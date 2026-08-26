Colombia

Colombia envejece: en 2036 habrá más mayores de 60 años que menores de 15

La caída de los nacimientos y el aumento de la esperanza de vida están modificando la estructura poblacional, un escenario que plantea nuevos retos para los sistemas de salud, pensiones, cuidado y bienestar

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Las proyecciones demográficas anticipan un aumento progresivo de la población adulta mayor en Colombia durante las próximas décadas -crédito Imágen Ilustrativa Infobae
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El cambio en la edad de los colombianos ya empieza a modificar las proyecciones sobre el futuro del país. Menos nacimientos y una vida cada vez más larga están llevando a Colombia hacia una estructura demográfica distinta, en la que las personas mayores tendrán un peso creciente.

Una de las fechas que marca este proceso es 2036. De acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ese año habrá más habitantes mayores de 60 años que menores de 15. La diferencia mostrará hasta qué punto la composición de la población se habrá alejado de la que caracterizó a generaciones anteriores.

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La reducción de los nacimientos es uno de los factores que está acelerando el cambio en la estructura de la población colombiana -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tendencia continuará durante las siguientes décadas. Para 2050, las proyecciones citadas señalan que una de cada cinco personas en Colombia tendrá más de 65 años. El envejecimiento dejará de ser una característica asociada a una parte reducida de la población y pasará a ocupar un lugar central en la planeación del país.

Uno de los factores detrás de esta transformación está en los nacimientos. En 2025 nacieron 433.678 personas en Colombia, 20.223 menos que en 2024. Esto representó una reducción del 4,5% en un solo año y confirma la disminución progresiva de los nuevos nacimientos.

La disminución se hizo más evidente después de la pandemia de covid-19, que marcó un punto de inflexión en la dinámica demográfica del país. La incertidumbre económica y social que atravesó a buena parte de la población, sumada a la reducción de las interacciones personales, contribuyó a profundizar esta tendencia. Al mismo tiempo, los colombianos viven cada vez más años. La esperanza de vida llegó a 76,59 años y las estimaciones apuntan a que alcanzará los 85 años hacia 2070. La combinación de una menor cantidad de nacimientos y una mayor longevidad explica buena parte del cambio que se proyecta para las próximas décadas.

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Colombia, además, forma parte de una tendencia que se presenta a escala internacional. La Organización Mundial de la Salud calcula que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Para 2050, la población mundial dentro de ese grupo de edad se habrá duplicado y superará los 2.100 millones de personas.

El aumento de la esperanza de vida plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud y protección social del país- crédito Prosperidad Social
El aumento de la esperanza de vida plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud y protección social del país- crédito Prosperidad Social

Pero el envejecimiento demográfico no puede entenderse únicamente como un aumento de la cantidad de adultos mayores. El cambio obliga a revisar cómo funcionan distintos sectores y cómo se organizan las condiciones de vida de la población.

La salud será uno de los ámbitos que deberá responder a esta nueva realidad. También tendrán que adaptarse los sistemas de protección social, las finanzas, la educación y las políticas de bienestar. La transformación alcanza además a las ciudades, las empresas y las familias, que deberán afrontar necesidades distintas a las de décadas anteriores.

Este escenario plantea además desafíos particulares para las mujeres mayores, que pueden enfrentar condiciones de mayor vulnerabilidad económica y laboral debido a desigualdades históricas en el acceso al empleo formal, las pensiones y los servicios de salud. Por ello, el envejecimiento de la población exige políticas públicas que respondan a las necesidades económicas y de cuidado de los adultos mayores y, al mismo tiempo, incorporen medidas orientadas a estimular la natalidad en Colombia.

En Colombia, los padres y abuelos son prioritarios como herederos si una persona muere sin hijos, según el artículo 1045 del Código Civil - crédito Visuales IA
El envejecimiento activo busca que las personas mayores mantengan su autonomía, participación y proyectos de vida - crédito Visuales IA

El cambio demográfico también plantea preguntas sobre la forma en que se distribuyen las responsabilidades de cuidado. Si aumenta la población mayor mientras disminuyen los nacimientos, las familias tendrán que adaptarse a una realidad distinta y las instituciones deberán considerar las necesidades de una sociedad con una proporción cada vez mayor de adultos mayores.

El desafío está en que una vida más larga esté acompañada por condiciones que permitan vivirla con autonomía. Por eso, el envejecimiento activo adquiere importancia como una forma de entender esta etapa más allá de la dependencia o la inactividad.

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