríguez vinculó la continuidad de la planta de personal a una eventual adición presupuestal de $40.000.000.000 para la entidad. En su intervención, sostuvo que con ese refuerzo “se sostiene la planta” y planteó que el ajuste permitiría “recuperar el costo del Estado”.

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La Contraloría General de la República (CGR) resolvió terminar el 1 de septiembre de 2026 la vinculación de 349 servidores de la planta global - crédito Colprensa

El exjefe del organismo explicó su posición sobre el debate del tamaño de la entidad y los resultados de su gestión. “Hay muchas personas que hablan esa cantidad de burocracia que tiene la Contraloría. Tienen una cantidad de personas, pero no muestran resultados”, afirmó.

En ese contexto, Rodríguez insistió en que la reducción de la nómina cambió el panorama interno. “Ahora que están saliendo los 365, sí estamos viendo que entonces las personas sí hacían falta, porque con lo que tenemos no da”, dijo, refiriéndose a la salida de personal.

Sobre la discusión de recursos, el excontralor defendió la solicitud de adición y la conectó con la estabilidad laboral. “¿Por qué no le pueden a la Contraloría reconocer sus 40 mil millones de pesos para que permanezca la planta? Créame que yo estoy de acuerdo”, declaró.

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También se refirió al manejo inmediato de los pagos tras las desvinculaciones y señaló que, por el momento, la entidad cuenta con caja para cubrir las obligaciones de corto plazo. “Hay plata para pagar este mes y para pagar la liquidación. Entonces, hagamos esto: paguemos, liquidemos y que el contralor tome la determinación frente a las gestiones que realice”, indicó.

Carlos Hernán Rodríguez defendió la solicitud de adición de recursos para el organismo de control y la conectó con la estabilidad laboral - crédito Contraloría General de la República

Finalmente, condicionó la decisión sobre la continuidad de la planta a que se concrete la adición presupuestal y comparó el escenario con lo ocurrido con otra rama del poder público: “Si le adicionan el presupuesto, que fue parecido a lo mismo que pasó con el Congreso de la República, 40 mil millones de pesos, él determinará para darle continuidad a una planta que yo creo que sí se necesita y que esa planta sí tiene resultados”.

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La alerta de apagón que fue ignorada por el Gobierno Petro

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, emitió una advertencia al Gobierno Petro debido al aumento de la contratación pública registrado tras el fin de las restricciones impuestas por la Ley de Garantías. - crédito Colprensa y Luisa González/Reuters

El excontralor general Carlos Hernán Rodríguez volvió a advertir sobre un posible apagón en Colombia y aseguró que durante cuatro años alertó al gobierno del expresidente Gustavo Petro sobre una crisis por falta de energía sin que, según dijo, sus advertencias fueran atendidas, en un momento en que varios organismos de control activaron mesas técnicas para evitar un desabastecimiento del servicio.

Rodríguez hizo esas declaraciones durante su última rendición de cuentas en el auditorio principal de la Contraloría General de la República, en el occidente de Bogotá. Allí sostuvo que la entidad venía advirtiendo desde hace años sobre el riesgo que enfrentaba el sistema.

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“La Contraloría no está viniendo a hablar ahora, habló durante cuatro años; que no haya sido escuchada, es otra cosa”, afirmó el exfuncionario. En su intervención también insistió en que el organismo fue el primero en poner sobre la mesa la posibilidad de un apagón.

En otro tramo de su intervención, Rodríguez recordó las gestiones que, conforme a su versión, adelantó la Contraloría ante la administración saliente para atender el problema. “El primer organismo que habló frente al tema del apagón fue la Contraloría General. Nosotros siempre advertimos: aquí se va a venir un apagón, hay dificultades. Esas mesas que están haciendo ahora, procurador, de las cuales deberá estar el señor contralor sobre el tema de los recursos que se deben desembolsar (Laverde), ¿cuántas reuniones hicimos para solicitarle al gobierno (Petro) ese tema? Lo hicimos en varias oportunidades; lamentablemente, no se dio”, dijo.

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